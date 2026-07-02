Mondial 2026 : l’Espagne invaincue affronte l’Autriche en 16es à Los Angeles

L’Espagne et l’Autriche s’affrontent le 2 juillet 2026 à 20h00 GMT+1 au SoFi Stadium de Los Angeles en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Ce match à élimination directe oppose une équipe espagnole invaincue et sans but encaissé durant la phase de groupes à une Autriche qualifiée en seconde position derrière l’Argentine. L’enjeu est clair – accéder aux quarts de finale pour continuer à rêver d’un sacre mondial.

La Roja a dominé le groupe H avec sept points, tirant profit d’une solide organisation défensive placée sous la direction de Luis de la Fuente. De son côté, l’Autriche a terminé deuxième de son groupe J avec une victoire, un nul et une défaite, sous la houlette de Ralf Rangnick, affichant un style basé sur un pressing intense et une volonté offensive.

L’Espagne souhaite surmonter sa longue disette en phases finales, car elle n’a plus réussi à franchir le premier tour depuis 2010. Son attaque, portée notamment par le jeune Lamine Yamal, figure montante de 16 ans, aura pour mission de percer la défense adverse. En face, l’Autriche pourra compter sur l’expérience et le leadership de David Alaba pour contrecarrer les plans espagnols.

Le match se jouera dans un stade américain emblématique, avec une atmosphère attendue très électrique. Les deux équipes devront gérer la pression d’une confrontation où l’élimination guette le perdant. Cette confrontation s’annonce intense et tactiquement serrée, à l’image des philosophies contrastées affichées par les sélectionneurs.

Les absences restées incertaines pour l’Espagne n’altèrent en rien la confiance d’un groupe qui mise sur sa cohésion et sa rigueur. L’Autriche, forte de son collectif et d’une approche audacieuse, cherchera à provoquer la surprise et à imposer son rythme.

Zoom sur Espagne

L’Espagne évolue sous la direction de Luis de la Fuente, qui privilégie une organisation stricte en 4-3-3, axée sur la possession et la maîtrise du jeu. Personne n’a encore réussi à briser leur défense, qui s’appuie sur des joueurs expérimentés comme le défenseur central Aitor Ruiz de Galarreta et le gardien Unai Simón. En attaque, Lamine Yamal, déjà titularisé lors des deux derniers matches de groupe, apporte une jeunesse offensive et une créativité précieuse.

Parmi les cadres, le milieu de terrain Gavi et l’attaquant Ferran Torres renforcent le poids offensif. La solide assise défensive et la fluidité dans le jeu court restent les piliers du collectif espagnol. Ce système bien huilé permet de contrôler les débats et d’exploiter les moindres failles des adversaires.

Zoom sur Autriche

L’Autriche, entraînée par Ralf Rangnick, mise sur un dispositif dynamique en 4-2-3-1 favorisant le pressing haut et les transitions rapides. David Alaba, capitaine et pilier du milieu, incarne la force de cette équipe. Son rôle est crucial pour orienter le jeu et stabiliser la défense. Sur les ailes, des joueurs comme Konrad Laimer et Marko Arnautović apportent vitesse et percussion.

En attaque, Sasa Kalajdzic soutient la ligne offensive, cherchant à prolonger les ballons et à créer des espaces. L’Autriche devra imposer son rythme pour perturber la fluidité espagnole et tenter d’exploiter ses contre-attaques. Le collectif autrichien s’appuie sur une discipline tactique rigoureuse et un engagement physique intense.

Espagne A venir 20:00 Los Angeles Stadium Autriche Autriche

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