Mondial 2026 : l’Australie en 3-4-2-1 face à l’Égypte en 4-2-3-1 avec Salah titulaire

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Australie et l’Égypte aura lieu le 3 juillet à 19h00 heure locale GMT+1 au Dallas Stadium. Cette confrontation direct éliminatoire engage les deux sélections à un stade décisif du tournoi où une victoire est impérative pour poursuivre l’aventure mondiale.

Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions officielles pour ce rendez-vous. L’Australie, dirigée par Tony Popovic, opte pour un dispositif en 3-4-2-1 tandis que l’Égypte d’Hossam Hassan s’aligne en 4-2-3-1. Le choc est attendu sur le plan tactique et technique, les équipes comptant sur plusieurs cadres pour s’imposer dans un contexte de forte tension.

Côté australien, le gardien Patrick Beach commencera dans les cages. La défense à trois alignera Alessandro Circati, Harry Souttar et Lucas Herrington. Le milieu se compose de Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine et Aziz Behich, chargés d’assurer à la fois la récupération et la relance. En attaque, Cristian Volpato et Connor Metcalfe évolueront en soutien de l’avant-centre Nestory Irankunda.

Pour l’Égypte, le gardien Mostafa Shobeir sera titularisé. La ligne défensive à quatre comprendra Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim et Karim Hafez. Le double pivot du milieu associera Marwan Attia et Mahmoud Saber, tandis que le trio offensif Emam Ashour, Mostafa Ziko et Mohamed Salah soutiendra l’attaquant Omar Marmoush. Mohamed Salah, malgré une récente élongation, débutera bien la rencontre et constitue un atout majeur pour l’Égypte.

Lecture du onze de Australie

Le système 3-4-2-1 imaginé par Tony Popovic repose sur une défense à trois centrale massive emmenée par Harry Souttar, épaulé par Alessandro Circati et Lucas Herrington. Ces éléments sont chargés de gérer la pression égyptienne tout en assurant une couverture large. Le milieu de terrain est très dense avec quatre joueurs qui devront tenir les couloirs et la récupération. Parmi eux, Jackson Irvine réalise un rôle clé dans l’équilibre tactique de l’équipe.

En attaque, Connor Metcalfe et Cristian Volpato occuperont les zones offensives secondaires, apportant créativité et soutien à Nestory Irankunda, seul en pointe. L’absence de joueurs comme Mathew Leckie et Jacob Italiano se fait sentir, mais Popovic mise sur un collectif solide pour contrer une équipe égyptienne rapide et technique.

Lecture du onze de Égypte

Hossam Hassan aligne une formation classique en 4-2-3-1 avec une défense organisée autour de Rami Rabia et Yasser Ibrahim. Le double milieu Marwan Attia et Mahmoud Saber combine efforts défensifs et construction des attaques. Le secteur offensif s’appuie fortement sur Mohamed Salah, principal danger des Pharaons, soutenu par Emam Ashour sur le côté droit et Mostafa Ziko sur la gauche.

Omar Marmoush occupera le poste d’avant-centre. L’Égypte mise sur la vitesse de ses attaquants pour déstabiliser la charnière australienne. Malgré quelques absences justifiées, notamment Hamdy Fathy et Hossam Abdelmaguid, la sélection égyptienne présente un onze compétitif et expérimenté.

Les onze de départ

Australie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Tony Popovic Titulaires 11 18 Patrick Beach Gardien 3 Alessandro Circati Défenseur 19 Harry Souttar Défenseur 25 Lucas Herrington Défenseur 5 Jordan Bos Milieu 13 Aiden O'Neill Milieu 22 Jackson Irvine Milieu 16 Aziz Behich Milieu 20 Cristian Volpato Attaquant 8 Connor Metcalfe Attaquant 17 Nestory Irankunda Attaquant Remplaçants 13 1 Mathew Ryan

12 Paul Izzo

2 Miloš Degenek

6 Jason Geria

21 Cameron Burgess

15 Kai Trewin

14 Cameron Devlin

24 Paul Okon-Engstler

10 Ajdin Hrustić

11 Awer Mabil

23 Nishan Velupillay

9 Mohamed Touré

26 Tete Yengi Égypte Système 4-2-3-1 Sélectionneur Hossam Hassan Titulaires 11 23 Mostafa Shobeir Gardien 3 Mohamed Hany Défenseur 5 Rami Rabia Défenseur 2 Yasser Ibrahim Défenseur 15 Karim Hafez Défenseur 14 Hamdy Fathy Milieu 19 Marwan Attia Milieu 8 Emam Ashour Milieu 10 Mohamed Salah Milieu 11 Mostafa Ziko Milieu 22 Omar Marmoush Attaquant Remplaçants 12 1 Mohamed El-Shenawy

26 Mohamed Alaa

16 Mahdi Soliman

4 Hossam Abdelmaguid

24 Tarek Alaa

18 Nabil Donga

7 Mahmoud Trézéguet

21 Mahmoud Saber

12 Haissem Hassan

20 Ibrahim Adel

25 Zizo

9 Hamza Abdelkarim

Australie 1re periode 16' 0-1 Dallas Stadium Égypte Égypte Fil du match 13' ⚽ But - E. Ashour (passe K. Hafez)