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Mondial 2026 : Portugal affronte la Croatie en 16es de finale à Toronto avec Ronaldo et Modrić titulaires

Le Portugal et la Croatie se retrouvent pour un affrontement majeur des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 ce vendredi 3 juillet à minuit, heure locale GMT+1, au Toronto Stadium. Ce duel entre deux nations européennes opposera deux équipes qualifiées avec ambition pour les quarts de finale.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS Croatie, le 03/07/2026 00:00, stade Toronto Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Le match se tient dans un contexte de confrontation équilibrée, avec des effectifs solides et un style de jeu distinct pour chaque équipe. Le Portugal, mené par le sélectionneur Roberto Martínez, mise sur son habituel jeu offensif fondé sur la possession et la rapidité. La Croatie, sous la direction de Zlatko Dalić, joue un football plus équilibré, combinant défense rigoureuse et créativité au milieu de terrain.

Les deux équipes n’ont pas disputé de matchs précédents dans cette phase à élimination directe, rendant cette rencontre capitale pour leur continuation dans la compétition. L’enjeu est clair – se qualifier pour les quarts de finale d’un Mondial qui se déroule en Amérique du Nord.

Le Portugal aligne un 4-2-3-1 avec Cristiano Ronaldo en pointe, à 41 ans, cherchant à disputer sa sixième Coupe du Monde. Il sera soutenu par Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto et Vitinha au milieu et en attaque. La défense repose sur Rúben Dias, Nuno Mendes et Renato Veiga, avec Diogo Costa dans les buts.

La Croatie répond par un schéma identique en 4-2-3-1. Le capitaine Luka Modrić, âgé de 40 ans, dirigera le milieu de terrain accompagné de Mateo Kovačić et Nikola Vlašić. Ivan Perišić prendra place en défense, tandis qu’Ante Budimir sera l’attaquant principal. Dominik Livaković gardera les cages.

Zoom sur Portugal

Le Portugal s’appuie sur une structure en 4-2-3-1 déployée par Roberto Martínez. Le gardien Diogo Costa, reconnu pour sa vigilance, sera soutenu par une défense intégrant João Cancelo et Rúben Dias, joueurs expérimentés capables de gérer la pression. Le milieu double avec João Neves et Vitinha allie jeunesse et créativité, offrant à Bruno Fernandes toute latitude pour orchestrer le jeu offensif.

À l’avant, la star Cristiano Ronaldo sera l’homme clé en attaque, épaulé par Rafael Leão et Pedro Neto qui apportent vitesse et percussion sur les ailes. Cette configuration permet au Portugal de combiner solidité défensive et capacité à lancer des attaques rapides, capitalisant sur l’expérience collective et individuelle.

Zoom sur Croatie

La Croatie présente un 4-2-3-1 conduit par Zlatko Dalić, avec une défense solide autour de Josip Stanišić et Josip Šutalo. Dominik Livaković promet d’être décisif dans les buts. Le milieu de terrain est dirigé par le vétéran Luka Modrić, soutenu par Mateo Kovačić pour assurer à la fois la récupération et la créativité.

Ivan Perišić, habitué à jouer sur le flanc gauche, combine expérience et impact offensif. Enfin, Ante Budimir occupe le poste d’avant-centre, chargé de transformer en buts les occasions générées par un milieu de terrain dynamique. La Croatie mise sur sa discipline tactique et son équilibre pour contrer les initiatives du Portugal.

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A venir Toronto Stadium
Croatie
03/07/2026 00:00 16es de finale
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