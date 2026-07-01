Mondial 2026 : États-Unis affrontent la Bosnie-Herzégovine en 16es à San Francisco pour entrer dans l histoire

Les États-Unis reçoivent la Bosnie-Herzégovine au Stade de la Baie de San Francisco le 2 juillet 2026 à 1h00 heure locale (GMT+1) pour un match des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre met aux prises une équipe américaine co-organisatrice, directement qualifiée, et une formation bosnienne sortie d’une phase de groupes solide, toutes deux ambitieuses d’accéder aux quarts de finale et d’affirmer leur montée en puissance sur la scène mondiale.

Les États-Unis, sous la direction de Mauricio Pochettino depuis 2024, s’appuient sur un style de jeu offensif fondé sur la possession et des transitions rapides. La sélection américaine peut compter notamment sur Alexander Freeman, auteur d’un doublé contre l’Australie, pour dynamiser l’attaque. L’équipe vise à confirmer son statut de nation émergente du football en atteignant les quarts de finale sur ses terres.

La Bosnie-Herzégovine, entraînée par Sergej Barbarez, ancien international, aborde ce duel forte d’une qualification décrochée au prix d’une victoire 3-1 contre le Qatar lors de la dernière journée de poule. Cette sélection privilégie un jeu basé sur la possession et le jeu court, s’appuyant sur Edin Džeko, capitaine emblématique et meilleur buteur historique, pour conclure les actions offensives. Pour la Bosnie-Herzégovine, l’enjeu est historique puisqu’elle vise une première qualification en quarts de finale d’une Coupe du Monde.

Ce choc s’annonce serré entre une équipe américaine ambitieuse et une Bosnie-Herzégovine déterminée à franchir un palier. La rencontre sera un test crucial pour mesurer la capacité des deux formations à gérer la pression des phases finales du Mondial.

Zoom sur États-Unis

Les États-Unis, qualifiés d’office en tant que co-hôtes, ont montré une progression notable sous Mauricio Pochettino. Ce dernier a mis en place un système offensif flexible privilégiant la possession. Alexander Freeman, figure majeure de l’attaque, a confirmé son rôle en marquant les deux buts du succès contre l’Australie 2-0 en phase de groupes. Le sélectionneur s’appuie également sur des joueurs expérimentés dans l’entrejeu et la défense, assurant un équilibre essentiel entre créativité et rigueur tactique. L’objectif est clair – dépasser les 8es pour valider les espoirs suscités par la jeunesse et le dynamisme de l’équipe.

Zoom sur Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine, conduite par Sergej Barbarez, a su relever le défi de la phase de groupes malgré un parcours complexe. L’équipe mise sur un jeu construit et patient, faisant circuler le ballon avec maîtrise. Edin Džeko reste la pierre angulaire offensive, capable de débloquer des situations grâce à son expérience et sa technique. Avec une qualification arrachée face au Qatar 3-1, les Bosniens affichent une détermination accrue à écrire une nouvelle page de leur histoire en Coupe du Monde. Leur objectif est d’atteindre pour la première fois les quarts, marquant ainsi une étape majeure pour le football bosnien.

États-Unis A venir 01:00 San Francisco Bay Area Stadium Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine

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