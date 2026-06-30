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Mondial 2026 : les Pays-Bas affrontent le Maroc en 16es de finale à Monterrey

Les Pays-Bas rencontrent le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, mardi 30 juin à 2h00 GMT+1, au Stade de Monterrey. Ce match à élimination directe oppose deux formations ambitieuses, chacune cherchant à poursuivre son parcours dans le tournoi avec des objectifs élevés.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Maroc, le 30/06/2026 02:00, stade Monterrey Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Les Oranje arrivent avec un bilan offensif impressionnant, ayant inscrit dix buts en trois matches de phase de groupes, tandis que le Maroc a confirmé sa solidité en terminant deuxième du groupe C avec sept points. L’enjeu est clair – les Pays-Bas veulent asseoir leur statut de prétendant sérieux au titre tandis que le Maroc vise à réitérer sa performance notable de 2022, où il avait atteint les quarts de finale.

Ce duel s’annonce sous le signe de la confrontation tactique entre Ronald Koeman, sélectionneur néerlandais revenu aux commandes en 2023, et Mohamed Ouahbi, nouveau patron du banc marocain depuis mars 2026 après son succès avec les U-20 marocains en 2025. La rencontre mettra aux prises deux styles – l’offensive structurée des Pays-Bas combinée à une assise défensive consolidée, face à un Maroc plus tourné vers l’attaque tout en maintenant un socle défensif rigoureux.

Le stade de Monterrey accueillera ce choc qui ouvre la phase des 16es de finale, marquant une étape cruciale pour les deux équipes dans leur quête d’avancement vers les stades ultérieurs de la compétition.

Zoom sur Pays-Bas

Les Pays-Bas, emmenés par leur capitaine Virgil van Dijk et leur meilleur buteur historique Memphis Depay, ont dominé leurs adversaires en phase de groupes avec une série de performances offensives impressionnantes. Koeman a mis en place un système tactique axé sur une défense solide, appuyée par des transitions rapides et une pression constante vers l’avant. L’absence de Xavi Simons, victime d’une blessure grave, oblige néanmoins l’équipe à ajuster son plan de jeu, notamment au milieu de terrain.

Zoom sur Maroc

Le Maroc, dirigé par Mohamed Ouahbi, qui succède à Walid Regragui, mise sur une équipe affinée qui allie expérience et vivacité. Le défenseur Achraf Hakimi et le gardien Yassine Bounou incarnent les références dans le secteur défensif. Après avoir obtenu une qualification aisée et solide, le Maroc veut capitaliser sur cette dynamique pour franchir un nouveau cap. L’exclusion de Youssef En-Nesyri a modifié quelque peu les options offensives, mais l’équipe conserve une profondeur suffisante pour peser offensivement.

Pays-Bas
A venir Monterrey Stadium
Maroc
30/06/2026 02:00 16es de finale
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