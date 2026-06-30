Mondial 2026 : France aligne un 4-2-3-1 avec Mbappé capitaine face à la Suède en 3-4-2-1

Les compositions des équipes de France et de Suède sont désormais officielles pour leur seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, qui se disputera le 30 juin à 22h00 GMT+1 au New York New Jersey Stadium. La France opte pour un système en 4-2-3-1 emmené par Kylian Mbappé, capitaine et seul avant-centre, face à une Suède organisée en 3-4-2-1 sous la houlette de Graham Potter.
Ce choc à élimination directe oppose deux nations qui n’ont pas encore débuté leur Mondial. Ce duel met aux prises une équipe de France riche en talents offensifs mais privée de Marcus Thuram, forfait, face à une sélection suédoise qui aligne un dispositif compact à trois défenseurs, sans Isak Hien, blessé aux ischio-jambiers.
Le sélectionneur français Didier Deschamps fait confiance à un onze comportant des cadres comme Mike Maignan dans les cages, les défenseurs Jules Koundé et Dayot Upamecano, ainsi que le duo de milieux Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. L’attaque s’appuie quant à elle sur Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola derrière Mbappé.
De son côté, Graham Potter mise sur une Suède en 3-4-2-1 avec le gardien Jacob Widell Zetterström et une ligne défensive à trois composée de Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf et Gabriel Gudmundsson. Le milieu inclut Daniel Svensson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall et Elliot Stroud, soutenant une attaque menée par Anthony Elanga, Viktor Gyökeres et Alexander Isak.
Lecture du onze de France
Didier Deschamps aligne un 4-2-3-1 clairement orienté vers l’équilibre entre solidité et créativité. Mike Maignan est titularisé dans les buts, tandis que la défense s’articule autour de Jules Koundé et Dayot Upamecano au centre, flanqués de William Saliba à droite et Lucas Digne à gauche. Le duo de milieux défensifs formé par Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot garantit un contrôle au milieu et un premier rideau face aux offensives adverses.
En attaque, Ousmane Dembélé et Michael Olise occupent les ailes, faisant bénéficier Mbappé de décalages et d’espaces pour évoluer en avant-centre. Bradley Barcola complète ce trio offensif permettant une mobilité et des combinaisons variées. Mbappé, capitaine, sera la pièce maîtresse d’un système visant à faire basculer le match.
Sur le banc, l’absence de Marcus Thuram se fait sentir comme une perte offensive, avec N’Golo Kanté incertain. Plusieurs jeunes comme Rayan Cherki ou Warren Zaïre-Emery apportent une profondeur intéressante à l’effectif.
Lecture du onze de Suède
Avec un dispositif en 3-4-2-1, la Suède mise sur une organisation physique et compacte avec Jacob Widell Zetterström dans les cages. La défense à trois alignée par Graham Potter fait confiance à Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf et Gabriel Gudmundsson, visibles pour leur performance en club et en sélection.
Le milieu relativement dense est composé de Daniel Svensson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall et Elliot Stroud, combinant équilibre et soutien offensif. Anthony Elanga et Viktor Gyökeres accompagnent Alexander Isak en attaque, bien que Isak Hien soit absent sur blessure, privé de l’apport défensif sur les flancs.
Cette formation suédoise privilégie la solidité défensive pour tenter de contenir les offensives multiples françaises et espérer emballer le match sur contre-attaques rapides ou sur phases arrêtées.
Les onze de départ Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
12
Bradley Barcola
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
23
Robin Risser
1
Brice Samba
2
Malo Gusto
21
Lucas Hernández
26
Maxence Lacroix
15
Ibrahima Konaté
19
Theo Hernández
6
Manu Koné
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
18
Warren Zaïre-Emery
13
N'Golo Kanté
22
Jean-Philippe Mateta
20
Désiré Doué
9
Marcus Thuram
Titulaires 11
1
Jacob Widell Zetterström
Gardien
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
5
Gabriel Gudmundsson
Défenseur
8
Daniel Svensson
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
7
Lucas Bergvall
Milieu
24
Elliot Stroud
Milieu
11
Anthony Elanga
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
Remplaçants 14
23
Kristoffer Nordfeldt
12
Viktor Johansson
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
22
Besfort Zeneli
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
26
Taha Abdi Ali
16
Jesper Karlström
19
Mattias Svanberg
10
Benjamin Nygren
25
Gustaf Nilsson
21
Alexander Bernhardsson
France
1re periode 30'
0-0
New York New Jersey Stadium Suède
30/06/2026 22:00
·
16es de finale
Fil du match
4' ⚽ 4' Ally McCoist is not a fan of the pitch. Suggests it’s an underwhelming surface. Suède at the ball forward quickly and it reaches Isak on the edge of the box but his shot is deflected into the arms of the goalkeeper. Dembele has his first real involvement b...
