Mondial 2026 : le Sénégal mène face à la Belgique à la pause (1-0)
Le Sénégal mène 1-0 contre la Belgique à la mi-temps des huitièmes de finale du Mondial 2026 ce mercredi au Stade de Seattle. Habib Diarra a inscrit l’unique but à la 25e minute, offrant un avantage précieux à son équipe dans ce match à élimination directe.
SOMMAIRE
Les deux équipes ont aligné leurs forces en présence avec la Belgique déployant un 4-2-3-1 sous la direction de Rudi Garcia, tandis que le Sénégal évolue en 4-3-3 avec Bouna Thiaw Pape comme sélectionneur. Le score à la pause reflète la bataille tactique menée sur le terrain, le Sénégal ayant su concrétiser sa meilleure occasion.
En première période, le Sénégal a dominé la possession avec 59% contre 41% pour la Belgique, multipliant les tirs, six au total dont trois cadrés, contre seulement deux tentatives belges, dont une seule vers le but. Ce déséquilibre s’est matérialisé par le but de Diarra, déjà impliqué activement au milieu de terrain. Le gardien sénégalais Mory Diaw a aussi réalisé une parade importante pour préserver ce score.
Côté belge, l’animation offensive était portée par Kevin De Bruyne, Leandro Trossard et Jérémy Doku, mais la possession limitée et la précision souvent contrariée n’ont pas permis de trouver l’ouverture face à une défense sénégalaise bien en place, notamment Moussa Niakhaté et Pathé Ismaël Ciss. Thibaut Courtois a également effectué un arrêt clé pour empêcher le Sénégal d’accentuer son avance.
Le déroulement de cette première période donne au Sénégal une option favorable pour la seconde mi-temps, même si la Belgique devra intensifier son pressing et sa créativité pour renverser la tendance dans cette rencontre déterminante.
La Belgique tente de trouver la solution malgré le déficit
La sélection belge mise sur un schéma en 4-2-3-1 avec un milieu à double pivot composé d’Youri Tielemans et Hans Vanaken, et des joueurs créateurs comme Kevin De Bruyne et Leandro Trossard chargés d’animer l’attaque. Charles De Ketelaere évolue en pointe pour tenter de percer la défense sénégalaise. Jusqu’à présent, la Belgique peine à imposer son rythme et doit réajuster son système pour contourner la solidité adverse.
Le Sénégal solide et efficace mène au score
Le Sénégal joue avec une organisation en 4-3-3 équilibrée sous la conduite de Bouna Thiaw Pape. Habib Diarra, buteur à la 25e minute, est déjà un élément clé dans la maîtrise du milieu. Sadio Mané et Ismaïla Sarr apportent leur soutien offensif sur les ailes, tandis que la défense, bien orchestrée par Moussa Niakhaté et Pathé Ismaël Ciss, neutralise les tentatives adverses. Ce cadre tactique permet à l’équipe de garder l’avantage avant la reprise.
- 25'⚽But - H. DiarraSénégal, 25e
- Tirs cadres : Belgique 1 / Sénégal 3
- Tirs : Belgique 2 / Sénégal 6
- Possession : Belgique 41% / Sénégal 59%
- Corners : Belgique 0 / Sénégal 1
- Fautes : Belgique 4 / Sénégal 0
- Passes : Belgique 167 / Sénégal 239
- Precision des passes : Belgique 87% / Sénégal 90%
- xG : Belgique 0.09 / Sénégal 1.86
- 46'↑↓Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha)Afrique du Sud, 46e
- 54'Carton jaune - N. SalibaCanada, 54e
- 59'↑↓Remplacement - N. Saliba (remplace N. Sigur)Canada, 59e
- 59'↑↓Remplacement - M. Bombito (remplace L. De Fougerolles)Canada, 59e
- 67'Carton jaune - N. SigurCanada, 67e
- 70'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace P. David)Canada, 70e
- 70'↑↓Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg)Canada, 70e
- 75'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Davies)Canada, 75e
