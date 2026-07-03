Cristina Cordula entame ses vacances d’été à l’hôpital après une opération du coude

Cristina Cordula, célèbre animatrice télé et ancienne mannequin franco-brésilienne de 63 ans, a récemment débuté ses vacances d’été dans un cadre qui surprend ses fans : l’hôpital. En effet, elle a été opérée du coude après une fracture, un événement qu’elle a partagé avec ses abonnés sur Instagram. Cette annonce intervient alors que la présentatrice s’apprête à entamer une rentrée très chargée, avec plusieurs nouveaux projets télévisés en vue, confirmant ainsi qu’elle ne ralentit pas son rythme malgré cet incident.

Sur son compte Instagram, Cristina Cordula a publié trois photos pour informer sa communauté. La première la montre souriante, allongée dans un lit d’hôpital, le bras gauche immobilisé dans une écharpe. La deuxième image dévoile la radiographie de son coude, attestant de la fracture qu’elle a subie, tandis que la troisième la montre en compagnie de son chirurgien. Dans la légende, elle a écrit : « Ça commence bien les vacances. Un coude cassé. Un grand merci au docteur qui m’a opéré », sans toutefois préciser les circonstances exactes de sa blessure.

Cette intervention chirurgicale survient à un moment important de sa carrière, alors que l’animatrice est loin de penser à la retraite. Cristina Cordula cumule en effet de multiples casquettes : styliste, conseillère en image, fondatrice et directrice de création de Magnifaik Beauty, CEO de sa propre agence et animatrice TV. En parallèle de ses nouvelles responsabilités de sociétaire dans l’émission « Les Grosses Têtes » sur RTL, elle a récemment pris les commandes des émissions « Cousu main » et « Shopping de rêve » sur la chaîne RMC Life.

Cristina Cordula prépare une rentrée chargée malgré son hospitalisation

Malgré son opération, Cristina Cordula prévoit une rentrée télévisuelle riche en nouveautés. RMC Life lui a confié un programme inédit intitulé « Shopping illimité, 24 heures pour tout changer ». Ce nouveau concept permettra à deux participantes de vivre une journée shopping exceptionnelle, avec pour objectif de renouveler totalement leur garde-robe. Ce format se veut également valorisant, l’idée étant de permettre aux candidates de se faire plaisir tout en regagnant confiance en elles.

Sa popularité, confortée par son passé d’animatrice emblématique des « Reines du shopping » sur M6, est toujours au beau fixe. Cristina Cordula bénéficie d’une large communauté sur les réseaux sociaux où elle partage régulièrement des moments de sa vie personnelle et professionnelle. Ses abonnés ont répondu nombreux à son annonce d’hospitalisation en lui adressant des messages de soutien et des vœux de prompt rétablissement.

Parmi les messages de soutien, on note notamment celui de l’ancienne ministre Roselyne Bachelot qui lui a écrit : « Chérie, prends bien soin de toi ! On t’aime ». Le danseur Maxime Dereymez, qui avait assisté Cristina lors de sa participation à la treizième saison de l’émission « Danse avec les stars », lui a également souhaité de se rétablir rapidement avec ce message : « Darling, fais attention à toi et rétablis-toi vite ».

Cristina Cordula, qui est aussi la mère d’Enzo, navigue donc entre ces défis personnels et professionnels. Cette fracture du coude ne semble pas freiner son ambition professionnelle ni son engagement envers ses nombreux projets en cours et à venir. Elle reste une figure médiatique incontournable qui continue d’alimenter l’attention du public et des médias grâce à sa présence constante sur le petit écran et sur les réseaux sociaux.