Calendrier 16es de finale
Voir la fiche du match Afrique du Sud - Canada
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
46' ↑↓ Remplacement - R. Mofokeng (remplace T. Mbatha) Afrique du Sud, 46e 54' Carton jaune - N. Saliba Canada, 54e 59' ↑↓ Remplacement - N. Saliba (remplace N. Sigur) Canada, 59e 59' ↑↓ Remplacement - M. Bombito (remplace L. De Fougerolles) Canada, 59e 67' Carton jaune - N. Sigur Canada, 67e 70' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace P. David) Canada, 70e 70' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) Canada, 70e 75' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Davies) Canada, 75e 86' ↑↓ Remplacement - E. Makgopa (remplace I. Rayners) Afrique du Sud, 86e 86' ↑↓ Remplacement - T. Maseko (remplace T. Moremi) Afrique du Sud, 86e 90+2' ⚽ But - S. Eustaquio Canada, 90+2e
Compositions
Titulaires 11
1
Ronwen Williams
Gardien
20
Khuliso Mudau
Défenseur
21
Ime Okon
Défenseur
14
Mbekezeli Mbokazi
Défenseur
6
Aubrey Modiba
Défenseur
4
Teboho Mokoena
Milieu
13
Sphephelo Sithole
Milieu
12
Thapelo Maseko
Milieu
10
Relebohile Mofokeng
Milieu
7
Oswin Appollis
Milieu
17
Evidence Makgopa
Attaquant
Remplaçants 14
16
Sipho Chaine
22
Ricardo Goss
2
Tholo Thabang Matuludi
3
Khulumani Ndamane
18
Samukelo Kabini
19
Nkosinathi Sibisi
24
Olwethu Makhanya
26
Bradley Cross
5
Thalente Mbatha
23
Jayden Adams
8
Tshepang Moremi
25
Kamogelo Sebelebele
9
Lyle Foster
15
Iqraam Rayners
Titulaires 11
16
Maxime Crépeau
Gardien
2
Alistair Johnston
Défenseur
15
Moise Bombito
Défenseur
13
Derek Cornelius
Défenseur
22
Richie Laryea
Défenseur
17
Tajon Buchanan
Milieu
25
Nathan-Dylan Saliba
Milieu
7
Stephen Eustaquio
Milieu
11
Liam Millar
Milieu
10
Jonathan David
Attaquant
12
Tani Oluwaseyi
Attaquant
Remplaçants 14
1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
3
Alfie Jones
4
Luc De Fougerolles
5
Joel Waterman
19
Alphonso Davies
23
Niko Sigur
6
Mathieu Choinière
14
Jacob Shaffelburg
20
Ali Ahmed
21
Jonathan Osorio
9
Cyle Larin
24
Promise David
26
Jayden Nelson
Les chiffres du match
Tirs cadres : Afrique du Sud 1 / Canada 6 Tirs : Afrique du Sud 5 / Canada 11 Possession : Afrique du Sud 57% / Canada 43% Corners : Afrique du Sud 1 / Canada 4 Fautes : Afrique du Sud 8 / Canada 14 Cartons jaunes : Afrique du Sud 0 / Canada 2 Passes : Afrique du Sud 446 / Canada 326 Precision des passes : Afrique du Sud 85% / Canada 79% xG : Afrique du Sud 0.10 / Canada 1.23
Joueurs clés
Ronwen Williams (Afrique du Sud) : note 8.2, 5 arret(s) Aubrey Modiba (Afrique du Sud) : note 8 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7 Khuliso Mudau (Afrique du Sud) : note 7.3 Ime Okon (Afrique du Sud) : note 7.2 Mbekezeli Mbokazi (Afrique du Sud) : note 7.2 Sphephelo Sithole (Afrique du Sud) : note 7.2 Tani Oluwaseyi (Canada) : note 7.2
Absences et blessures
I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture Of Lower Leg
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
28/06
16es de finale
Afrique du Sud
Termine
0-1
Los Angeles Stadium Canada
Voir la fiche du match Brésil - Japon
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
