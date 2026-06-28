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Mondial 2026 : Afrique du Sud en 4-2-3-1 face au Canada et son 4-4-2 à Los Angeles

Le choc des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Afrique du Sud et le Canada se disputera le 28 juin à 20h00 GMT+1 au Los Angeles Stadium. Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions officielles qui traduisent des choix tactiques contrastés et précis de la part des sélectionneurs Hugo Broos et Jesse Marsch. Ce duel à élimination directe mettra en lumière l’approche défensive et le contre-attaque du Canada face à un onze sud-africain plus porté sur la créativité au milieu.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Afrique du Sud VS Canada, le 28/06/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

L’Afrique du Sud opte pour un 4-2-3-1, mettant l’accent sur un bloc médian dense composé de Teboho Mokoena et Sphephelo Sithole pour assurer la récupération et relancer vers un trio offensif mêlant Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng et Oswin Appollis. L’attaquant Evidence Makgopa représente la pointe de cette offensive organisée. Les Sud-Africains évolueront sous la direction d’Hugo Broos, en quête de qualification pour les 8es de finale.

Le Canada privilégie un 4-4-2 classique, avec un équilibre entre l’animation latérale par Alistair Johnston et Richie Laryea et un milieu compact autour de Stephen Eustaquio, Nathan-Dylan Saliba et Ali Ahmed. Les attaquants Jonathan David et Tani Oluwaseyi doivent faire la différence face à la solide défense adverse. L’absence d’Ismaël Koné, victime d’une fracture, impose une réorganisation au milieu pour Jesse Marsch, le sélectionneur canadien.

Les bancs de touche comprennent des joueurs capables de dynamiser les phases offensives pour les deux équipes, avec notamment Lyle Foster et Iqraam Rayners pour l’Afrique du Sud, ainsi qu’Alphonso Davies et Cyle Larin pour le Canada, une carte maîtresse en attaque malgré une présence en sortie de banc.

Lecture du onze de l’Afrique du Sud

Hugo Broos mise sur une formation en 4-2-3-1 alignant Ronwen Williams dans les buts, derrière une ligne défensive constituée de Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Aubrey Modiba. Ce quatuor combine expérience et polyvalence, leur permettant d’assurer la stabilité défensive. Le double pivot au milieu rassemble Teboho Mokoena et Sphephelo Sithole, chargés à la fois de la gestion du tempo et de la protection de la défense.

Plus haut, le trio offensif réunit Thapelo Maseko à droite, Relebohile Mofokeng en meneur axial et Oswin Appollis à gauche, joueurs mobiles et techniques qui doivent alimenter Evidence Makgopa, seul en pointe. Ce dispositif favorise un jeu créatif et la multiplication des appels en profondeur, une stratégie visant à exploiter les espaces laissés par le 4-4-2 compartimenté du Canada.

Lecture du onze du Canada

Le Canada s’appuie sur une organisation en 4-4-2 sous la houlette de Jesse Marsch, avec Maxime Crépeau dans les cages. En défense, Alistair Johnston et Richie Laryea occupent les couloirs, tandis que Moise Bombito et Derek Cornelius composent la charnière centrale. Le milieu de terrain se déploie en ligne avec Tajon Buchanan et Ali Ahmed sur les ailes, Stephen Eustaquio et Nathan-Dylan Saliba à l’axe, renforçant la densité et la solidité du milieu.

Jonathan David évolue en soutien de Tani Oluwaseyi, cherchant à combiner puissance et vitesse pour mettre à mal la défense sud-africaine. L’absence d’Ismaël Koné force Marsch à adapter son milieu, mais le système 4-4-2 reste privilégié pour conserver équilibre et simplicité dans la construction des attaques.

Les onze de départ

Afrique du Sud
Système4-2-3-1SélectionneurHugo Broos
Titulaires11
  1. 1 Ronwen Williams Gardien
  2. 20 Khuliso Mudau Défenseur
  3. 21 Ime Okon Défenseur
  4. 14 Mbekezeli Mbokazi Défenseur
  5. 6 Aubrey Modiba Défenseur
  6. 4 Teboho Mokoena Milieu
  7. 13 Sphephelo Sithole Milieu
  8. 12 Thapelo Maseko Milieu
  9. 10 Relebohile Mofokeng Milieu
  10. 7 Oswin Appollis Milieu
  11. 17 Evidence Makgopa Attaquant
Remplaçants14
  • 16 Sipho Chaine
  • 22 Ricardo Goss
  • 2 Tholo Thabang Matuludi
  • 3 Khulumani Ndamane
  • 18 Samukelo Kabini
  • 19 Nkosinathi Sibisi
  • 24 Olwethu Makhanya
  • 26 Bradley Cross
  • 5 Thalente Mbatha
  • 23 Jayden Adams
  • 8 Tshepang Moremi
  • 25 Kamogelo Sebelebele
  • 9 Lyle Foster
  • 15 Iqraam Rayners
Canada
Système4-4-2SélectionneurJesse Marsch
Titulaires11
  1. 16 Maxime Crépeau Gardien
  2. 2 Alistair Johnston Défenseur
  3. 15 Moise Bombito Défenseur
  4. 13 Derek Cornelius Défenseur
  5. 22 Richie Laryea Défenseur
  6. 17 Tajon Buchanan Milieu
  7. 25 Nathan-Dylan Saliba Milieu
  8. 7 Stephen Eustaquio Milieu
  9. 11 Liam Millar Milieu
  10. 10 Jonathan David Attaquant
  11. 12 Tani Oluwaseyi Attaquant
Remplaçants14
  • 1 Dayne St. Clair
  • 18 Owen Goodman
  • 3 Alfie Jones
  • 4 Luc De Fougerolles
  • 5 Joel Waterman
  • 19 Alphonso Davies
  • 23 Niko Sigur
  • 6 Mathieu Choinière
  • 14 Jacob Shaffelburg
  • 20 Ali Ahmed
  • 21 Jonathan Osorio
  • 9 Cyle Larin
  • 24 Promise David
  • 26 Jayden Nelson
Afrique du Sud
A venir Los Angeles Stadium
Canada
28/06/2026 20:00 16es de finale
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