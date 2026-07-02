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Mondial 2026 : les États-Unis mène face à la Bosnie-Herzégovine à la pause (1-0)

La première période du match des 16es de finale du Mondial 2026 entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine a vu la sélection américaine prendre l’avantage juste avant la pause grâce à un but de Folarin Balogun à la 45e minute au Levi’s Stadium, dans la région de San Francisco Bay Area. Ce but place les Américains sur une trajectoire favorable dans ce duel à élimination directe, soulignant l’importance d’un début de match offensif et maîtrisé.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match États-Unis VS Bosnie-Herzégovine, le 02/07/2026 01:00, stade San Francisco Bay Area Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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Les Américains évoluent en 4-3-3 sous la conduite de Mauricio Pochettino, s’appuyant notamment sur des cadres comme Christian Pulišić, Sergiño Dest et Tyler Adams. La Bosnie-Herzégovine, dirigée par Sergej Barbarez, propose un système en 5-3-2 avec des joueurs expérimentés tels que l’attaquant Edin Džeko et le milieu Ivan Šunjić. Le contexte de ce match donne une place capitale à la capacité des deux équipes à s’adapter tactiquement dans cette phase cruciale du tournoi.

Au cours des 45 premières minutes, les États-Unis ont dominé la possession avec 68% du ballon et un total de 2 tirs, dont un cadré, contre un seul tir bosnien cadré sur leur unique tentative. Le gardien américain Matthew Freese a réalisé un arrêt notable, maintenant le score en faveur de son équipe. Côté bosnien, malgré un dispositif défensif à cinq derrière, les occasions restent rares et leur possession limitée à 32%.

Le but de Balogun est intervenu sur une action construite, exploitant l’espace dans la défense bosnienne, récompensant la pression offensive américaine. Ce moment clé illustre l’efficacité du 4-3-3 de Pochettino, qui mise sur la vitesse et la créativité offensive. La Bosnie-Herzégovine, pour sa part, devra envisager des ajustements défensifs et offensifs en seconde période afin de trouver des solutions face à une équipe américaine bien organisée.

Il s’agit actuellement d’un affrontement serré entre deux formations au style contrasté, avec un léger avantage pour les États-Unis qui devront toutefois confirmer leur supériorité en seconde période pour décrocher une qualification en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

États-Unis
2e periode 50' San Francisco Bay Area Stadium
Bosnie-Herzégovine
02/07/2026 01:00 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 45'But - F. BalogunÉtats-Unis, 45e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : États-Unis 1 / Bosnie-Herzégovine 1
  • Tirs : États-Unis 5 / Bosnie-Herzégovine 1
  • Possession : États-Unis 62% / Bosnie-Herzégovine 38%
  • Corners : États-Unis 3 / Bosnie-Herzégovine 2
  • Fautes : États-Unis 4 / Bosnie-Herzégovine 7
  • Passes : États-Unis 275 / Bosnie-Herzégovine 172
  • Precision des passes : États-Unis 88% / Bosnie-Herzégovine 72%
  • xG : États-Unis 0.73 / Bosnie-Herzégovine 0.04
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