12' Carton jaune - K. Sano Japon, 12e 14' Carton jaune - Casemiro Brésil, 14e 29' ⚽ But - K. Sano Japon, 29e 45' Carton jaune - D. Kamada Japon, 45e 46' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick) Brésil, 46e 48' Carton jaune - Danilo Brésil, 48e 56' ⚽ But - Casemiro (passe Gabriel) Brésil, 56e 66' ↑↓ Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli) Brésil, 66e 66' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) Japon, 66e 66' ↑↓ Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki) Japon, 66e 78' ↑↓ Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka) Japon, 78e 78' ↑↓ Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino) Japon, 78e 84' Carton jaune - J. Suzuki Japon, 84e 90+2' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 90+2e 90+5' ⚽ But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes) Brésil, 90+5e 90+7' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa) Japon, 90+7e 90+8' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) Brésil, 90+8e
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
13
Danilo
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
8
Bruno Guimarães
Milieu
5
Casemiro
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
26
Rayan
Attaquant
9
Matheus Cunha
Attaquant
7
Vinícius Júnior
Attaquant
Remplaçants 14
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
24
Roger Ibañez
2
Éderson
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
18
Danilo Santos
25
Igor Thiago
10
Neymar
Titulaires 11
1
Zion Suzuki
Gardien
22
Takehiro Tomiyasu
Défenseur
3
Shogo Taniguchi
Défenseur
21
Hiroki Itō
Défenseur
10
Ritsu Doan
Milieu
24
Kaishu Sano
Milieu
15
Daichi Kamada
Milieu
13
Keito Nakamura
Milieu
14
Junya Ito
Attaquant
11
Daizen Maeda
Attaquant
18
Ayase Ueda
Attaquant
Remplaçants 15
2
Yukinari Sugawara
25
Junnosuke Suzuki
12
Keisuke Osako
23
Tomoki Hayakawa
4
Ko Itakura
5
Yuto Nagatomo
16
Tsuyoshi Watanabe
20
Ayumu Seko
7
Ao Tanaka
17
Yuito Suzuki
8
Takefusa Kubo
6
Shuto Machino
19
Koki Ogawa
26
Kento Shiogai
9
Keisuke Goto
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 6 / Japon 2 Tirs : Brésil 16 / Japon 5 Possession : Brésil 68% / Japon 32% Corners : Brésil 3 / Japon 2 Fautes : Brésil 4 / Japon 8 Cartons jaunes : Brésil 2 / Japon 2 Passes : Brésil 588 / Japon 273 Precision des passes : Brésil 92% / Japon 84% xG : Brésil 1.44 / Japon 0.23
Joueurs clés
Casemiro (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Kaishu Sano (Japon) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 7.3, 4 arret(s) Takehiro Tomiyasu (Japon) : note 7.7 Marquinhos (Brésil) : note 7.5 Douglas Santos (Brésil) : note 7.5 Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.5
Absences et blessures
Raphinha : Brésil · Missing Fixture · Hamstring Muscle Injury
Les précédents duels
14/10/2025 Japon 3-2 Brésil (Friendlies) 06/06/2022 Japon 0-1 Brésil (Friendlies) 10/11/2017 Japon 1-3 Brésil (Friendlies) 15/06/2013 Brésil 3-0 Japon (Confederations Cup)
29/06
16es de finale
Brésil
Termine
2-1
Houston Stadium Japon
Voir la fiche du match Allemagne - Paraguay
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