- 86'↑↓Remplacement - E. Makgopa (remplace I. Rayners)Afrique du Sud, 86e
- 86'↑↓Remplacement - T. Maseko (remplace T. Moremi)Afrique du Sud, 86e
- 90+2'⚽But - S. EustaquioCanada, 90+2e
- 1 Ronwen Williams Gardien
- 20 Khuliso Mudau Défenseur
- 21 Ime Okon Défenseur
- 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
- 6 Aubrey Modiba Défenseur
- 4 Teboho Mokoena Milieu
- 13 Sphephelo Sithole Milieu
- 12 Thapelo Maseko Milieu
- 10 Relebohile Mofokeng Milieu
- 7 Oswin Appollis Milieu
- 17 Evidence Makgopa Attaquant
- 16 Sipho Chaine
- 22 Ricardo Goss
- 2 Tholo Thabang Matuludi
- 3 Khulumani Ndamane
- 18 Samukelo Kabini
- 19 Nkosinathi Sibisi
- 24 Olwethu Makhanya
- 26 Bradley Cross
- 5 Thalente Mbatha
- 23 Jayden Adams
- 8 Tshepang Moremi
- 25 Kamogelo Sebelebele
- 9 Lyle Foster
- 15 Iqraam Rayners
- 16 Maxime Crépeau Gardien
- 2 Alistair Johnston Défenseur
- 15 Moise Bombito Défenseur
- 13 Derek Cornelius Défenseur
- 22 Richie Laryea Défenseur
- 17 Tajon Buchanan Milieu
- 25 Nathan-Dylan Saliba Milieu
- 7 Stephen Eustaquio Milieu
- 11 Liam Millar Milieu
- 10 Jonathan David Attaquant
- 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 3 Alfie Jones
- 4 Luc De Fougerolles
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 23 Niko Sigur
- 6 Mathieu Choinière
- 14 Jacob Shaffelburg
- 20 Ali Ahmed
- 21 Jonathan Osorio
- 9 Cyle Larin
- 24 Promise David
- 26 Jayden Nelson
- Tirs cadres : Afrique du Sud 1 / Canada 6
- Tirs : Afrique du Sud 5 / Canada 11
- Possession : Afrique du Sud 57% / Canada 43%
- Corners : Afrique du Sud 1 / Canada 4
- Fautes : Afrique du Sud 8 / Canada 14
- Cartons jaunes : Afrique du Sud 0 / Canada 2
- Passes : Afrique du Sud 446 / Canada 326
- Precision des passes : Afrique du Sud 85% / Canada 79%
- xG : Afrique du Sud 0.10 / Canada 1.23
- Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 8.2, 5 arret(s)
- Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 8
- Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7
- Khuliso Mudau (Afrique du Sud) : note 7.3
- Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7.2
- Mbekezeli Mbokazi (Afrique du Sud) : note 7.2
- Sphephelo Sithole (Afrique du Sud) : note 7.2
- Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.2
- I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 12'Carton jaune - K. SanoJapon, 12e
- 14'Carton jaune - CasemiroBrésil, 14e
- 29'⚽But - K. SanoJapon, 29e
- 45'Carton jaune - D. KamadaJapon, 45e
- 46'↑↓Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick)Brésil, 46e
- 48'Carton jaune - DaniloBrésil, 48e
- 56'⚽But - Casemiro (passe Gabriel)Brésil, 56e
- 66'↑↓Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
- 66'↑↓Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 66e
- 66'↑↓Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki)Japon, 66e
- 78'↑↓Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka)Japon, 78e
- 78'↑↓Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino)Japon, 78e
- 84'Carton jaune - J. SuzukiJapon, 84e
- 90+2'↑↓Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 90+2e
- 90+5'⚽But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 90+5e
- 90+7'↑↓Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa)Japon, 90+7e
- 90+8'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 90+8e
- 1 Alisson Gardien
- 13 Danilo Défenseur
- 4 Marquinhos Défenseur
- 3 Gabriel Magalhães Défenseur
- 16 Douglas Santos Défenseur
- 8 Bruno Guimarães Milieu
- 5 Casemiro Milieu
- 20 Lucas Paquetá Milieu
- 26 Rayan Attaquant
- 9 Matheus Cunha Attaquant
- 7 Vinícius Júnior Attaquant
