Mondial 2026 : les onze de départ de l’Argentine et du Cap-Vert

L’Argentine et le Cap-Vert s’affrontent au Hard Rock Stadium de Miami le 4 juillet 2026 à 23h00 GMT+1 en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce duel marque une étape cruciale dans la compétition, chaque équipe cherchant à valider sa qualification pour les huitièmes de finale dans un environnement exigeant.

L’Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, opte pour une formation en 4-4-2 classique qui met en avant deux attaquants de renom, Lionel Messi et Lautaro Martínez. Le sélectionneur mise sur une défense renforcée composée de quatre défenseurs et un milieu de terrain à quatre avec Alexis Mac Allister et Rodrigo De Paul, figures centrales du milieu argentin.

Face à elle, la sélection du Cap-Vert conduite par Pedro Leitao Brito déploie un dispositif tactique en 4-1-4-1, favorisant un bloc médian solide avec Kevin Lenini en sentinelle. L’attaque repose sur Nuno Da Costa, seul en pointe, soutenu par un milieu dense quadruple avec notamment Jovane Cabral et Laros Duarte.

Les Argentins se présentent avec Emiliano Martínez dans les cages, tandis que la défense intègre Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Facundo Medina. Le milieu associe Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada. L’attaque s’appuie sur le duo Messi – Lautaro Martínez, confirmé sur la feuille de match.

Lecture du onze de Argentine

L’Argentine privilégie un 4-4-2 avec une défense à quatre défenseurs menée par Lisandro Martínez et Cristian Romero, épaulés sur les flancs par Nahuel Molina et Facundo Medina. Le milieu à quatre se compose de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández et Thiago Almada, garantissant équilibre et créativité.

En attaque, Lionel Messi reprend sa place de meneur de jeu derrière le tandem offensif, associé à Lautaro Martínez. Ce dispositif doit permettre à Scaloni d’exploiter la capacité de percussion et la qualité technique de ses milieux, avec une solidité défensive tirée par la défense expérimentée. Parmi les remplaçants figurent notamment Julián Alvarez, Nicolás Tagliafico et Leandro Paredes, offrant des options variées à l’entraîneur.

Lecture du onze de Cap-Vert

Le Cap-Vert déploie un 4-1-4-1 avec Vozinha dans les buts et une ligne défensive composée de Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Kevin Lenini assure la protection de la défense depuis la position de milieu défensif.

Le secteur médian se forme autour de Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte et Jovane Cabral, tous mobilisés pour soutenir Nuno Da Costa en pointe. Ce schéma tactique, adopté par le sélectionneur Pedro Leitao Brito, vise à assurer une organisation compacte et à profiter des espaces lors des transitions offensives.

Parmi les remplaçants, l’équipe dispose de joueurs tels que Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues et CJ Dos Santos qui pourront apporter du sang neuf en cours de match.

Les onze de départ

Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 26 Nahuel Molina Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 12 Gerónimo Rulli

1 Juan Musso

4 Gonzalo Montiel

2 Marcos Senesi

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

14 Exequiel Palacios

11 Giovani Lo Celso

17 Giuliano Simeone

5 Leandro Paredes

18 Nico Paz

15 Nicolás González

8 Valentín Barco

9 Julián Alvarez

21 José Manuel López Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 14 Deroy Duarte Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 21 Nuno Da Costa Attaquant Remplaçants 15 23 CJ Dos Santos

12 Márcio Rosa

5 Logan Costa

25 Kelvin Pires

2 Stopira

24 Wagner Pina

11 Garry Rodrigues

26 Hélio Varela

10 Jamiro Monteiro

8 João Paulo

17 Willy Semedo

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

19 Dailon Rocha Livramento

9 Gilson Tavares

Argentine A venir 23:00 Miami Stadium Cap-Vert Cap-Vert Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.