42' ⚽ But - J. Enciso (passe M. Galarza) Paraguay, 42e 46' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) Allemagne, 46e 54' ⚽ But - K. Havertz (passe F. Wirtz) Allemagne, 54e 55' ↑↓ Remplacement - G. Avalos (remplace G. Caballero) Paraguay, 55e 57' ↑↓ Remplacement - J. Enciso (remplace Mauricio) Paraguay, 57e 63' ↑↓ Remplacement - D. Undav (remplace J. Musiala) Allemagne, 63e 65' Carton jaune - A. Cubas Paraguay, 65e 79' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace W. Anton) Allemagne, 79e 88' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace N. Woltemade) Allemagne, 88e 91' ↑↓ Remplacement - M. Almiron (remplace G. Velazquez) Paraguay, 91e 99' ↑↓ Remplacement - J. Caceres (remplace B. Ojeda) Paraguay, 99e 99' ↑↓ Remplacement - D. Bobadilla (remplace A. Sanabria) Paraguay, 99e 102' VAR VAR - J. Tah Allemagne, 102e 105' Carton jaune - G. Alfaro Paraguay, 105e 105+1' Carton jaune - J. Nagelsmann Allemagne, 105+1e 106' Carton jaune - K. Havertz Allemagne, 106e 110' ↑↓ Remplacement - F. Wirtz (remplace N. Amiri) Allemagne, 110e 110' ↑↓ Remplacement - A. Rudiger (remplace M. Thiaw) Allemagne, 110e 115' Carton jaune - J. Musiala Allemagne, 115e 117' Carton jaune - M. Galarza Paraguay, 117e 120+2' ↑↓ Remplacement - J. Alonso (remplace Fabian Balbuena) Paraguay, 120+2e 120+1' ⚽ But - Mauricio Paraguay, 120+1e 120+2' ⚽ But - J. Kimmich Allemagne, 120+2e 120+2' ⚽ But - G. Gomez Paraguay, 120+2e 120+3' ⚽ But - J. Musiala Allemagne, 120+3e 120+3' ⚽ But - M. Galarza Paraguay, 120+3e 120+5' ⚽ But - N. Amiri Allemagne, 120+5e 120+6' ⚽ But - J. Canale Paraguay, 120+6e
Compositions
Titulaires 11
1
Manuel Neuer
Gardien
6
Joshua Kimmich
Défenseur
4
Jonathan Tah
Défenseur
2
Antonio Rüdiger
Défenseur
18
Nathaniel Brown
Défenseur
19
Leroy Sané
Milieu
23
Felix Nmecha
Milieu
5
Aleksandar Pavlović
Milieu
17
Florian Wirtz
Milieu
7
Kai Havertz
Attaquant
26
Deniz Undav
Attaquant
Remplaçants 14
8
Leon Goretzka
10
Jamal Musiala
3
Waldemar Anton
11
Nick Woltemade
21
Alexander Nübel
12
Oliver Baumann
22
David Raum
24
Malick Thiaw
13
Pascal Groß
16
Angelo Stiller
25
Assan Ouédraogo
9
Jamie Leweling
20
Nadiem Amiri
14
Maximilian Beier
Titulaires 11
12
Orlando Gill
Gardien
4
Juan Cáceres
Défenseur
15
Gustavo Gómez
Défenseur
13
José Canale
Défenseur
6
Junior Alonso
Défenseur
10
Miguel Almirón
Milieu
16
Damián Bobadilla
Milieu
14
Andrés Cubas
Milieu
23
Matías Galarza
Milieu
21
Gabriel Ávalos
Attaquant
19
Julio Enciso
Attaquant
Remplaçants 14
24
Gustavo Caballero
11
Mauricio
22
Gastón Olveira
1
Roberto Fernández
2
Gustavo Velázquez
3
Omar Alderete
5
Fabián Balbuena
26
Alexandro Maidana
20
Braian Ojeda
17
Alejandro Romero
7
Ramón Sosa
9
Antonio Sanabria
18
Alex Arce
25
Isidro Pitta
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 6 / Paraguay 3 Tirs : Allemagne 21 / Paraguay 7 Possession : Allemagne 75% / Paraguay 25% Corners : Allemagne 16 / Paraguay 6 Fautes : Allemagne 18 / Paraguay 12 Cartons jaunes : Allemagne 2 / Paraguay 2 Passes : Allemagne 799 / Paraguay 257 Precision des passes : Allemagne 90% / Paraguay 63% xG : Allemagne 1.49 / Paraguay 0.42
Joueurs clés
Kai Havertz (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Orlando Gill (Paraguay) : note 8.2, 6 arret(s) Julio Enciso (Paraguay) : note 7.6, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 8.3, 1 passe(s) decisive(s) Matías Galarza (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 2 arret(s) José Canale (Paraguay) : note 7.5 Joshua Kimmich (Allemagne) : note 7.3
Absences et blessures
N. Brown : Allemagne · Missing Fixture · Adductor Injury N. Schlotterbeck : Allemagne · Missing Fixture · Ligament Stretching D. Gómez : Paraguay · Missing Fixture · Yellow Card
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
29/06
16es de finale
Allemagne
Termine aux tirs au but
1-1 (t.a.b.)
