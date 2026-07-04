Mondial 2026 : Colombie en 4-3-3 avec James Rodríguez face au Ghana en 4-1-4-1 de Carlos Queiroz

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose la Colombie au Ghana le 4 juillet 2026 au Kansas City Stadium à 2h30 GMT+1. Cette confrontation entre deux nations africaines et sud-américaines se jouera sur la base de compositions confirmées, dévoilant les choix tactiques forts des sélectionneurs Nestor Lorenzo et Carlos Queiroz.

La Colombie aligne un 4-3-3 articulé autour de James Rodríguez, présent dans le trident offensif aux côtés de Luis Díaz et Jhon Córdoba. Le sélectionneur Nestor Lorenzo mise sur une défense classique à quatre éléments avec Camilo Vargas dans les buts. Ce dispositif offre un équilibre entre solidité défensive et capacité à développer le jeu via un milieu à trois comprenant Jhon Arias, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta.

De son côté, le Ghana propose un système en 4-1-4-1 sous la houlette de Carlos Queiroz, avec Thomas Partey installé en milieu défensif devant la défense. L’attaque repose sur Jordan Ayew, soutenu par un quatuor de milieux offensifs comprenant Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo. La charnière défensive ghanéenne engage Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku et Gideon Mensah avec Lawrence Ati Zigi dans les cages.

Ce choc, disputé lors des 16es de finale, promet un duel tactique entre la créativité offensive colombienne et la solidité ghanéenne renforcée par une organisation prudente au milieu. Le résultat ouvrira la voie vers les quarts de finale, avec une intensité attendue entre deux équipes ambitieuses.

Lecture du onze de Colombie

Nestor Lorenzo propose une formation classique en 4-3-3. Dans le but, Camilo Vargas, numéro 12, est choisi pour garder les cages. La ligne défensive rassemble Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica, un quatuor compétent et expérimenté. Au milieu, Jhon Arias, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta composent le trio, assurant à la fois le travail défensif et la transition offensive. L’attaque s’appuie sur James Rodríguez, joueur clé, épaulé par Luis Díaz et Jhon Córdoba. Ce dispositif offensif met l’accent sur la mobilité et la faculté à créer des occasions dans les couloirs et par le centre.

Le banc dispose de solides alternatives dont David Ospina, ancien gardien titulaire, Yerry Mina ou Kevin Castaño, confirmant une profondeur d’effectif intéressante pour le sélectionneur colombien.

Lecture du onze de Ghana

Carlos Queiroz aligne un 4-1-4-1 où Thomas Partey joue un rôle pivot de sentinelle devant la défense. Lawrence Ati Zigi est le gardien titulaire. La défense s’appuie sur Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku et Gideon Mensah, une ligne axée sur la stabilité et la capacité à relancer proprement. Le milieu offensif à quatre comprend Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo, chargés d’alimenter l’unique attaquant Jordan Ayew, référence offensive principale de la sélection ghanéenne. Ce système privilégie un bloc compact et une organisation pour contenir les attaques adverses tout en exploitant les espaces sur contre-attaque.

Le banc ghanéen présente Benjamin Asare dans les buts, ainsi que des joueurs tels que Rahman Baba et Kamaldeen Sulemana, soulignant des options tactiques variées à disposition de Queiroz.

Les onze de départ

Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 11 Jhon Arias Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 14 Gustavo Puerta Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 9 Jhon Córdoba Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 1 David Ospina

24 Álvaro Montero

4 Santiago Arias

13 Yerry Mina

18 Willer Ditta

22 Deiver Machado

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

19 Cucho Hernández

25 Luis Javier Suárez Ghana Système 4-1-4-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 1 Lawrence Ati Zigi Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 23 Derrick Luckassen Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 5 Thomas Partey Milieu 19 Iñaki Williams Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 8 Kwasi Sibo Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 15 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

4 Jonas Adjei Adjetey

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

15 Elisha Owusu

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

22 Kamaldeen Sulemana

24 Ernest Nuamah

25 Prince Kwabena Adu

Colombie A venir 02:30 Kansas City Stadium Ghana Ghana Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.