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Mondial 2026 : l’Australie en 3-4-2-1 face à l’Égypte en 4-2-3-1 avec Salah titulaire

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Australie et l’Égypte aura lieu le 3 juillet à 19h00 heure locale GMT+1 au Dallas Stadium. Cette confrontation direct éliminatoire engage les deux sélections à un stade décisif du tournoi où une victoire est impérative pour poursuivre l’aventure mondiale.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions officielles pour ce rendez-vous. L’Australie, dirigée par Tony Popovic, opte pour un dispositif en 3-4-2-1 tandis que l’Égypte d’Hossam Hassan s’aligne en 4-2-3-1. Le choc est attendu sur le plan tactique et technique, les équipes comptant sur plusieurs cadres pour s’imposer dans un contexte de forte tension.

Côté australien, le gardien Patrick Beach commencera dans les cages. La défense à trois alignera Alessandro Circati, Harry Souttar et Lucas Herrington. Le milieu se compose de Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine et Aziz Behich, chargés d’assurer à la fois la récupération et la relance. En attaque, Cristian Volpato et Connor Metcalfe évolueront en soutien de l’avant-centre Nestory Irankunda.

Pour l’Égypte, le gardien Mostafa Shobeir sera titularisé. La ligne défensive à quatre comprendra Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim et Karim Hafez. Le double pivot du milieu associera Marwan Attia et Mahmoud Saber, tandis que le trio offensif Emam Ashour, Mostafa Ziko et Mohamed Salah soutiendra l’attaquant Omar Marmoush. Mohamed Salah, malgré une récente élongation, débutera bien la rencontre et constitue un atout majeur pour l’Égypte.

Lecture du onze de Australie

Le système 3-4-2-1 imaginé par Tony Popovic repose sur une défense à trois centrale massive emmenée par Harry Souttar, épaulé par Alessandro Circati et Lucas Herrington. Ces éléments sont chargés de gérer la pression égyptienne tout en assurant une couverture large. Le milieu de terrain est très dense avec quatre joueurs qui devront tenir les couloirs et la récupération. Parmi eux, Jackson Irvine réalise un rôle clé dans l’équilibre tactique de l’équipe.

En attaque, Connor Metcalfe et Cristian Volpato occuperont les zones offensives secondaires, apportant créativité et soutien à Nestory Irankunda, seul en pointe. L’absence de joueurs comme Mathew Leckie et Jacob Italiano se fait sentir, mais Popovic mise sur un collectif solide pour contrer une équipe égyptienne rapide et technique.

Lecture du onze de Égypte

Hossam Hassan aligne une formation classique en 4-2-3-1 avec une défense organisée autour de Rami Rabia et Yasser Ibrahim. Le double milieu Marwan Attia et Mahmoud Saber combine efforts défensifs et construction des attaques. Le secteur offensif s’appuie fortement sur Mohamed Salah, principal danger des Pharaons, soutenu par Emam Ashour sur le côté droit et Mostafa Ziko sur la gauche.

Omar Marmoush occupera le poste d’avant-centre. L’Égypte mise sur la vitesse de ses attaquants pour déstabiliser la charnière australienne. Malgré quelques absences justifiées, notamment Hamdy Fathy et Hossam Abdelmaguid, la sélection égyptienne présente un onze compétitif et expérimenté.

Les onze de départ

Australie
Système3-4-2-1SélectionneurTony Popovic
Titulaires11
  1. 18 Patrick Beach Gardien
  2. 3 Alessandro Circati Défenseur
  3. 19 Harry Souttar Défenseur
  4. 25 Lucas Herrington Défenseur
  5. 5 Jordan Bos Milieu
  6. 13 Aiden O'Neill Milieu
  7. 22 Jackson Irvine Milieu
  8. 16 Aziz Behich Milieu
  9. 20 Cristian Volpato Attaquant
  10. 8 Connor Metcalfe Attaquant
  11. 17 Nestory Irankunda Attaquant
Remplaçants13
  • 1 Mathew Ryan
  • 12 Paul Izzo
  • 2 Miloš Degenek
  • 6 Jason Geria
  • 21 Cameron Burgess
  • 15 Kai Trewin
  • 14 Cameron Devlin
  • 24 Paul Okon-Engstler
  • 10 Ajdin Hrustić
  • 11 Awer Mabil
  • 23 Nishan Velupillay
  • 9 Mohamed Touré
  • 26 Tete Yengi
Égypte
Système4-2-3-1SélectionneurHossam Hassan
Titulaires11
  1. 23 Mostafa Shobeir Gardien
  2. 3 Mohamed Hany Défenseur
  3. 5 Rami Rabia Défenseur
  4. 2 Yasser Ibrahim Défenseur
  5. 15 Karim Hafez Défenseur
  6. 14 Hamdy Fathy Milieu
  7. 19 Marwan Attia Milieu
  8. 8 Emam Ashour Milieu
  9. 10 Mohamed Salah Milieu
  10. 11 Mostafa Ziko Milieu
  11. 22 Omar Marmoush Attaquant
Remplaçants12
  • 1 Mohamed El-Shenawy
  • 26 Mohamed Alaa
  • 16 Mahdi Soliman
  • 4 Hossam Abdelmaguid
  • 24 Tarek Alaa
  • 18 Nabil Donga
  • 7 Mahmoud Trézéguet
  • 21 Mahmoud Saber
  • 12 Haissem Hassan
  • 20 Ibrahim Adel
  • 25 Zizo
  • 9 Hamza Abdelkarim
Australie
1re periode 16' Dallas Stadium
Égypte
03/07/2026 19:00 16es de finale
CompositionsAvant-match
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  1. 13'But - E. Ashour (passe K. Hafez)Égypte, 13e
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