Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : les onze de départ de l’Argentine et du Cap-Vert

L’Argentine et le Cap-Vert s’affrontent au Hard Rock Stadium de Miami le 4 juillet 2026 à 23h00 GMT+1 en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel marque une étape cruciale dans la compétition, chaque équipe cherchant à valider sa qualification pour les huitièmes de finale dans un environnement exigeant.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
Illustration du match Argentine VS Cap-Vert, le 03/07/2026 23:00, stade Miami Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

L’Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, opte pour une formation en 4-4-2 classique qui met en avant deux attaquants de renom, Lionel Messi et Lautaro Martínez. Le sélectionneur mise sur une défense renforcée composée de quatre défenseurs et un milieu de terrain à quatre avec Alexis Mac Allister et Rodrigo De Paul, figures centrales du milieu argentin.

Face à elle, la sélection du Cap-Vert conduite par Pedro Leitao Brito déploie un dispositif tactique en 4-1-4-1, favorisant un bloc médian solide avec Kevin Lenini en sentinelle. L’attaque repose sur Nuno Da Costa, seul en pointe, soutenu par un milieu dense quadruple avec notamment Jovane Cabral et Laros Duarte.

Les Argentins se présentent avec Emiliano Martínez dans les cages, tandis que la défense intègre Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Facundo Medina. Le milieu associe Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada. L’attaque s’appuie sur le duo Messi – Lautaro Martínez, confirmé sur la feuille de match.

Lecture du onze de Argentine

L’Argentine privilégie un 4-4-2 avec une défense à quatre défenseurs menée par Lisandro Martínez et Cristian Romero, épaulés sur les flancs par Nahuel Molina et Facundo Medina. Le milieu à quatre se compose de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada, garantissant équilibre et créativité.

En attaque, Lionel Messi reprend sa place de meneur de jeu derrière le tandem offensif, associé à Lautaro Martínez. Ce dispositif doit permettre à Scaloni d’exploiter la capacité de percussion et la qualité technique de ses milieux, avec une solidité défensive tirée par la défense expérimentée. Parmi les remplaçants figurent notamment Julián Alvarez, Nicolás Tagliafico et Leandro Paredes, offrant des options variées à l’entraîneur.

Lecture du onze de Cap-Vert

Le Cap-Vert déploie un 4-1-4-1 avec Vozinha dans les buts et une ligne défensive composée de Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Kevin Lenini assure la protection de la défense depuis la position de milieu défensif.

Le secteur médian se forme autour de Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte et Jovane Cabral, tous mobilisés pour soutenir Nuno Da Costa en pointe. Ce schéma tactique, adopté par le sélectionneur Pedro Leitao Brito, vise à assurer une organisation compacte et à profiter des espaces lors des transitions offensives.

Parmi les remplaçants, l’équipe dispose de joueurs tels que Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues et CJ Dos Santos qui pourront apporter du sang neuf en cours de match.

Les onze de départ

Argentine
Système4-4-2SélectionneurLionel Scaloni
Titulaires11
  1. 23 Emiliano Martínez Gardien
  2. 26 Nahuel Molina Défenseur
  3. 13 Cristian Romero Défenseur
  4. 6 Lisandro Martínez Défenseur
  5. 25 Facundo Medina Défenseur
  6. 7 Rodrigo De Paul Milieu
  7. 20 Alexis Mac Allister Milieu
  8. 24 Enzo Fernández Milieu
  9. 16 Thiago Almada Milieu
  10. 10 Lionel Messi Attaquant
  11. 22 Lautaro Martínez Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Gerónimo Rulli
  • 1 Juan Musso
  • 4 Gonzalo Montiel
  • 2 Marcos Senesi
  • 3 Nicolás Tagliafico
  • 19 Nicolás Otamendi
  • 14 Exequiel Palacios
  • 11 Giovani Lo Celso
  • 17 Giuliano Simeone
  • 5 Leandro Paredes
  • 18 Nico Paz
  • 15 Nicolás González
  • 8 Valentín Barco
  • 9 Julián Alvarez
  • 21 José Manuel López
Cap-Vert
Système4-1-4-1SélectionneurPedro Leitao Brito
Titulaires11
  1. 1 Vozinha Gardien
  2. 22 Steven Moreira Défenseur
  3. 4 Pico Défenseur
  4. 3 Diney Borges Défenseur
  5. 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur
  6. 6 Kevin Lenini Milieu
  7. 20 Ryan Mendes Milieu
  8. 15 Laros Duarte Milieu
  9. 14 Deroy Duarte Milieu
  10. 7 Jovane Cabral Milieu
  11. 21 Nuno Da Costa Attaquant
Remplaçants15
  • 23 CJ Dos Santos
  • 12 Márcio Rosa
  • 5 Logan Costa
  • 25 Kelvin Pires
  • 2 Stopira
  • 24 Wagner Pina
  • 11 Garry Rodrigues
  • 26 Hélio Varela
  • 10 Jamiro Monteiro
  • 8 João Paulo
  • 17 Willy Semedo
  • 16 Yannick Semedo
  • 18 Telmo Arcanjo
  • 19 Dailon Rocha Livramento
  • 9 Gilson Tavares
Argentine
A venir Miami Stadium
Cap-Vert
03/07/2026 23:00 16es de finale
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier 16es de finale
Voir le Calendrier Complet
16es de finale
Afrique du Sud
Termine Los Angeles Stadium
Canada
Resume final
16es de finale
Brésil
Termine Houston Stadium
Japon
Resume final
16es de finale
Allemagne
Termine aux tirs au but Boston Stadium
Paraguay
Resume final
16es de finale
Pays-Bas
Termine aux tirs au but Monterrey Stadium
Maroc
Resume final
16es de finale
Côte d'Ivoire
Termine Dallas Stadium
Norvège
Resume final
16es de finale
France
Termine New York New Jersey Stadium
Suède
Resume final
16es de finale
Mexique
Reporte Mexico City Stadium
Équateur
Compositions
16es de finale
Angleterre
Termine Atlanta Stadium
RD Congo
Resume final
16es de finale
Belgique
Termine apres prolongation Seattle Stadium
Sénégal
Resume final
16es de finale
États-Unis
Termine San Francisco Bay Area Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
16es de finale
Espagne
Termine Los Angeles Stadium
Autriche
Resume final
16es de finale
Portugal
Termine Toronto Stadium
Croatie
Resume final
16es de finale
Suisse
Termine Vancouver Stadium
Algérie
Resume final
16es de finale
Australie
Termine aux tirs au but Dallas Stadium
Égypte
Resume final
16es de finale
Argentine
A venir Miami Stadium
Cap-Vert
Compositions
16es de finale
Colombie
A venir Kansas City Stadium
Ghana
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
22:34 Football : Mondial 2026 : les onze de départ de l’Argentine et du Cap-Vert
22:30 Célébrité : Gil Alma surpris Cyril Lignac en révélant que sa mère vit chez lui à 46 ans
22:34 Mondial 2026 : les onze de départ de l’Argentine et du Cap-Vert