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Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire en 4-1-4-1 face à la Norvège en 4-3-3 avec Haaland titulaire

La rencontre des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la Côte d’Ivoire et la Norvège se tiendra le mardi 30 juin 2026 au Dallas Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 18h00 heure locale (GMT+1). Ce match éliminatoire oppose deux équipes alignant des formations distinctes et des cadres solides, dans un contexte où chaque détail tactique pourra faire la différence.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Côte d'Ivoire VS Norvège, le 30/06/2026 18:00, stade Dallas Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

La Côte d’Ivoire adopte un système en 4-1-4-1 engagé par son sélectionneur Emerse Fae, privilégiant un équilibre entre protection défensive et animation offensive. De son côté, la Norvège, menée par Stale Solbakken, opte pour un 4-3-3 classique destiné à maximiser les ressources offensives autour d’Erling Haaland.

Les choix des titulaires reflètent la stratégie des deux staffs. La Côte d’Ivoire mise notamment sur la solidité défensive avec Ghislain Konan, Odilon Kossounou et Emmanuel Agbadou en ligne arrière, tandis qu’au milieu Ibrahim Sangaré et Franck Kessié apportent l’allonge et la puissance.

La Norvège aligne quant à elle un trio offensif percutant comprenant Alexander Sørloth, Antonio Nusa et la star Erling Haaland, soutenus par Martin Ødegaard, meneur technique majeur au milieu.

Lecture du onze de Côte d’Ivoire

Emerse Fae construit son équipe avec une ligne défensive à quatre composée de Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou et Ghislain Konan. Dans l’entrejeu, Ibrahim Sangaré évolue en sentinelle devant la défense, offrant une base solide pour ses coéquipiers.

Le double pivot formé par Franck Kessié et Christ Inao Oulaï ouvre le relai vers l’avant, avec Yan Diomandé et Nicolas Pépé chargés d’animer les ailes. L’attaque repose sur Ange-Yoan Bonny, seul en pointe, appelé à convertir les initiatives de ses partenaires.

En attaque, la présence de Nicolas Pépé, habitué des grands rendez-vous internationaux, et celle de Yan Diomandé dans les couloirs, apporteront du dynamisme latéral. Au milieu, Sangaré et Kessié s’appuieront sur leur puissance et leur capacité à casser les lignes adverses ou à reconquérir rapidement le ballon.

Lecture du onze de Norvège

Stale Solbakken opte pour un 4-3-3 où Ørjan Nyland gardera les buts. La défense s’articule autour de David Møller Wolfe, Torbjørn Heggem, Marcus Pedersen et Kristoffer Ajer, bien campés face aux offensives adverses.

Le milieu de terrain regroupe Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes et Sander Berge, un trio alliant créativité, technique et puissance physique. La ligne d’attaque se compose d’Alexander Sørloth et Antonio Nusa accompagnant Erling Haaland, pivot de l’attaque norvégienne, dont la présence impose un danger constant.

La présence d’Ødegaard marque l’importance de la maîtrise technique et de la distribution du ballon chez les Norvégiens, tandis que Haaland demeure la principale menace offensive. Le schéma privilégie aussi un bloc compact au milieu, coordonné autour de joueurs à fort impact physique et technique.

Les onze de départ

Côte d'Ivoire
Système4-1-4-1SélectionneurEmerse Fae
Titulaires11
  1. 1 Yahia Fofana Gardien
  2. 17 Guéla Doué Défenseur
  3. 7 Odilon Kossounou Défenseur
  4. 20 Emmanuel Agbadou Défenseur
  5. 3 Ghislain Konan Défenseur
  6. 18 Ibrahim Sangaré Milieu
  7. 19 Nicolas Pépé Milieu
  8. 8 Franck Kessié Milieu
  9. 26 Christ Inao Oulaï Milieu
  10. 11 Yan Diomande Milieu
  11. 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant
Remplaçants15
  • 16 Mohamed Koné
  • 23 Alban Lafont
  • 2 Ousmane Diomande
  • 5 Wilfried Singo
  • 13 Christopher Operi
  • 21 Evan Ndicka
  • 4 Jean Michaël Seri
  • 6 Seko Fofana
  • 25 Parfait Guiagon
  • 10 Simon Adingra
  • 15 Amad Diallo
  • 24 Bazoumana Touré
  • 12 Elye Wahi
  • 14 Oumar Diakité
  • 22 Evann Guessand
Norvège
Système4-3-3SélectionneurStale Solbakken
Titulaires11
  1. 1 Ørjan Nyland Gardien
  2. 16 Marcus Pedersen Défenseur
  3. 3 Kristoffer Ajer Défenseur
  4. 17 Torbjørn Heggem Défenseur
  5. 5 David Møller Wolfe Défenseur
  6. 10 Martin Ødegaard Milieu
  7. 8 Sander Berge Milieu
  8. 6 Patrick Berg Milieu
  9. 7 Alexander Sørloth Attaquant
  10. 9 Erling Haaland Attaquant
  11. 20 Antonio Nusa Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Sander Tangvik
  • 13 Egil Selvik
  • 4 Leo Østigård
  • 15 Fredrik André Bjørkan
  • 24 Sondre Langås
  • 25 Henrik Sælebakke Falchener
  • 2 Morten Thorsby
  • 14 Fredrik Aursnes
  • 18 Kristian Thorstvedt
  • 19 Thelo Aasgaard
  • 21 Andreas Schjelderup
  • 22 Oscar Bobb
  • 26 Julian Ryerson
  • 11 Jørgen Strand Larsen
  • 23 Jens Petter Hauge
Côte d'Ivoire
Mi-temps Dallas Stadium
Norvège
30/06/2026 18:00 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 39'But - A. Nusa (passe M. Odegaard)Norvège, 39e
  2. 45+1'Carton jaune - A. NusaNorvège, 45+1e
Calendrier 16es de finale
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