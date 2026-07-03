Mondial 2026 : l’Argentine défie le Cap-Vert en huitièmes au Miami Stadium

L’Argentine affrontera le Cap-Vert le 3 juillet 2026 à 23h00 heure locale GMT+1, dans un huitième de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se tiendra au Miami Stadium. Cette rencontre oppose un finaliste et grand favori du tournoi à une équipe du Cap-Vert qui dispute sa première phase finale mondiale. L’enjeu est de taille, avec une place en quart de finale à décrocher.

L’Argentine, championne en titre, arrive avec un effectif renforcé et un style offensif bien rôdé sous la direction de Lionel Scaloni. La sélection sud-américaine veut asseoir sa suprématie et avancer dans la compétition. Le Cap-Vert, dirigé par Pedro Leitao Brito, mise sur une organisation défensive et sa capacité à mener des contres rapides, espérant créer la surprise face à une équipe largement favorite.

Le contexte de la phase finale montre un affrontement direct entre une équipe expérimentée sur la scène mondiale et une nation émergente. Cette opposition représente un vrai test pour le Cap-Vert, qui vise à capitaliser sur son parcours historique pour accéder aux quarts. L’Argentine, elle, cherche à dérouler son jeu tout en évitant une possible déstabilisation due à la dynamique inconnue de son adversaire.

Sur le plan tactique, l’Argentine s’appuie sur un 4-4-2 classique, mettant en avant l’efficacité offensive avec Messi et Lautaro Martínez en pointe. Le Cap-Vert préfère un 4-1-4-1 organisé autour du milieu défensif Kevin Lenini, renforçant sa capacité à contrôler le milieu tout en conservant des ressources offensives via Jovane Cabral et Nuno Da Costa.

Zoom sur Argentine

Le sélectionneur Lionel Scaloni aligne un système en 4-4-2 mettant l’accent sur un équilibre entre défense et attaque. Emiliano Martínez occupe le poste de gardien, soutenu par une défense composée de Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Facundo Medina. Au milieu, Rodrigo De Paul et Alexis Mac Allister dynamisent le jeu tandis qu’Enzo Fernández et Thiago Almada apportent créativité et percussion. En attaque, Lionel Messi et Lautaro Martínez forment un duo complémentaire, combinant expérience et puissance.

Parmi les joueurs clés en remplacement, figurent Gerónimo Rulli au poste de gardien, Gonzalo Montiel en défense, ainsi que Julián Álvarez et Nicolás González capables d’apporter un renfort offensif. L’Argentine mise sur un jeu fluide et des transitions rapides pour imposer son rythme et exploiter les espaces défensifs adverses.

Zoom sur Cap-Vert

L’entraîneur Pedro Leitao Brito mise sur une formation en 4-1-4-1 axée sur la solidité défensive. Le gardien Vozinha est un pilier du dispositif. La défense alignera Steven Moreira, Pico, Diney Borges et Sidny Lopes Cabral. Le milieu défensif Kevin Lenini sera chargé de protéger la défense, tandis que le quatuor offensif composé de Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte et Jovane Cabral tentera d’alimenter l’attaquant Nuno Da Costa.

Le groupe vise à contenir les initiatives argentines tout en lançant des contre-attaques rapides menées par ses joueurs les plus véloces. Le Cap-Vert veut capitaliser sur sa rigueur tactique et l’implication collective pour faire face à un adversaire redoutable et capitaliser sur ses rares occasions dans ce match à élimination directe.

Argentine A venir 23:00 Miami Stadium Cap-Vert Cap-Vert

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