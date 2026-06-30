Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire en 4-1-4-1 face à la Norvège en 4-3-3 avec Haaland titulaire

La rencontre des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Côte d’Ivoire et la Norvège se tiendra le mardi 30 juin 2026 au Dallas Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 18h00 heure locale (GMT+1). Ce match éliminatoire oppose deux équipes alignant des formations distinctes et des cadres solides, dans un contexte où chaque détail tactique pourra faire la différence.

La Côte d’Ivoire adopte un système en 4-1-4-1 engagé par son sélectionneur Emerse Fae, privilégiant un équilibre entre protection défensive et animation offensive. De son côté, la Norvège, menée par Stale Solbakken, opte pour un 4-3-3 classique destiné à maximiser les ressources offensives autour d’Erling Haaland.

Les choix des titulaires reflètent la stratégie des deux staffs. La Côte d’Ivoire mise notamment sur la solidité défensive avec Ghislain Konan, Odilon Kossounou et Emmanuel Agbadou en ligne arrière, tandis qu’au milieu Ibrahim Sangaré et Franck Kessié apportent l’allonge et la puissance.

La Norvège aligne quant à elle un trio offensif percutant comprenant Alexander Sørloth, Antonio Nusa et la star Erling Haaland, soutenus par Martin Ødegaard, meneur technique majeur au milieu.

Lecture du onze de Côte d’Ivoire

Emerse Fae construit son équipe avec une ligne défensive à quatre composée de Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou et Ghislain Konan. Dans l’entrejeu, Ibrahim Sangaré évolue en sentinelle devant la défense, offrant une base solide pour ses coéquipiers.

Le double pivot formé par Franck Kessié et Christ Inao Oulaï ouvre le relai vers l’avant, avec Yan Diomandé et Nicolas Pépé chargés d’animer les ailes. L’attaque repose sur Ange-Yoan Bonny, seul en pointe, appelé à convertir les initiatives de ses partenaires.

En attaque, la présence de Nicolas Pépé, habitué des grands rendez-vous internationaux, et celle de Yan Diomandé dans les couloirs, apporteront du dynamisme latéral. Au milieu, Sangaré et Kessié s’appuieront sur leur puissance et leur capacité à casser les lignes adverses ou à reconquérir rapidement le ballon.

Lecture du onze de Norvège

Stale Solbakken opte pour un 4-3-3 où Ørjan Nyland gardera les buts. La défense s’articule autour de David Møller Wolfe, Torbjørn Heggem, Marcus Pedersen et Kristoffer Ajer, bien campés face aux offensives adverses.

Le milieu de terrain regroupe Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes et Sander Berge, un trio alliant créativité, technique et puissance physique. La ligne d’attaque se compose d’Alexander Sørloth et Antonio Nusa accompagnant Erling Haaland, pivot de l’attaque norvégienne, dont la présence impose un danger constant.

La présence d’Ødegaard marque l’importance de la maîtrise technique et de la distribution du ballon chez les Norvégiens, tandis que Haaland demeure la principale menace offensive. Le schéma privilégie aussi un bloc compact au milieu, coordonné autour de joueurs à fort impact physique et technique.

Les onze de départ

Côte d'Ivoire Système 4-1-4-1 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 17 Guéla Doué Défenseur 7 Odilon Kossounou Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 18 Ibrahim Sangaré Milieu 19 Nicolas Pépé Milieu 8 Franck Kessié Milieu 26 Christ Inao Oulaï Milieu 11 Yan Diomande Milieu 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant Remplaçants 15 16 Mohamed Koné

23 Alban Lafont

2 Ousmane Diomande

5 Wilfried Singo

13 Christopher Operi

21 Evan Ndicka

4 Jean Michaël Seri

6 Seko Fofana

25 Parfait Guiagon

10 Simon Adingra

15 Amad Diallo

24 Bazoumana Touré

12 Elye Wahi

14 Oumar Diakité

22 Evann Guessand Norvège Système 4-3-3 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 16 Marcus Pedersen Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 6 Patrick Berg Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant 20 Antonio Nusa Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

25 Henrik Sælebakke Falchener

2 Morten Thorsby

14 Fredrik Aursnes

18 Kristian Thorstvedt

19 Thelo Aasgaard

21 Andreas Schjelderup

22 Oscar Bobb

26 Julian Ryerson

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge

Côte d'Ivoire Mi-temps 0-1 Dallas Stadium Norvège Norvège Fil du match 39' ⚽ But - A. Nusa (passe M. Odegaard) 45+1' Carton jaune - A. Nusa