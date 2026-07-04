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Mondial 2026 : Colombie en 4-3-3 avec James Rodríguez face au Ghana en 4-1-4-1 de Carlos Queiroz

Le match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 oppose la Colombie au Ghana le 4 juillet 2026 au Kansas City Stadium à 2h30 GMT+1. Cette confrontation entre deux nations africaines et sud-américaines se jouera sur la base de compositions confirmées, dévoilant les choix tactiques forts des sélectionneurs Nestor Lorenzo et Carlos Queiroz.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

La Colombie aligne un 4-3-3 articulé autour de James Rodríguez, présent dans le trident offensif aux côtés de Luis Díaz et Jhon Córdoba. Le sélectionneur Nestor Lorenzo mise sur une défense classique à quatre éléments avec Camilo Vargas dans les buts. Ce dispositif offre un équilibre entre solidité défensive et capacité à développer le jeu via un milieu à trois comprenant Jhon Arias, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta.

De son côté, le Ghana propose un système en 4-1-4-1 sous la houlette de Carlos Queiroz, avec Thomas Partey installé en milieu défensif devant la défense. L’attaque repose sur Jordan Ayew, soutenu par un quatuor de milieux offensifs comprenant Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo. La charnière défensive ghanéenne engage Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku et Gideon Mensah avec Lawrence Ati Zigi dans les cages.

Ce choc, disputé lors des 16es de finale, promet un duel tactique entre la créativité offensive colombienne et la solidité ghanéenne renforcée par une organisation prudente au milieu. Le résultat ouvrira la voie vers les quarts de finale, avec une intensité attendue entre deux équipes ambitieuses.

Lecture du onze de Colombie

Nestor Lorenzo propose une formation classique en 4-3-3. Dans le but, Camilo Vargas, numéro 12, est choisi pour garder les cages. La ligne défensive rassemble Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí et Johan Mojica, un quatuor compétent et expérimenté. Au milieu, Jhon Arias, Jefferson Lerma et Gustavo Puerta composent le trio, assurant à la fois le travail défensif et la transition offensive. L’attaque s’appuie sur James Rodríguez, joueur clé, épaulé par Luis Díaz et Jhon Córdoba. Ce dispositif offensif met l’accent sur la mobilité et la faculté à créer des occasions dans les couloirs et par le centre.

Le banc dispose de solides alternatives dont David Ospina, ancien gardien titulaire, Yerry Mina ou Kevin Castaño, confirmant une profondeur d’effectif intéressante pour le sélectionneur colombien.

Lecture du onze de Ghana

Carlos Queiroz aligne un 4-1-4-1 où Thomas Partey joue un rôle pivot de sentinelle devant la défense. Lawrence Ati Zigi est le gardien titulaire. La défense s’appuie sur Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku et Gideon Mensah, une ligne axée sur la stabilité et la capacité à relancer proprement. Le milieu offensif à quatre comprend Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo, chargés d’alimenter l’unique attaquant Jordan Ayew, référence offensive principale de la sélection ghanéenne. Ce système privilégie un bloc compact et une organisation pour contenir les attaques adverses tout en exploitant les espaces sur contre-attaque.

Le banc ghanéen présente Benjamin Asare dans les buts, ainsi que des joueurs tels que Rahman Baba et Kamaldeen Sulemana, soulignant des options tactiques variées à disposition de Queiroz.

Les onze de départ

Colombie
Système4-3-3SélectionneurNestor Lorenzo
Titulaires11
  1. 12 Camilo Vargas Gardien
  2. 2 Daniel Muñoz Défenseur
  3. 23 Davinson Sánchez Défenseur
  4. 3 Jhon Lucumí Défenseur
  5. 17 Johan Mojica Défenseur
  6. 11 Jhon Arias Milieu
  7. 16 Jefferson Lerma Milieu
  8. 14 Gustavo Puerta Milieu
  9. 10 James Rodríguez Attaquant
  10. 9 Jhon Córdoba Attaquant
  11. 7 Luis Díaz Attaquant
Remplaçants15
  • 1 David Ospina
  • 24 Álvaro Montero
  • 4 Santiago Arias
  • 13 Yerry Mina
  • 18 Willer Ditta
  • 22 Deiver Machado
  • 5 Kevin Castaño
  • 6 Richard Ríos
  • 8 Jorge Carrascal
  • 15 Juan Portilla
  • 20 Juan Fernando Quintero
  • 21 Jaminton Campaz
  • 26 Andrés Gómez
  • 19 Cucho Hernández
  • 25 Luis Javier Suárez
Ghana
Système4-1-4-1SélectionneurCarlos Queiroz
Titulaires11
  1. 1 Lawrence Ati Zigi Gardien
  2. 26 Marvin Senaya Défenseur
  3. 23 Derrick Luckassen Défenseur
  4. 18 Jerome Opoku Défenseur
  5. 14 Gideon Mensah Défenseur
  6. 5 Thomas Partey Milieu
  7. 19 Iñaki Williams Milieu
  8. 3 Caleb Yirenkyi Milieu
  9. 8 Kwasi Sibo Milieu
  10. 11 Antoine Semenyo Milieu
  11. 9 Jordan Ayew Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Joseph Anang
  • 16 Benjamin Asare
  • 2 Alidu Seidu
  • 4 Jonas Adjei Adjetey
  • 6 Abdul Mumin
  • 17 Rahman Baba
  • 21 Kojo Peprah Oppong
  • 15 Elisha Owusu
  • 7 Abdul Fatawu Issahaku
  • 13 Christopher Baah
  • 20 Augustine Boakye
  • 10 Brandon Thomas-Asante
  • 22 Kamaldeen Sulemana
  • 24 Ernest Nuamah
  • 25 Prince Kwabena Adu
Colombie
A venir Kansas City Stadium
Ghana
04/07/2026 02:30 16es de finale
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