Boston Stadium Paraguay
Voir la fiche du match Pays-Bas - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
47' Carton jaune - I. Diop Maroc, 47e 71' ↑↓ Remplacement - N. Ake (remplace T. Koopmeiners) Pays-Bas, 71e 71' ↑↓ Remplacement - B. Brobbey (remplace W. Weghorst) Pays-Bas, 71e 72' ⚽ But - C. Gakpo (passe C. Summerville) Pays-Bas, 72e 75' ↑↓ Remplacement - C. Riad (remplace A. Salah-Eddine) Maroc, 75e 79' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace G. Yassine) Maroc, 79e 79' ↑↓ Remplacement - A. Bouaddi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 79e 86' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. Rahimi) Maroc, 86e 86' ↑↓ Remplacement - M. van de Ven (remplace J. Hato) Pays-Bas, 86e 86' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace Q. Timber) Pays-Bas, 86e 87' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 87e 90+1' ⚽ But - I. Diop (passe C. Talbi) Maroc, 90+1e 110' ↑↓ Remplacement - F. de Jong (remplace M. De Roon) Pays-Bas, 110e 113' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace J. Kluivert) Pays-Bas, 113e 120+1' ⚽ But - T. Koopmeiners Pays-Bas, 120+1e 120+2' ⚽ But - S. Rahimi Maroc, 120+2e 120+3' ⚽ But - W. Weghorst Pays-Bas, 120+3e 120+3' ⚽ But - C. Talbi Maroc, 120+3e 120+5' ⚽ But - I. Saibari Maroc, 120+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Bart Verbruggen
Gardien
6
Jan Paul van Hecke
Défenseur
4
Virgil van Dijk
Défenseur
5
Nathan Aké
Défenseur
22
Denzel Dumfries
Milieu
8
Ryan Gravenberch
Milieu
21
Frenkie de Jong
Milieu
15
Micky van de Ven
Milieu
24
Crysencio Summerville
Attaquant
11
Cody Gakpo
Attaquant
19
Brian Brobbey
Attaquant
Remplaçants 15
23
Mark Flekken
13
Robin Roefs
25
Jorrel Hato
2
Lutsharel Geertruida
12
Mats Wieffer
16
Guus Til
7
Justin Kluivert
3
Marten de Roon
26
Quinten Timber
20
Teun Koopmeiners
14
Tijjani Reijnders
18
Donyell Malen
10
Memphis Depay
9
Wout Weghorst
17
Noa Lang
Titulaires 11
1
Yassine Bounou
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Reda Tagnaouti
12
Munir El Kajoui
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
13
Zakaria El Ouahdi
17
Amine Sbai
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
9
Soufiane Rahimi
Les chiffres du match
Tirs cadres : Pays-Bas 2 / Maroc 5 Tirs : Pays-Bas 6 / Maroc 11 Possession : Pays-Bas 31% / Maroc 69% Corners : Pays-Bas 5 / Maroc 8 Fautes : Pays-Bas 16 / Maroc 13 Cartons jaunes : Pays-Bas 0 / Maroc 1 Passes : Pays-Bas 345 / Maroc 770 Precision des passes : Pays-Bas 79% / Maroc 91% xG : Pays-Bas 0.23 / Maroc 1.40
Joueurs clés
Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 8.2, 5 arret(s) Issa Diop (Maroc) : note 7.3, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 6.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Chemsdine Talbi (Maroc) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s) Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.5 Neil El Aynaoui (Maroc) : note 7.3 Azzedine Ounahi (Maroc) : note 7.3
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
31/05/2017 Maroc 1-2 Pays-Bas (Friendlies)
30/06
16es de finale
Pays-Bas
Termine aux tirs au but
1-1 (2-3 t.a.b.)
