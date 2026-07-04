World Cup 2026: Colombia and Ghana meet at Kansas City Stadium in the round of 32

Colombia and Ghana face off at Kansas City Stadium on July 4, 2026, for a World Cup round-of-32 clash with a place in the round of 16 at stake.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
22 views
Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
3 min read
Google News Comment

SUMMARY

Colombia and Ghana meet at Kansas City Stadium on July 4, 2026, at 2:30 a.m. GMT+1 for a round-of-32 match at the 2026 World Cup. This decisive clash will pit two strong sides against each other, each seeking to qualify for the tournament’s round of 16. The match marks a crucial stage for these two ambitious nations, both determined to extend their World Cup journey.

Colombia, led by Néstor Lorenzo, come into this fixture after topping their group unbeaten with two wins and one draw. Their defensive record is particularly notable, having conceded just one goal in the group stage. The team will aim to maintain its defensive discipline while making the most of its attacking quality, embodied in particular by James Rodríguez and Luis Díaz.

For their part, Ghana, under Carlos Queiroz, qualified as one of the best third-placed teams after one win, one draw and one defeat in their group stage. The Ghanaian side relies on a vertical style of play focused on pace on the counterattack and defensive solidity. Key players such as Thomas Partey and Jordan Ayew are expected to have a major influence on the game.

This duel has a place in the next round at stake and could propel one of these teams among the tournament’s contenders. The match will be refereed by Frenchman Clément Turpin, ensuring a contest officiated with authority.

Focus on Colombia

Colombia will play in a 4-3-3 system, prioritising a balance between a solid defensive block and quick attacks. Head coach Néstor Lorenzo is relying on a starting XI made up of goalkeeper Camilo Vargas and a defence reinforced by Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí and Johan Mojica. The dynamic midfield brings together Jhon Arias, Jefferson Lerma and Gustavo Puerta. In attack, James Rodríguez takes on the playmaker role behind the pair of Jhon Córdoba and Luis Díaz, who are capable of creating danger on the flanks.

This line-up underlines Los Cafeteros’ desire to control the tempo while maintaining the defensive solidity built during the group stage. The presence of senior figures such as James Rodríguez and Luis Díaz will provide creative and technical options in attacking build-up, essential for unsettling the Ghanaian defence.

Focus on Ghana

Ghana will line up in a 4-1-4-1 formation, led by Carlos Queiroz, who is banking on effective tactical balance. Goalkeeper Lawrence Ati Zigi will be protected by a defensive line made up of Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku and Gideon Mensah. Thomas Partey, in the pivotal midfield role, will be responsible for both winning the ball back and restarting play.

Further forward, Ghana will count on the pace and directness of Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo and Antoine Semenyo to supply the lone striker, Jordan Ayew, the focal point of the attack. This setup will allow for quick transitions and a solid defensive organisation, essential against a technically accomplished Colombia side.

The Black Stars are counting on their cohesion and ability to exploit counterattacks to cause problems for their opponents, with the experience of players such as Thomas Partey and the attacking freshness of Semenyo and Ayew.

Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
04/07/2026 02:30 Round of 32
Chargement du pronostic
Round of 32 schedule
View full schedule
Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Penalties finished Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
After extra time Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
DON'T MISS
FIL D'ACTU
02:02 Football : World Cup 2026: Colombia in 4-3-3 with James Rodríguez against Carlos Queiroz’s Ghana in 4-1-4-1
01:46 Football : World Cup 2026: Argentina eliminate Cape Verde 3-2 after extra time in round of 32
02:02 World Cup 2026: Colombia in 4-3-3 with James Rodríguez against Carlos Queiroz’s Ghana in 4-1-4-1