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Mondial 2026 : l’Égypte mène face à l’Australie à la pause (1-0)

À la mi-temps de cette confrontation des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 au Dallas Stadium, l’Égypte mène 1-0 face à l’Australie grâce à un but d’Emam Ashour à la 13e minute, servi par Karim Hafez. Ce score reflète un début de match engagé, avec peu d’occasions franches par la suite.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Ce match oppose deux équipes qui n’ont pas encore disputé de rencontres dans le tournoi. L’Égypte a su profiter d’une occasion précoce pour prendre l’avantage, alors que l’Australie peine à se montrer dangereuse sur les 45 premières minutes. À noter que le jeu est resté propre, sans cartons ni incidents majeurs à signaler.

Les Pharaons ont adopté un système en 4-4-2, avec Mohamed Salah en pointe accompagné de Mostafa Ziko, tandis qu’Emam Ashour et Karim Hafez se sont montrés décisifs dans la création. Leur possession a été dominante avec 61% du ballon, illustrée par 241 passes tentées et un taux de réussite élevé de 88%.

De l’autre côté, l’Australie évolue en 3-4-2-1 sous la conduite de Tony Popovic. Malgré un pressing régulier et trois corners obtenus, les Australiens n’ont réussi qu’une frappe cadrée en première période. Le travail défensif de la défense à trois, notamment de Harry Souttar et Alessandro Circati, a été mis à rude épreuve.

Le score de 1-0 à la pause impose aux Australiens de modifier leur plan dans la seconde période pour tenter de revenir au score face à une équipe égyptienne organisée et opportuniste.

Focus sur l’Australie

Tony Popovic a opté pour un schéma tactique en 3-4-2-1 avec Patrick Beach dans les buts. La défense à trois est composée d’Alessandro Circati, Harry Souttar et Lucas Herrington. Le milieu est renforcé par Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O’Neill et Aziz Behich, tandis que l’attaque repose sur Cristian Volpato, Connor Metcalfe et Nestory Irankunda. Cette organisation vise à garder une solidité défensive tout en proposant des appuis en attaque, mais les Australiens cherchent encore la fluidité nécessaire pour créer des opportunités.

Focus sur l’Égypte

L’Égypte déploie un 4-4-2 classique sous la direction de Hossam Hassan. Mostafa Shobeir protège les buts. La ligne défensive est assurée par Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia et Karim Hafez. Le milieu est animé par Emam Ashour, Hamdy Fathy, Marwan Attia et Omar Marmoush. L’attaque met en avant Mohamed Salah et Mostafa Ziko. Ce dispositif offre un équilibre entre solidité et créativité qui a déjà permis à l’Égypte de prendre l’avantage, notamment grâce à la qualité technique et la mobilité au milieu.

Australie
Mi-temps Dallas Stadium
Égypte
03/07/2026 19:00 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 13'But - E. Ashour (passe K. Hafez)Égypte, 13e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Australie 1 / Égypte 1
  • Tirs : Australie 5 / Égypte 3
  • Possession : Australie 42% / Égypte 58%
  • Corners : Australie 3 / Égypte 0
  • Fautes : Australie 4 / Égypte 3
  • Passes : Australie 184 / Égypte 268
  • Precision des passes : Australie 80% / Égypte 86%
  • xG : Australie 0.28 / Égypte 0.41
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