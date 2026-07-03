Mondial 2026 : Suisse et Algérie s’affrontent en 16es de finale à Vancouver

La Suisse défiera l’Algérie le 3 juillet 2026 au BC Place de Vancouver à 16h00 GMT+1 pour les 16es de finale de la Coupe du Monde. Cette rencontre éliminatoire oppose deux formations au style distinct, dont le vainqueur accédera aux quarts de finale pour la première fois dans ce format de compétition.

La Nati a terminé en tête du groupe B avec 7 points, s’appuyant sur une victoire dominante contre la Bosnie-Herzégovine (4-1) et un succès serré face au Canada (2-1), après un nul initial contre le Qatar (1-1). L’Algérie, de son côté, a assuré sa qualification en tant que meilleur troisième après une défaite inaugurale contre l’Argentine (0-3), une victoire contre la Jordanie (2-1) et un nul spectaculaire contre l’Autriche (3-3).

Les deux équipes abordent ce match avec des ambitions fortes. La Suisse vise à confirmer son statut de favori tandis que l’Algérie tentera de poursuivre son aventure historique au tournoi. L’affiche promet un affrontement tactique entre un collectif suisse discipliné et une équipe algérienne redoutable en contre-attaques.

Le match sera dirigé du côté suisse par Murat Yakin, en poste depuis 2021, et par Vladimir Petkovic sur le banc algérien, ancien entraîneur helvète depuis 2024. Les deux sélectionneurs misent sur un système en 4-2-3-1, avec quelques individualités clés capables de faire la différence.

L’arène de Vancouver accueillera la confrontation qui s’annonce serrée. L’enjeu est de taille – accéder aux quarts pour revivre ou écrire l’histoire dans cette Coupe du Monde très disputée.

Zoom sur Suisse

La Suisse aligne un dispositif en 4-2-3-1 sous la direction de Murat Yakin. En défense, le duo central est formé par Manuel Akanji et Nico Elvedi, soutenus par Ricardo Rodríguez et Denis Zakaria. Le gardien Gregor Kobel veille dans les buts. L’équilibre repose sur le double pivot médian Remo Freuler et Granit Xhaka, ce dernier moteur expérimenté du milieu suisse.

En attaque, Breel Embolo occupe la pointe de l’attaque, appuyé par Johan Manzambi, Dan Ndoye et Rubén Vargas dans les rôles de meneurs et ailiers. Cette composition mise sur la maîtrise collective et la capacité à produire des transitions rapides. L’animation offensive repose en grande partie sur l’expérience et la créativité de Xhaka, ainsi que sur l’efficacité attendue d’Embolo.

Zoom sur Algérie

L’Algérie, coachée par Vladimir Petkovic, opte également pour un 4-2-3-1 solide. Défensivement, la charnière comprend Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini, avec Rafik Belghali et Rayan Aït-Nouri comme latéraux. Le portier sera Luca Zidane.

Le milieu combine Ramiz Zerrouki et Nabil Bentaleb pour le travail défensif et la récupération. Plus haut, Riyad Mahrez, capitaine et meneur offensif, sera épaulé par Houssem Aouar et Farès Chaïbi qui alimenteront Ibrahim Maza à la pointe. Ce schéma permet à l’Algérie d’exploiter la vitesse et la créativité dans les espaces, notamment lors de contre-attaques rapides.

Riyad Mahrez représente le principal danger sur coups de pieds arrêtés et en one-to-one. Son expérience à haut niveau sera déterminante pour trouver des décalages face à la défense suisse.

Suisse A venir 04:00 Vancouver Stadium Algérie Algérie

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