- 19 Endrick
- 22 Gabriel Martinelli
- 23 Ederson
- 12 Weverton
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 24 Roger Ibañez
- 2 Éderson
- 17 Fabinho
- 21 Luiz Henrique
- 18 Danilo Santos
- 25 Igor Thiago
- 10 Neymar
- 1 Zion Suzuki Gardien
- 22 Takehiro Tomiyasu Défenseur
- 3 Shogo Taniguchi Défenseur
- 21 Hiroki Itō Défenseur
- 10 Ritsu Doan Milieu
- 24 Kaishu Sano Milieu
- 15 Daichi Kamada Milieu
- 13 Keito Nakamura Milieu
- 14 Junya Ito Attaquant
- 11 Daizen Maeda Attaquant
- 18 Ayase Ueda Attaquant
- 2 Yukinari Sugawara
- 25 Junnosuke Suzuki
- 12 Keisuke Osako
- 23 Tomoki Hayakawa
- 4 Ko Itakura
- 5 Yuto Nagatomo
- 16 Tsuyoshi Watanabe
- 20 Ayumu Seko
- 7 Ao Tanaka
- 17 Yuito Suzuki
- 8 Takefusa Kubo
- 6 Shuto Machino
- 19 Koki Ogawa
- 26 Kento Shiogai
- 9 Keisuke Goto
- Tirs cadres : Brésil 6 / Japon 2
- Tirs : Brésil 16 / Japon 5
- Possession : Brésil 68% / Japon 32%
- Corners : Brésil 3 / Japon 2
- Fautes : Brésil 4 / Japon 8
- Cartons jaunes : Brésil 2 / Japon 2
- Passes : Brésil 588 / Japon 273
- Precision des passes : Brésil 92% / Japon 84%
- xG : Brésil 1.44 / Japon 0.23
- Casemiro (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Zion Suzuki (Japon) : note 7.3, 4 arret(s)
- Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.7
- Marquinhos (Brésil) : note 7.5
- Douglas Santos (Brésil) : note 7.5
- Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.5
- Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
- 14/10/2025 Japon 3-2 Brésil (Friendlies)
- 06/06/2022 Japon 0-1 Brésil (Friendlies)
- 10/11/2017 Japon 1-3 Brésil (Friendlies)
- 15/06/2013 Brésil 3-0 Japon (Confederations Cup)
- 42'⚽But - J. Enciso (passe M. Galarza)Paraguay, 42e
- 46'↑↓Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka)Allemagne, 46e
- 54'⚽But - K. Havertz (passe F. Wirtz)Allemagne, 54e
- 55'↑↓Remplacement - G. Avalos (remplace G. Caballero)Paraguay, 55e
- 57'↑↓Remplacement - J. Enciso (remplace Mauricio)Paraguay, 57e
- 63'↑↓Remplacement - D. Undav (remplace J. Musiala)Allemagne, 63e
- 65'Carton jaune - A. CubasParaguay, 65e
- 79'↑↓Remplacement - A. Pavlovic (remplace W. Anton)Allemagne, 79e
- 88'↑↓Remplacement - L. Sane (remplace N. Woltemade)Allemagne, 88e
- 91'↑↓Remplacement - M. Almiron (remplace G. Velazquez)Paraguay, 91e
- 99'↑↓Remplacement - J. Caceres (remplace B. Ojeda)Paraguay, 99e
- 99'↑↓Remplacement - D. Bobadilla (remplace A. Sanabria)Paraguay, 99e
- 102'VARVAR - J. TahAllemagne, 102e
- 105'Carton jaune - G. AlfaroParaguay, 105e
- 105+1'Carton jaune - J. NagelsmannAllemagne, 105+1e
- 106'Carton jaune - K. HavertzAllemagne, 106e
- 110'↑↓Remplacement - F. Wirtz (remplace N. Amiri)Allemagne, 110e
- 110'↑↓Remplacement - A. Rudiger (remplace M. Thiaw)Allemagne, 110e
- 115'Carton jaune - J. MusialaAllemagne, 115e
- 117'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 117e
- 120+2'↑↓Remplacement - J. Alonso (remplace Fabian Balbuena)Paraguay, 120+2e
- 120+1'⚽But - MauricioParaguay, 120+1e
- 120+2'⚽But - J. KimmichAllemagne, 120+2e
- 120+2'⚽But - G. GomezParaguay, 120+2e
- 120+3'⚽But - J. MusialaAllemagne, 120+3e
- 120+3'⚽But - M. GalarzaParaguay, 120+3e
- 120+5'⚽But - N. AmiriAllemagne, 120+5e
- 120+6'⚽But - J. CanaleParaguay, 120+6e
- 1 Manuel Neuer Gardien
- 6 Joshua Kimmich Défenseur
- 4 Jonathan Tah Défenseur
- 2 Antonio Rüdiger Défenseur
- 18 Nathaniel Brown Défenseur
- 19 Leroy Sané Milieu
- 23 Felix Nmecha Milieu
- 5 Aleksandar Pavlović Milieu
- 17 Florian Wirtz Milieu
- 7 Kai Havertz Attaquant
- 26 Deniz Undav Attaquant
- 8 Leon Goretzka
- 10 Jamal Musiala
- 3 Waldemar Anton
