Mondial 2026 : France et Suède s’affrontent en 16es au New York New Jersey Stadium

L’équipe de France affronte la Suède ce mardi 30 juin à 22h00 heure locale GMT+1 au New York New Jersey Stadium, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce match à élimination directe oppose deux pays aux dynamiques contrastées et constitue une étape cruciale vers les quarts de finale.

Après une phase de groupes maîtrisée ponctuée par trois victoires face au Sénégal, à l’Irak et à la Norvège, la France arrive en confiance. La Suède, classée troisième de son groupe F, s’est qualifiée avec un bilan plus mitigé (une victoire, un nul et une défaite), mais a su exprimer son potentiel offensif avec sept buts inscrits.

La rencontre se déroulera dans des conditions de forte chaleur, ce qui pourrait influencer le style de jeu des deux formations. Chacun des deux sélectionneurs, Didier Deschamps pour la France et Graham Potter pour la Suède, aura à gérer à la fois l’aspect tactique et la conservation d’énergie de ses joueurs.

Pour la France, la supériorité offensive constitue un atout majeur, notamment avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, les deux meilleurs buteurs tricolores en phase de groupes avec quatre réalisations chacun. De son côté, la Suède pourra compter sur son attaquant phare Alexander Isak ainsi que sur le trio offensif Viktor Gyökeres, Anthony Elanga et Isak, capables d’exploits rapides.

Ce 16e de finale offre une confrontation directe où la moindre erreur pourrait coûter cher à l’une des deux équipes, chacune rêvant de poursuivre l’aventure dans la compétition et de se rapprocher d’un potentiel sacre mondial.

Zoom sur France

La France, dirigée par Didier Deschamps, aborde ce rendez-vous avec un style de jeu offensif et dynamique. Sa principale force réside dans une attaque rapide et une pression constante exercée sur l’adversaire. L’absence de Marcus Thuram, victime d’une blessure au mollet, modifie légèrement les options offensives, mais n’affaiblit pas le potentiel du groupe.

Les piliers comme Mbappé, Dembélé, ainsi que Lucas Digne et Bradley Barcola occupent une place importante dans le dispositif. En défense, l’équilibre est assuré par des joueurs expérimentés formant un bloc compact, permettant aux attaquants de se projeter vers l’avant.

Zoom sur Suède

La sélection suédoise s’appuie sur un équilibre entre une défense solide et des contre-attaques rapides sous la direction de l’entraîneur anglais Graham Potter. Avec Alexander Isak comme point d’appui offensif, épaulé par Viktor Gyökeres et Anthony Elanga, la Suède présente une menace sérieuse dans le secteur offensif.

Le collectif suédois a montré sa capacité à marquer à plusieurs reprises malgré un dispositif parfois vulnérable face aux grosses équipes. La confiance acquise lors de la victoire 5-1 contre la Tunisie reste un socle important, même si la défaite face aux Pays-Bas invite à la prudence.

France A venir 22:00 New York New Jersey Stadium Suède Suède

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