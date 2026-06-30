Mondial 2026 : la Norvège mène face à la Côte d’Ivoire à la pause (1-0)

La Norvège mène au score 1-0 contre la Côte d’Ivoire à la mi-temps des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, disputée au Stade de Dallas. Le but décisif a été inscrit par Antonio Nusa à la 39e minute sur une passe de Martin Ødegaard. Ce score place les Scandinaves en position favorable avant la deuxième période.

Cette rencontre éliminatoire oppose deux équipes aux schémas tactiques distincts – la Norvège évolue en 4-3-3 sous la conduite de Stale Solbakken, tandis que la Côte d’Ivoire opte pour un 4-1-4-1 avec Emerse Fae comme sélectionneur. La maîtrise du ballon penche légèrement en faveur de la Norvège (56%) qui a su concrétiser sa domination dans cette première mi-temps.

Les Ivoiriens ont montré un engagement certain, multipliant les corners (8) mais ont manqué de précision dans le dernier geste et ont cadré une seule fois. Leur milieu de terrain, emmené par Franck Kessié et Ibrahim Sangaré, a tenté de porter le jeu mais sans parvenir à percer la défense norvégienne bien organisée.

Côté norvégien, l’efficacité offensive de Nusa, auteur du but, et le rôle clé du capitaine Ødegaard avec une passe décisive, illustrent la fluidité du jeu nordique jusqu’à présent. Le jeune attaquant Nusa a également écopé d’un carton jaune en début de temps additionnel, traduisant l’engagement défensif nécessaire pour préserver l’avantage.

Enfin, la section défensive norvégienne, composée notamment de Kristoffer Ajer et Torbjørn Heggem, a su contenir les assauts ivoiriens, autorisant peu d’occasions nettes et effectuant un total de trois tirs bloqués.

La Côte d’Ivoire doit réagir

La sélection ivoirienne a aligné en attaque Ange-Yoan Bonny soutenu par des milieux dynamiques comme Nicolas Pépé et Yan Diomandé. Le gardien Yahia Fofana a déjà effectué une intervention déterminante. Malgré une possession moindre et un taux de passes à 83%, les Eléphants restent à portée d’une égalisation s’ils améliorent leur efficacité offensive.

La Norvège cherche à gérer son avantage

Après avoir ouvert le score grâce à Antonio Nusa, les Nordiques affichent un jeu collectif bien rodé, avec 88% de passes réussies et un pressing organisé. Leur entraîneur Stale Solbakken peut s’appuyer sur un trio offensif performant, emmené par Erling Haaland, Alexander Sørloth et Nusa, pour creuser l’écart en seconde période et valider leur qualification.

Côte d'Ivoire Mi-temps 0-1 Dallas Stadium Norvège Norvège Fil du match 39' ⚽ But - A. Nusa (passe M. Odegaard) 45+1' Carton jaune - A. Nusa Les chiffres du match Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Norvège 2

: Côte d'Ivoire 1 / Norvège 2 Tirs : Côte d'Ivoire 4 / Norvège 6

: Côte d'Ivoire 4 / Norvège 6 Possession : Côte d'Ivoire 44% / Norvège 56%

: Côte d'Ivoire 44% / Norvège 56% Corners : Côte d'Ivoire 8 / Norvège 2

: Côte d'Ivoire 8 / Norvège 2 Fautes : Côte d'Ivoire 1 / Norvège 3

: Côte d'Ivoire 1 / Norvège 3 Passes : Côte d'Ivoire 179 / Norvège 236

: Côte d'Ivoire 179 / Norvège 236 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Norvège 88%

: Côte d'Ivoire 83% / Norvège 88% xG : Côte d'Ivoire 0.37 / Norvège 0.66