- 11 Nick Woltemade
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 22 David Raum
- 24 Malick Thiaw
- 13 Pascal Groß
- 16 Angelo Stiller
- 25 Assan Ouédraogo
- 9 Jamie Leweling
- 20 Nadiem Amiri
- 14 Maximilian Beier
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 13 José Canale Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 16 Damián Bobadilla Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 23 Matías Galarza Milieu
- 21 Gabriel Ávalos Attaquant
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 24 Gustavo Caballero
- 11 Mauricio
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 2 Gustavo Velázquez
- 3 Omar Alderete
- 5 Fabián Balbuena
- 26 Alexandro Maidana
- 20 Braian Ojeda
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 25 Isidro Pitta
- Tirs cadres : Allemagne 6 / Paraguay 3
- Tirs : Allemagne 21 / Paraguay 7
- Possession : Allemagne 75% / Paraguay 25%
- Corners : Allemagne 16 / Paraguay 6
- Fautes : Allemagne 18 / Paraguay 12
- Cartons jaunes : Allemagne 2 / Paraguay 2
- Passes : Allemagne 799 / Paraguay 257
- Precision des passes : Allemagne 90% / Paraguay 63%
- xG : Allemagne 1.49 / Paraguay 0.42
- Kai Havertz (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Orlando Gill (Paraguay) : note 8.2, 6 arret(s)
- Julio Enciso (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s)
- Florian Wirtz (Allemagne) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Matías Galarza (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 2 arret(s)
- José Canale (Paraguay) : note 7.5
- Joshua Kimmich (Allemagne) : note 7.3
- N. Brown : Allemagne · Missing Fixture · Adductor Injury
- N. Schlotterbeck : Allemagne · Missing Fixture · Ligament Stretching
- D. Gómez : Paraguay · Missing Fixture · Yellow Card
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 47'Carton jaune - I. DiopMaroc, 47e
- 71'↑↓Remplacement - N. Ake (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 71e
- 71'↑↓Remplacement - B. Brobbey (remplace W. Weghorst)Pays-Bas, 71e
- 72'⚽But - C. Gakpo (passe C. Summerville)Pays-Bas, 72e
- 75'↑↓Remplacement - C. Riad (remplace A. Salah-Eddine)Maroc, 75e
- 79'↑↓Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine)Maroc, 79e
- 79'↑↓Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 79e
- 86'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. Rahimi)Maroc, 86e
- 86'↑↓Remplacement - M. van de Ven (remplace J. Hato)Pays-Bas, 86e
- 86'↑↓Remplacement - R. Gravenberch (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 86e
- 87'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 87e
- 90+1'⚽But - I. Diop (passe C. Talbi)Maroc, 90+1e
- 110'↑↓Remplacement - F. de Jong (remplace M. De Roon)Pays-Bas, 110e
- 113'↑↓Remplacement - C. Gakpo (remplace J. Kluivert)Pays-Bas, 113e
- 120+1'⚽But - T. KoopmeinersPays-Bas, 120+1e
- 120+2'⚽But - S. RahimiMaroc, 120+2e
- 120+3'⚽But - W. WeghorstPays-Bas, 120+3e
- 120+3'⚽But - C. TalbiMaroc, 120+3e
- 120+5'⚽But - I. SaibariMaroc, 120+5e
- 1 Bart Verbruggen Gardien
- 6 Jan Paul van Hecke Défenseur
- 4 Virgil van Dijk Défenseur
- 5 Nathan Aké Défenseur
- 22 Denzel Dumfries Milieu
- 8 Ryan Gravenberch Milieu
- 21 Frenkie de Jong Milieu
- 15 Micky van de Ven Milieu
- 24 Crysencio Summerville Attaquant
- 11 Cody Gakpo Attaquant
- 19 Brian Brobbey Attaquant
- 23 Mark Flekken
- 13 Robin Roefs
- 25 Jorrel Hato
- 2 Lutsharel Geertruida
- 12 Mats Wieffer
- 16 Guus Til
- 7 Justin Kluivert
- 3 Marten de Roon
- 26 Quinten Timber
- 20 Teun Koopmeiners
- 14 Tijjani Reijnders
- 18 Donyell Malen
- 10 Memphis Depay
- 9 Wout Weghorst
