Mondial 2026 : Australie et Égypte s’affrontent en 16es au Dallas Stadium avec Salah remis

Le 3 juillet 2026 à 19h00 GMT+1, l’Australie et l’Égypte se retrouvent au Dallas Stadium pour un 16e de finale décisif de la Coupe du Monde. Cette rencontre oppose deux nations qui ont terminé à la deuxième place de leur groupe et qui visent une qualification historique pour les huitièmes de finale, enjeu majeur de ce match à élimination directe.

L’Australie a terminé deuxième du groupe D avec 4 points, derrière les États-Unis, grâce notamment à une victoire 2-0 contre la Turquie, un nul 0-0 contre le Paraguay et une défaite 0-2 face aux Américains. De son côté, l’Égypte a émergé deuxième derrière la Belgique dans un groupe relevé, avec 5 points obtenus lors d’un nul 1-1 contre la Belgique, une victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande et un nul 1-1 face à l’Iran.

Le sélectionneur australien Tony Popovic s’appuie sur un collectif défensif capable de transitions rapides, avec une possession moyenne de 43,3 %. Conor Metcalfe représente la principale menace offensive, étant le seul buteur australien en phase de groupes. Des absences notables comme celles de Mathew Leckie et Jacob Italiano pour raisons physiques affaiblissent cependant le groupe.

Pour l’Égypte, sous la direction de Hossam Hassan, le style mis en œuvre favorise une prise de balle élevée (55 % en moyenne) et une intensité offensive avec 47 tirs au total, dont 14 cadrés durant la phase de groupes. Mohamed Salah, remis d’une blessure aux ischio-jambiers, a repris l’entraînement collectif et devrait tenir sa place, même si Mohanad Lasheen est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Ce duel constitue une opportunité rare pour l’Égypte de prolonger son parcours tandis que l’Australie tente de surpasser son meilleur résultat historique en Coupe du Monde. La rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sports 1 et M6.

Zoom sur Australie

L’Australie évolue sous un schéma généralement pragmatique, avec une organisation solide défensivement et une tactique de contre-attaque rapide. Tony Popovic mise sur son gardien et ses défenseurs aguerris pour contenir les offensives adverses. Parmi les titulaires majeurs, Conor Metcalfe tient la ligne médiane en jouant un rôle pivot, épaulé par des ailiers qui exploitent la profondeur. La formation australienne privilégie l’équilibre entre rigueur défensive et efficacité dans les transitions, avec un système souvent en 4-2-3-1.

Zoom sur Égypte

Les Pharaons alignent une équipe basée sur la possession du ballon et le jeu combiné, orchestrée par Mohamed Salah. Sous la houlette de Hossam Hassan, l’équipe adopte un 4-3-3 souple permettant de fluidifier les offensives. Salah, retour en forme après blessure, demeure l’élément clé dans la création et la finition. L’attaque s’appuie aussi sur la créativité des milieux et la vitesse des ailiers pour percer les défenses. Toutefois, l’absence pour suspension de Mohanad Lasheen perturbe le parallèle défensif.

Australie A venir 19:00 Dallas Stadium Égypte Égypte

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