Monterrey Stadium Maroc
Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Norvège
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
39' ⚽ But - A. Nusa (passe M. Odegaard) Norvège, 39e 45+1' Carton jaune - A. Nusa Norvège, 45+1e 60' ↑↓ Remplacement - C. Inao Oulai (remplace A. Diallo) Côte d'Ivoire, 60e 60' ↑↓ Remplacement - A. Bonny (remplace E. Wahi) Côte d'Ivoire, 60e 71' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) Norvège, 71e 71' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) Norvège, 71e 74' ⚽ But - A. Diallo (passe N. Pepe) Côte d'Ivoire, 74e 83' ↑↓ Remplacement - M. Pedersen (remplace F. Aursnes) Norvège, 83e 86' ⚽ But - E. Haaland (passe P. Berg) Norvège, 86e 87' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace O. Diakite) Côte d'Ivoire, 87e 90+3' ↑↓ Remplacement - Y. Diomande (remplace E. Guessand) Côte d'Ivoire, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - G. Konan (remplace B. Toure) Côte d'Ivoire, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
1
Yahia Fofana
Gardien
17
Guéla Doué
Défenseur
7
Odilon Kossounou
Défenseur
20
Emmanuel Agbadou
Défenseur
3
Ghislain Konan
Défenseur
18
Ibrahim Sangaré
Milieu
19
Nicolas Pépé
Milieu
8
Franck Kessié
Milieu
26
Christ Inao Oulaï
Milieu
11
Yan Diomande
Milieu
9
Ange-Yoan Bonny
Attaquant
Remplaçants 15
15
Amad Diallo
12
Elye Wahi
16
Mohamed Koné
23
Alban Lafont
2
Ousmane Diomande
5
Wilfried Singo
13
Christopher Operi
21
Evan Ndicka
4
Jean Michaël Seri
6
Seko Fofana
25
Parfait Guiagon
10
Simon Adingra
24
Bazoumana Touré
14
Oumar Diakité
22
Evann Guessand
Titulaires 11
1
Ørjan Nyland
Gardien
16
Marcus Pedersen
Défenseur
3
Kristoffer Ajer
Défenseur
17
Torbjørn Heggem
Défenseur
5
David Møller Wolfe
Défenseur
10
Martin Ødegaard
Milieu
8
Sander Berge
Milieu
6
Patrick Berg
Milieu
7
Alexander Sørloth
Attaquant
9
Erling Haaland
Attaquant
20
Antonio Nusa
Attaquant
Remplaçants 15
21
Andreas Schjelderup
22
Oscar Bobb
12
Sander Tangvik
13
Egil Selvik
4
Leo Østigård
15
Fredrik André Bjørkan
24
Sondre Langås
25
Henrik Sælebakke Falchener
2
Morten Thorsby
14
Fredrik Aursnes
18
Kristian Thorstvedt
19
Thelo Aasgaard
26
Julian Ryerson
11
Jørgen Strand Larsen
23
Jens Petter Hauge
Les chiffres du match
Tirs cadres : Côte d'Ivoire 4 / Norvège 3 Tirs : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 7 Possession : Côte d'Ivoire 50% / Norvège 50% Corners : Côte d'Ivoire 12 / Norvège 3 Fautes : Côte d'Ivoire 3 / Norvège 6 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 0 / Norvège 1 Passes : Côte d'Ivoire 343 / Norvège 353 Precision des passes : Côte d'Ivoire 85% / Norvège 85% xG : Côte d'Ivoire 1.11 / Norvège 1.13
Joueurs clés
Antonio Nusa (Norvège) : note 7.2, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Martin Ødegaard (Norvège) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Ørjan Nyland (Norvège) : note 7.6, 3 arret(s) Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.7 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 7.7 Amad Diallo (Côte d'Ivoire) : note 7.6 Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.5 Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
30/06
16es de finale
Côte d'Ivoire
Termine
1-2
Dallas Stadium Norvège
Voir la fiche du match France - Suède
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
4' ⚽ 4' Ally McCoist is not a fan of the pitch. Suggests it’s an underwhelming surface. Suède at the ball forward quickly and it reaches Isak on the edge of the box but his shot is deflected into the arms of the goalkeeper. Dembele has his first real involvement b...