- 17 Noa Lang
- 1 Yassine Bounou Gardien
- 2 Achraf Hakimi Défenseur
- 14 Issa Diop Défenseur
- 18 Chadi Riad Défenseur
- 3 Noussair Mazraoui Défenseur
- 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
- 24 Neil El Aynaoui Milieu
- 10 Brahim Díaz Milieu
- 8 Azzedine Ounahi Milieu
- 23 Bilal El Khannouss Milieu
- 11 Ismael Saibari Attaquant
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 12 Munir El Kajoui
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 25 Redouane Halhal
- 19 Youssef Belammari
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 17 Amine Sbai
- 7 Chemsdine Talbi
- 16 Gessime Yassine
- 15 Samir El Mourabet
- 4 Sofyan Amrabat
- 20 Ayoub El Kaabi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- 9 Soufiane Rahimi
- Tirs cadres : Pays-Bas 2 / Maroc 5
- Tirs : Pays-Bas 6 / Maroc 11
- Possession : Pays-Bas 31% / Maroc 69%
- Corners : Pays-Bas 5 / Maroc 8
- Fautes : Pays-Bas 16 / Maroc 13
- Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Maroc 1
- Passes : Pays-Bas 345 / Maroc 770
- Precision des passes : Pays-Bas 79% / Maroc 91%
- xG : Pays-Bas 0.23 / Maroc 1.40
- Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 8.2, 5 arret(s)
- Issa Diop (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 6.9, 1 but(s)
- Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Chemsdine Talbi (Maroc) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)
- Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5
- Neil El Aynaoui (Maroc) : note 7.3
- Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 31/05/2017 Maroc 1-2 Pays-Bas (Friendlies)
- 39'⚽But - A. Nusa (passe M. Odegaard)Norvège, 39e
- 45+1'Carton jaune - A. NusaNorvège, 45+1e
- 60'↑↓Remplacement - C. Inao Oulai (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 60e
- 60'↑↓Remplacement - A. Bonny (remplace E. Wahi)Côte d'Ivoire, 60e
- 71'↑↓Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 71e
- 71'↑↓Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 71e
- 74'⚽But - A. Diallo (passe N. Pepe)Côte d'Ivoire, 74e
- 83'↑↓Remplacement - M. Pedersen (remplace F. Aursnes)Norvège, 83e
- 86'⚽But - E. Haaland (passe P. Berg)Norvège, 86e
- 87'↑↓Remplacement - N. Pepe (remplace O. Diakite)Côte d'Ivoire, 87e
- 90+3'↑↓Remplacement - Y. Diomande (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - G. Konan (remplace B. Toure)Côte d'Ivoire, 90+3e
- 1 Yahia Fofana Gardien
- 17 Guéla Doué Défenseur
- 7 Odilon Kossounou Défenseur
- 20 Emmanuel Agbadou Défenseur
- 3 Ghislain Konan Défenseur
- 18 Ibrahim Sangaré Milieu
- 19 Nicolas Pépé Milieu
- 8 Franck Kessié Milieu
- 26 Christ Inao Oulaï Milieu
- 11 Yan Diomande Milieu
- 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant
- 15 Amad Diallo
- 12 Elye Wahi
- 16 Mohamed Koné
- 23 Alban Lafont
- 2 Ousmane Diomande
- 5 Wilfried Singo
- 13 Christopher Operi
- 21 Evan Ndicka
- 4 Jean Michaël Seri
- 6 Seko Fofana
- 25 Parfait Guiagon
- 10 Simon Adingra
- 24 Bazoumana Touré
- 14 Oumar Diakité
- 22 Evann Guessand
- 1 Ørjan Nyland Gardien
- 16 Marcus Pedersen Défenseur
- 3 Kristoffer Ajer Défenseur
- 17 Torbjørn Heggem Défenseur
- 5 David Møller Wolfe Défenseur
- 10 Martin Ødegaard Milieu
- 8 Sander Berge Milieu
- 6 Patrick Berg Milieu
- 7 Alexander Sørloth Attaquant
- 9 Erling Haaland Attaquant
- 20 Antonio Nusa Attaquant
- 21 Andreas Schjelderup
- 22 Oscar Bobb
- 12 Sander Tangvik
- 13 Egil Selvik
- 4 Leo Østigård
- 15 Fredrik André Bjørkan
- 24 Sondre Langås
- 25 Henrik Sælebakke Falchener
- 2 Morten Thorsby
- 14 Fredrik Aursnes
- 18 Kristian Thorstvedt
- 19 Thelo Aasgaard
