Pascal Soetens : dans l’Oise, il admire le château de Pierrefonds et profite du parc Astérix

Pascal Soetens, figure médiatique bien connue pour son rôle dans l’émission « Pascal, le grand frère », fait actuellement l’objet d’un intense débat public suite à ses propos sur la BFM TV concernant la « claque éducative » dans le cadre de l’affaire tragique de Louis, un adolescent de 17 ans décédé à Narbonne après un passage à tabac. En marge de cette controverse, l’animateur, resté profondément ancré dans son territoire natal de l’Oise, revient sur ses attaches locales et dévoile une autre facette de sa vie, partagée entre son héritage familial, la passion pour le patrimoine régional et ses activités sportives.

Né à Creil, Pascal Soetens a grandi au sein du quartier populaire du plateau Rouher, un environnement où il a été confronté à la rudesse de la réalité sociale : violences, trafics et autres maux urbains qui ont marqué son parcours personnel. Dans plusieurs entretiens, il rappelle avec force cette enfance difficile en soulignant les valeurs de solidarité qui l’ont forgé. Il décrit ce quartier ouvrier avec franchise : « J’ai grandi dans un quartier d’ouvriers où il se passait des choses horribles : viols, meurtres, trafics de drogue… Je suis la preuve vivante que l’on peut en sortir avec de la volonté ». Ce vécu conditionnera en grande partie son engagement professionnel, notamment sa démarche éducative et préventive auprès des jeunes.

Malgré la notoriété acquise grâce à la télévision, Pascal Soetens a choisi de ne jamais quitter l’Oise. « J’habite toujours dans l’Oise, pas très loin de Creil. Je reste accroché à mes racines », souligne-t-il, insistant sur ce lien privilégié avec son territoire natal. Outre son engagement médiatique, il poursuit parallèlement son activité de professeur d’arts martiaux, en particulier de kung-fu, dont il est ceinture noire 6e dan, dispensant ses cours dans les environs de Senlis. Son attachement au département se manifeste également dans ses loisirs et ses sorties.

Un fort attachement au patrimoine et aux loisirs locaux

Parmi les trésors du patrimoine de l’Oise, le château de Pierrefonds occupe une place privilégiée dans le cœur de Pascal Soetens. Ce monument historique, restauré au XIXe siècle par l’architecte reconnu Viollet-le-Duc, émerveille toujours l’ancien animateur. Il confie : « À chaque fois, je suis surpris, stupéfait par la beauté du château de Pierrefonds ». Pour lui, cette forteresse romantique, avec ses hautes tours et ses remparts parfaitement conservés, fait partie des sites incontournables du département, au même titre que les châteaux de Compiègne et Chantilly.

Outre cette passion pour l’histoire locale, Pascal Soetens aime parcourir les rues piétonnes de Senlis, ville où il donne ses cours d’arts martiaux. Son engagement sportif ne se limite pas aux arts martiaux puisqu’il apprécie également les activités de plein air proposées dans la région.

Le parc Astérix, situé à une trentaine de kilomètres, est une destination régulière de l’animateur lorsqu’il souhaite se divertir en famille ou entre amis. « Si on a envie de s’amuser un peu, il y a le parc Astérix », souligne-t-il, mettant en avant cette attraction populaire pour son côté ludique et accessible. De plus, Pascal Soetens fréquente le Waterski Park de Pontpoint, un site privé spécialisé dans les sports nautiques, ce qui témoigne de son goût pour les sensations fortes et les activités sportives variées.

Par ailleurs, il partage volontiers ses bonnes adresses gastronomiques avec ses fans et son entourage, notamment la pizzeria Grazie Nonna à Gouvieux, proche de Chantilly. Ce restaurant familial, dit-il, propose des pizzas savoureuses et originales, et reste souvent victime de son succès au point d’exiger une réservation.

Cette simplicité dans ses préférences illustre parfaitement l’image que Pascal Soetens entend projeter : un homme fidèle à son territoire, à ses passions, et soucieux de valoriser le patrimoine et les richesses de l’Oise malgré les controverses médiatiques qui secouent parfois sa carrière.