Compositions
Titulaires 11
16
Mike Maignan
Gardien
5
Jules Koundé
Défenseur
4
Dayot Upamecano
Défenseur
17
William Saliba
Défenseur
3
Lucas Digne
Défenseur
8
Aurélien Tchouaméni
Milieu
14
Adrien Rabiot
Milieu
7
Ousmane Dembélé
Milieu
11
Michael Olise
Milieu
12
Bradley Barcola
Milieu
10
Kylian Mbappé
Attaquant
Remplaçants 15
23
Robin Risser
1
Brice Samba
2
Malo Gusto
21
Lucas Hernández
26
Maxence Lacroix
15
Ibrahima Konaté
19
Theo Hernández
6
Manu Koné
24
Rayan Cherki
25
Maghnes Akliouche
18
Warren Zaïre-Emery
13
N'Golo Kanté
22
Jean-Philippe Mateta
20
Désiré Doué
9
Marcus Thuram
Titulaires 11
1
Jacob Widell Zetterström
Gardien
2
Gustaf Lagerbielke
Défenseur
3
Victor Lindelöf
Défenseur
5
Gabriel Gudmundsson
Défenseur
8
Daniel Svensson
Milieu
7
Lucas Bergvall
Milieu
18
Yasin Ayari
Milieu
24
Elliot Stroud
Milieu
11
Anthony Elanga
Attaquant
9
Alexander Isak
Attaquant
17
Viktor Gyökeres
Attaquant
Remplaçants 14
23
Kristoffer Nordfeldt
12
Viktor Johansson
14
Hjalmar Ekdal
20
Eric Smith
15
Carl Starfelt
22
Besfort Zeneli
6
Herman Johansson
13
Ken Sema
26
Taha Abdi Ali
16
Jesper Karlström
19
Mattias Svanberg
10
Benjamin Nygren
25
Gustaf Nilsson
21
Alexander Bernhardsson
Les chiffres du match
Tirs cadres : France 0 / Suède 1 Tirs : France 0 / Suède 1 Possession : France 72% / Suède 28% Fautes : France 2 / Suède 4 Passes : France 62 / Suède 25 Precision des passes : France 89% / Suède 76% xG : France 0.00 / Suède 0.03
Joueurs clés
Mike Maignan (France) : note 6.7, 1 arret(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 7 Adrien Rabiot (France) : note 6.7 Ousmane Dembélé (France) : note 6.7 Gustaf Lagerbielke (Suède) : note 6.7 Victor Lindelöf (Suède) : note 6.7 Lucas Digne (France) : note 6.6 Michael Olise (France) : note 6.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
17/11/2020 France 4-2 Suède (UEFA Nations League) 05/09/2020 Suède 0-1 France (UEFA Nations League) 09/06/2017 Suède 2-1 France (World Cup - Qualification Europe) 11/11/2016 France 2-1 Suède (World Cup - Qualification Europe) 19/06/2012 Suède 2-0 France (Euro Championship)
30/06
16es de finale
France
1re periode 30'
0-0
New York New Jersey Stadium Suède
Voir la fiche du match Mexique - Équateur
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16es de finale
Mexique
A venir
02:00
Mexico City Stadium Équateur
Voir la fiche du match Angleterre - RD Congo
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Angleterre
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17:00
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16es de finale
Belgique
A venir
21:00
Seattle Stadium Sénégal
Voir la fiche du match États-Unis - Bosnie-Herzégovine
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16es de finale
États-Unis
A venir
01:00
San Francisco Bay Area Stadium Bosnie-Herzégovine
Voir la fiche du match Espagne - Autriche
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Espagne
A venir
20:00
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Voir la fiche du match Portugal - Croatie
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16es de finale
Portugal
A venir
00:00
Toronto Stadium Croatie
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03/07
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Suisse
A venir
04:00
Vancouver Stadium Algérie
Voir la fiche du match Australie - Égypte
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Australie
A venir
19:00
Dallas Stadium Égypte
Voir la fiche du match Argentine - Cap-Vert
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03/07
16es de finale
Argentine
A venir
23:00
Miami Stadium Cap-Vert
Voir la fiche du match Colombie - Ghana
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04/07
16es de finale
Colombie
A venir
02:30
Kansas City Stadium Ghana
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