- 26 Julian Ryerson
- 11 Jørgen Strand Larsen
- 23 Jens Petter Hauge
- Tirs cadres : Côte d'Ivoire 4 / Norvège 3
- Tirs : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 7
- Possession : Côte d'Ivoire 50% / Norvège 50%
- Corners : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 3
- Fautes : Côte d'Ivoire 3 / Norvège 6
- Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 0 / Norvège 1
- Passes : Côte d'Ivoire 343 / Norvège 353
- Precision des passes : Côte d'Ivoire 85% / Norvège 85%
- xG : Côte d'Ivoire 1.11 / Norvège 1.13
- Antonio Nusa (Norvège) : note 7.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.6, 3 arret(s)
- Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.7
- Kristoffer Ajer (Norvège) : note 7.7
- Amad Diallo (Côte d'Ivoire) : note 7.6
- Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.5
- Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 arret(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 21'VARVAR - K. MbappeFrance, 21e
- 45'⚽But - K. Mbappe (passe O. Dembele)France, 45e
- 53'⚽But - B. Barcola (passe M. Olise)France, 53e
- 66'↑↓Remplacement - E. Stroud (remplace T. Ali)Suède, 66e
- 66'↑↓Remplacement - L. Bergvall (remplace B. Zeneli)Suède, 66e
- 74'⚽But - K. Mbappe (passe M. Olise)France, 74e
- 75'↑↓Remplacement - J. Kounde (remplace M. Gusto)France, 75e
- 75'↑↓Remplacement - O. Dembele (remplace D. Doue)France, 75e
- 78'↑↓Remplacement - L. Digne (remplace T. Hernandez)France, 78e
- 82'↑↓Remplacement - D. Svensson (remplace M. Svanberg)Suède, 82e
- 82'↑↓Remplacement - Y. Ayari (remplace B. Nygren)Suède, 82e
- 85'↑↓Remplacement - K. Mbappe (remplace J. Mateta)France, 85e
- 85'↑↓Remplacement - M. Olise (remplace R. Cherki)France, 85e
- 89'↑↓Remplacement - A. Isak (remplace G. Nilsson)Suède, 89e
- 16 Mike Maignan Gardien
- 5 Jules Koundé Défenseur
- 4 Dayot Upamecano Défenseur
- 17 William Saliba Défenseur
- 3 Lucas Digne Défenseur
- 8 Aurélien Tchouaméni Milieu
- 14 Adrien Rabiot Milieu
- 7 Ousmane Dembélé Milieu
- 11 Michael Olise Milieu
- 12 Bradley Barcola Milieu
- 10 Kylian Mbappé Attaquant
- 23 Robin Risser
- 1 Brice Samba
- 2 Malo Gusto
- 21 Lucas Hernández
- 26 Maxence Lacroix
- 15 Ibrahima Konaté
- 19 Theo Hernández
- 6 Manu Koné
- 24 Rayan Cherki
- 25 Maghnes Akliouche
- 18 Warren Zaïre-Emery
- 13 N'Golo Kanté
- 22 Jean-Philippe Mateta
- 20 Désiré Doué
- 9 Marcus Thuram
- 1 Jacob Widell Zetterström Gardien
- 8 Daniel Svensson Défenseur
- 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur
- 3 Victor Lindelöf Défenseur
- 5 Gabriel Gudmundsson Défenseur
- 11 Anthony Elanga Milieu
- 7 Lucas Bergvall Milieu
- 18 Yasin Ayari Milieu
- 24 Elliot Stroud Milieu
- 17 Viktor Gyökeres Attaquant
- 9 Alexander Isak Attaquant
- 22 Besfort Zeneli
- 26 Taha Abdi Ali
- 23 Kristoffer Nordfeldt
- 12 Viktor Johansson
- 14 Hjalmar Ekdal
- 20 Eric Smith
- 15 Carl Starfelt
- 6 Herman Johansson
- 13 Ken Sema
- 16 Jesper Karlström
- 19 Mattias Svanberg
- 10 Benjamin Nygren
- 25 Gustaf Nilsson
- 21 Alexander Bernhardsson
- Tirs cadres : France 12 / Suède 1
- Tirs : France 24 / Suède 5
- Possession : France 65% / Suède 35%
- Corners : France 9 / Suède 1
- Fautes : France 11 / Suède 10
- Passes : France 529 / Suède 285
- Precision des passes : France 88% / Suède 78%
- xG : France 2.90 / Suède 0.33
- Kylian Mbappé (France) : note 9.6, 2 but(s)
- Jacob Widell Zetterström (Suède) : note 8.7, 9 arret(s)
- Michael Olise (France) : note 8.9, 2 passe(s) decisive(s)
- Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)
- Ousmane Dembélé (France) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.5
