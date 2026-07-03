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Bénin

Bénin : les épreuves de remplacement du Bac 2026 démarrent le 13 juillet à Cotonou

L’Office du Baccalauréat a annoncé le lancement des épreuves écrites de la session de remplacement du Baccalauréat 2026. Les candidats retenus composeront à partir du 13 juillet au CEG Sainte-Rita de Cotonou, seul centre retenu pour cette session.

Soussouni D.
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Examen du bac
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L’Office du Baccalauréat a rendu public, ce vendredi 3 juillet 2026, un communiqué portant sur l’organisation de la session de remplacement du Baccalauréat, session unique de juin 2026.

Selon le directeur général de l’Office du Baccalauréat, les épreuves écrites « démarrent à compter du lundi 13 juillet 2026 ». Elles se dérouleront dans un centre unique de composition, le CEG Sainte-Rita de Cotonou.

Le communiqué précise également que « la liste des candidats retenus peut être consultée dès le lundi 07 juillet 2026 ». Cette liste sera disponible à l’Office du Baccalauréat, au CEG Sainte-Rita ainsi que dans les différents centres de correction-délibération.

Les candidats concernés sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires avant le début des compositions. L’Office du Baccalauréat leur demande de se présenter « le lundi 13 juillet 2026 à 07 heures précises » au centre de composition.

Pour être autorisés à composer, les candidats devront être munis d’une pièce d’identité en cours de validité, conformément aux prescriptions de l’Office du Baccalauréat.

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