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Mondial 2026 : Angleterre et RD Congo optent pour un 4-2-3-1 équilibré pour le 16e de finale à Atlanta

L’Angleterre et la République Démocratique du Congo s’affrontent le 1er juillet 2026 à 17h00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes déploient un schéma en 4-2-3-1, annonçant une confrontation tactique où la maîtrise du milieu de terrain sera essentielle. Ce duel marque un tournant dans la compétition, avec une équipe anglaise ambitieuse face à une sélection congolaise déterminée à créer la surprise.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Angleterre VS RD Congo, le 01/07/2026 17:00, stade Atlanta Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Du côté anglais, Thomas Tuchel aligne un groupe jeune et dynamique emmené par le milieu Jude Bellingham et les attaquants Marcus Rashford et Harry Kane. En face, le sélectionneur Sébastien Desabre fait confiance à une armature défensive solide associée à des joueurs offensifs capables de déstabiliser le bloc anglais, notamment Cédric Bakambu et Yoane Wissa.

Ce 16e de finale est aussi une victoire en soi pour la RD Congo qui se mesure à une des grandes nations historiques du football, tandis que l’Angleterre cherche à confirmer son statut de favori. Les choix tactiques et la gestion du collectif seront déterminants, notamment autour des milieux de terrain qui devront appliquer la stratégie de leur entraîneur respectif.

Lecture du onze de Angleterre

L’Angleterre aligne un 4-2-3-1 classique avec Jordan Pickford dans les buts. La défense se compose de Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Nico O’Reilly sur le flanc gauche, une ligne expérimentale mais équilibrée. Au milieu, Declan Rice et Elliot Anderson forment un double pivot chargé de protéger la défense tout en alimentant la ligne offensive.

Le trio offensif derrière l’attaquant de pointe Harry Kane réunit Noni Madueke sur un côté, Jude Bellingham au centre en meneur de jeu, et Marcus Rashford sur l’autre aile. Cette configuration place de nombreux joueurs capables de combiner vitesse et technique, offrant ainsi plusieurs options offensives. Le sélectionneur Thomas Tuchel privilégie la fluidité et la pression haute dans ce schéma.

Sur le banc, la présence de cadres expérimentés comme John Stones, Jordan Henderson ou Bukayo Saka offre des solutions de remplacement précieuses pour gérer le match. Les absences notables côté anglais, notamment Reece James et Jarell Quansah, se font sentir en défense, ce qui impose des responsabilités accrues aux titulaires.

Lecture du onze de RD Congo

Sébastien Desabre organise sa sélection en 4-2-3-1 également, avec Lionel Mpasi comme gardien. La défense positionne Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba et Arthur Masuaku, une ligne combinant force physique et expérience internationale. Au milieu, Samuel Moutoussamy et Noah Sadiki composent le double pivot, chargé d’équilibrer le jeu entre phases défensives et offensives.

En soutien de l’attaque, Ngal’ayel Mukau occupe un rôle de meneur, tandis que Nathanaël Mbuku, Brian Cipenga et Yoane Wissa complètent le dispositif offensif avec un trident dynamique soutenant les deux pointes, Cédric Bakambu et Yoane Wissa. Ce dispositif illustre une ambition de contre-attaque tout en restant solide défensivement.

Le banc de la RD Congo comprend plusieurs joueurs capables de changer le cours du match, notamment Gaël Kakuta ou Fiston Mayele, ce qui donne des options variées pour s’adapter à l’évolution de la rencontre. Cette composition témoigne du souhait de Desabre d’allier pragmatisme et créativité face à une équipe anglaise pressante.

Les onze de départ

Angleterre
Système4-2-3-1SélectionneurThomas Tuchel
Titulaires11
  1. 1 Jordan Pickford Gardien
  2. 25 Djed Spence Défenseur
  3. 2 Ezri Konsa Défenseur
  4. 6 Marc Guéhi Défenseur
  5. 3 Nico O'Reilly Défenseur
  6. 8 Elliot Anderson Milieu
  7. 4 Declan Rice Milieu
  8. 20 Noni Madueke Milieu
  9. 10 Jude Bellingham Milieu
  10. 11 Marcus Rashford Milieu
  11. 9 Harry Kane Attaquant
Remplaçants15
  • 23 James Trafford
  • 13 Dean Henderson
  • 12 Trevoh Chalobah
  • 5 John Stones
  • 15 Dan Burn
  • 24 Reece James
  • 4 Jarell Quansah
  • 21 Eberechi Eze
  • 14 Jordan Henderson
  • 17 Morgan Rogers
  • 16 Kobbie Mainoo
  • 19 Ollie Watkins
  • 18 Anthony Gordon
  • 7 Bukayo Saka
  • 22 Ivan Toney
RD Congo
Système4-2-3-1SélectionneurSebastien Desabre
Titulaires11
  1. 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien
  2. 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur
  3. 4 Axel Tuanzebe Défenseur
  4. 22 Chancel Mbemba Défenseur
  5. 26 Arthur Masuaku Défenseur
  6. 8 Samuel Moutoussamy Milieu
  7. 14 Noah Sadiki Milieu
  8. 7 Nathanaël Mbuku Attaquant
  9. 6 Ngal'ayel Mukau Milieu
  10. 9 Brian Cipenga Attaquant
  11. 20 Yoane Wissa Attaquant
Remplaçants15
  • 21 Matthieu Epolo
  • 16 Timothy Fayulu
  • 5 Dylan Batubinsika
  • 24 Gedeon Kalulu
  • 12 Joris Kayembe
  • 3 Steve Kapuadi
  • 11 Gaël Kakuta
  • 18 Charles Pickel
  • 10 Théo Bongonda
  • 15 Aaron Tshibola
  • 25 Edo Kayembe
  • 19 Fiston Mayele
  • 17 Cédric Bakambu
  • 23 Simon Banza
  • 13 Meschak Elia
Angleterre
A venir Atlanta Stadium
RD Congo
01/07/2026 17:00 16es de finale
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