- Mike Maignan (France) : note 6.6, 1 arret(s)
- Jules Koundé (France) : note 7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 17/11/2020 France 4-2 Suède (UEFA Nations League)
- 05/09/2020 Suède 0-1 France (UEFA Nations League)
- 09/06/2017 Suède 2-1 France (World Cup - Qualification Europe)
- 11/11/2016 France 2-1 Suède (World Cup - Qualification Europe)
- 19/06/2012 Suède 2-0 France (Euro Championship)
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
- 1 Raúl Rangel Gardien
- 2 Jorge Sánchez Défenseur
- 3 César Montes Défenseur
- 5 Johan Vásquez Défenseur
- 23 Jesús Gallardo Défenseur
- 19 Gilberto Mora Milieu
- 6 Erik Lira Milieu
- 7 Luis Romo Milieu
- 25 Roberto Alvarado Attaquant
- 9 Raúl Jiménez Attaquant
- 16 Julián Quiñones Attaquant
- 12 Carlos Acevedo
- 13 Guillermo Ochoa
- 15 Israel Reyes
- 20 Mateo Chávez
- 4 Edson Álvarez
- 24 Luis Chávez
- 8 Álvaro Fidalgo
- 17 Orbelín Pineda
- 18 Obed Vargas
- 26 Brian Gutiérrez
- 21 César Huerta
- 10 Alexis Vega
- 14 Armando González
- 22 Guillermo Martínez
- 11 Santiago Giménez
- 1 Hernán Galíndez Gardien
- 21 Alan Franco Défenseur
- 4 Joel Ordóñez Défenseur
- 6 Willian Pacho Défenseur
- 3 Piero Hincapié Défenseur
- 9 John Yeboah Milieu
- 23 Moisés Caicedo Milieu
- 15 Pedro Vite Milieu
- 20 Nilson Angulo Milieu
- 19 Gonzalo Plata Attaquant
- 13 Enner Valencia Attaquant
- 12 Moisés Ramírez
- 22 Gonzalo Valle
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 26 Yaimar Medina
- 5 Jordy Alcivar
- 10 Kendry Páez
- 18 Denil Castillo
- 17 Ángelo Preciado
- 7 Pervis Estupiñán
- 8 Anthony Valencia
- 14 Alan Minda
- 16 Jordy Caicedo
- 11 Kevin Rodriguez
- 24 Jeremy Arevalo
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Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/10/2025 Mexique 1-1 Équateur (Friendlies)
- 01/07/2024 Mexique 0-0 Équateur (Copa America)
- 06/06/2022 Mexique 0-0 Équateur (Friendlies)
- 28/10/2021 Mexique 2-3 Équateur (Friendlies)
- 10/06/2019 Mexique 3-2 Équateur (Friendlies)
- 7'⚽But - B. Cipenga (passe C. Mbemba)RD Congo, 7e
- 19'Carton jaune - J. BellinghamAngleterre, 19e
- 28'Carton jaune - N. SadikiRD Congo, 28e
- 61'↑↓Remplacement - M. Rashford (remplace A. Gordon)Angleterre, 61e
- 61'↑↓Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka)Angleterre, 61e
- 64'↑↓Remplacement - N. Mbuku (remplace M. Elia)RD Congo, 64e
- 70'↑↓Remplacement - D. Spence (remplace E. Eze)Angleterre, 70e
- 75'⚽But - H. Kane (passe A. Gordon)Angleterre, 75e
- 76'↑↓Remplacement - N. Mukau (remplace E. Kayembe)RD Congo, 76e
- 76'↑↓Remplacement - B. Cipenga (remplace T. Bongonda)RD Congo, 76e
- 86'⚽But - H. Kane (passe A. Gordon)Angleterre, 86e
- 89'↑↓Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe)RD Congo, 89e
- 89'↑↓Remplacement - S. Moutoussamy (remplace F. Mayele)RD Congo, 89e
- 90+1'↑↓Remplacement - D. Rice (remplace J. Stones)Angleterre, 90+1e
- 1 Jordan Pickford Gardien
- 25 Djed Spence Défenseur
- 2 Ezri Konsa Défenseur
- 6 Marc Guéhi Défenseur
- 3 Nico O'Reilly Défenseur
- 8 Elliot Anderson Milieu
- 4 Declan Rice Milieu
- 20 Noni Madueke Milieu
- 10 Jude Bellingham Milieu
- 11 Marcus Rashford Milieu
- 9 Harry Kane Attaquant
- 23 James Trafford
- 13 Dean Henderson
- 12 Trevoh Chalobah
- 5 John Stones
- 15 Dan Burn
- 24 Reece James
- 26 Jarell Quansah
- 21 Eberechi Eze
- 14 Jordan Henderson
- 17 Morgan Rogers
- 16 Kobbie Mainoo
- 19 Ollie Watkins
- 18 Anthony Gordon
- 7 Bukayo Saka
- 22 Ivan Toney
- 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
- 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
