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Mondial 2026 : le Portugal et la Croatie dos à dos à la pause (0-0)

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et la Croatie au BMO Field de Toronto est nul et vierge à la pause, après une première période équilibrée conclue sur un score de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Portugal VS Croatie, le 03/07/2026 00:00, stade Toronto Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
2 min de lecture
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La rencontre, marquée par un carton jaune reçu par Rúben Dias à la 17e minute, n’a pas encore trouvé de buteur malgré plusieurs tentatives de part et d’autre. Ce score traduit la prudence des deux formations dans ce match à élimination directe.

Portugal affiche une domination territoriale avec une possession de balle à 65%, réalisant 7 tirs, dont un seul cadré, contre 3 tirs au total pour la Croatie dont également un seul tir cadré. Le bloc médian portugais, emmené par Vitinha et João Neves, tente d’imposer le tempo tandis que la sélection croate privilégie la solidité défensive autour de Luka Modrić et Mateo Kovačić.

Dans les cages, Diogo Costa et Dominik Livaković se sont illustrés avec une parade chacun, veillant au maintien de ce score à zéro. Sur le plan disciplinaire, le seul avertissement de la période a été infligé au défenseur central portugais Rúben Dias, qui devra rester vigilant pour la seconde mi-temps.

Cette première mi-temps solide et sans éclat laisse présager un deuxième acte plus ouvert, où les attaquants Cristiano Ronaldo et Ante Budimir seront attendus pour débloquer ce duel serré.

Portugal
Mi-temps Toronto Stadium
Croatie
03/07/2026 00:00 16es de finale
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 17'Carton jaune - R. DiasPortugal, 17e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Portugal 1 / Croatie 1
  • Tirs : Portugal 7 / Croatie 3
  • Possession : Portugal 65% / Croatie 35%
  • Corners : Portugal 3 / Croatie 0
  • Fautes : Portugal 3 / Croatie 2
  • Cartons jaunes : Portugal 1 / Croatie 0
  • Passes : Portugal 155 / Croatie 85
  • Precision des passes : Portugal 92% / Croatie 84%
  • xG : Portugal 0.90 / Croatie 0.17
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