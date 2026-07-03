Mondial 2026 : le 4-2-3-1 de la Suisse avec Breel Embolo face à l’Algérie de Riyad Mahrez

Le 3 juillet 2026 à 4h00 GMT+1, la Suisse et l’Algérie s’affrontent au BC Place de Vancouver pour un match décisif des 16es de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce duel clé marque la confrontation directe entre deux formations alignant un 4-2-3-1 et des joueurs majeurs tels que Breel Embolo pour la Suisse et Riyad Mahrez dans le camp algérien.

Le sélectionneur helvète Murat Yakin a opté pour une composition intégrant un bloc défensif classique à quatre, renforcé par le double pivot au milieu formé par Remo Freuler et Granit Xhaka, tandis que la ligne d’attaque repose sur l’activité de Breel Embolo en pointe soutenu par Dan Ndoye, Johan Manzambi et Rubén Vargas.

De l’autre côté, Vladimir Petkovic présente une équipe algérienne également en 4-2-3-1 avec Luca Zidane dans les buts. Le milieu de terrain s’appuie sur Ramiz Zerrouki et Nabil Bentaleb pour la récupération et la relance, tandis que Riyad Mahrez et Houssem Aouar animent la création offensive aux côtés de Farès Chaïbi, avec Amine Gouiri en attaquant axial.

Ce match éliminatoire engage la trajectoire de ces deux sélections en Coupe du Monde, avec une importance cruciale pour la qualification en huitièmes de finale. Les choix tactiques des deux entraîneurs témoignent d’une volonté d’équilibre entre solidité défensive et créativité offensive.

Lecture du onze de Suisse

La Suisse déploie un 4-2-3-1 classique sous la direction de Murat Yakin, avec Gregor Kobel dans les buts et une ligne défensive composée de Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez. Toutefois, plusieurs joueurs tels que Zakaria ou Elvedi font face à des blessures, contraignant le staff à ajuster son secteur défensif.

Au milieu, Granit Xhaka et Remo Freuler forment un double pivot expérimenté, chargé de protéger la défense et d’alimenter les milieux offensifs Dan Ndoye, Johan Manzambi et Rubén Vargas. Ce quatuor est appelé à soutenir l’avant-centre Breel Embolo, principal atout offensif suisse, dont la polyvalence et la puissance doivent peser sur la défense adverse.

Dans l’effectif, les absences notables de Silvan Widmer, Djibril Sow ou Denis Zakaria questionnent la profondeur de banc, mais la formation reste structurée autour de cadres solides capables de délivrer une performance compétitive.

Lecture du onze de Algérie

L’Algérie adopte également un 4-2-3-1 avec Luca Zidane en gardien. La défense est constituée de Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini et Rayan Aït-Nouri, avec toutefois l’absence de Bensebaini sur blessure, ce qui modifie le dispositif sur le flanc gauche.

Au milieu, Ramiz Zerrouki et Nabil Bentaleb assurent la récupération tandis que Riyad Mahrez, Houssem Aouar et Farès Chaïbi portent la création offensive, apportant technique et percussion. Amine Gouiri occupe la pointe, chargé d’incarner le rôle de buteur.

Malgré quelques absences pour cause de blessures ou maladie, l’équipe algérienne reste dirigée par Vladimir Petkovic, qui mise sur un équilibre tactique entre solidarité défensive et lucidité technique à la relance.

Les onze de départ

Suisse Système 4-2-3-1 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 6 Denis Zakaria Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 8 Remo Freuler Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 11 Dan Ndoye Milieu 9 Johan Manzambi Milieu 17 Rubén Vargas Milieu 7 Breel Embolo Attaquant Remplaçants 14 12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

3 Silvan Widmer

2 Miro Muheim

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

15 Djibril Sow

22 Fabian Rieder

20 Michel Aebischer

26 Cédric Itten

19 Noah Okafor

23 Zeki Amdouni Algérie Système 4-2-3-1 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 6 Ramiz Zerrouki Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 7 Riyad Mahrez Milieu 8 Houssem Aouar Milieu 10 Farès Chaïbi Milieu 22 Ibrahim Maza Attaquant Remplaçants 13 1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

20 Adil Boulbina

11 Anis Hadj Moussa

14 Hicham Boudaoui

24 Yassine Titraoui

9 Amine Gouiri

25 Farès Ghedjemis

Suisse A venir 04:00 Vancouver Stadium Algérie Algérie Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.