- 22 Chancel Mbemba Défenseur
- 4 Axel Tuanzebe Défenseur
- 26 Arthur Masuaku Défenseur
- 6 Ngal'ayel Mukau Milieu
- 8 Samuel Moutoussamy Milieu
- 14 Noah Sadiki Milieu
- 7 Nathanaël Mbuku Attaquant
- 20 Yoane Wissa Attaquant
- 9 Brian Cipenga Attaquant
- 21 Matthieu Epolo
- 16 Timothy Fayulu
- 5 Dylan Batubinsika
- 24 Gedeon Kalulu
- 12 Joris Kayembe
- 3 Steve Kapuadi
- 11 Gaël Kakuta
- 18 Charles Pickel
- 10 Théo Bongonda
- 15 Aaron Tshibola
- 25 Edo Kayembe
- 19 Fiston Mayele
- 17 Cédric Bakambu
- 23 Simon Banza
- 13 Meschak Elia
- Tirs cadres : Angleterre 5 / RD Congo 1
- Tirs : Angleterre 12 / RD Congo 5
- Possession : Angleterre 61% / RD Congo 39%
- Corners : Angleterre 5 / RD Congo 3
- Fautes : Angleterre 8 / RD Congo 10
- Cartons jaunes : Angleterre 1 / RD Congo 1
- Passes : Angleterre 455 / RD Congo 309
- Precision des passes : Angleterre 91% / RD Congo 82%
- xG : Angleterre 1.80 / RD Congo 0.73
- Harry Kane (Angleterre) : note 7.2, 1 but(s)
- Brian Cipenga (RD Congo) : note 7, 1 but(s)
- Lionel Mpasi Nzau (RD Congo) : note 7.7, 4 arret(s)
- Chancel Mbemba (RD Congo) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Anthony Gordon (Angleterre) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Noni Madueke (Angleterre) : note 7.9
- Aaron Wan-Bissaka (RD Congo) : note 7.9
- Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- R. James : Angleterre · Missing Fixture · Hamstring Injury
- J. Quansah : Angleterre · Missing Fixture · Sprained Ankle
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 25'⚽But - H. DiarraSénégal, 25e
- 1 Thibaut Courtois Gardien
- 21 Timothy Castagne Défenseur
- 4 Brandon Mechele Défenseur
- 3 Arthur Theate Défenseur
- 5 Maxim De Cuyper Défenseur
- 20 Hans Vanaken Milieu
- 8 Youri Tielemans Milieu
- 10 Leandro Trossard Milieu
- 7 Kevin De Bruyne Milieu
- 11 Jérémy Doku Milieu
- 17 Charles De Ketelaere Attaquant
- 13 Mike Penders
- 12 Senne Lammens
- 15 Thomas Meunier
- 16 Koni De Winter
- 18 Joaquin Seys
- 25 Nathan Ngoy
- 6 Axel Witsel
- 19 Diego Moreira
- 22 Alexis Saelemaekers
- 23 Nicolas Raskin
- 24 Amadou Onana
- 14 Dodi Lukebakio
- 9 Romelu Lukaku
- 26 Matías Fernández-Pardo
- 23 Mory Diaw Gardien
- 15 Krépin Diatta Défenseur
- 6 Pathé Ismaël Ciss Défenseur
- 19 Moussa Niakhaté Défenseur
- 14 Ismail Jakobs Défenseur
- 21 Habib Diarra Milieu
- 5 Idrissa Gana Gueye Milieu
- 26 Pape Gueye Milieu
- 13 Iliman Ndiaye Attaquant
- 18 Ismaïla Sarr Attaquant
- 10 Sadio Mané Attaquant
- 1 Yehvann Diouf
- 3 Kalidou Koulibaly
- 4 Abdoulaye Seck
- 24 Antoine Mendy
- 25 El Hadji Malick Diouf
- 2 Mamadou Sarr
- 17 Pape Matar Sarr
- 8 Lamine Camara
- 22 Bara Sapoko Ndiaye
- 7 Assane Diao
- 9 Ahmadou Bamba Dieng
- 11 Nicolas Jackson
- 12 Cherif Ndiaye
- 20 Ibrahim Mbaye
- Tirs cadres : Belgique 1 / Sénégal 3
- Tirs : Belgique 2 / Sénégal 6
- Possession : Belgique 41% / Sénégal 59%
- Corners : Belgique 0 / Sénégal 1
- Fautes : Belgique 4 / Sénégal 0
- Passes : Belgique 167 / Sénégal 239
- Precision des passes : Belgique 87% / Sénégal 90%
- xG : Belgique 0.09 / Sénégal 1.86
- Habib Diarra (Sénégal) : note 7.3, 1 but(s)
- Mory Diaw (Sénégal) : note 6.7, 1 arret(s)
- Pathé Ismaël Ciss (Sénégal) : note 6.9
- Moussa Niakhaté (Sénégal) : note 6.9
- Sadio Mané (Sénégal) : note 6.9
- Thibaut Courtois (Belgique) : note 6.3, 1 arret(s)
- Timothy Castagne (Belgique) : note 6.7
- Hans Vanaken (Belgique) : note 6.7
- Z. Debast : Belgique · Missing Fixture · Injury
- É. Mendy : Sénégal · Missing Fixture · Twisted Knee
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