Gil Alma surpris Cyril Lignac en révélant que sa mère vit chez lui à 46 ans

Gil Alma, acteur français de 46 ans, a récemment suscité l’amusement et la surprise lors de sa participation au programme télévisé Tous en cuisine, animé par Cyril Lignac. En direct, le cuisinier étoilé a interrogé son invité sur son lieu d’habitation, ce à quoi Gil Alma a répondu avec humour qu’il vivait toujours avec sa mère. Cette déclaration a rappelé le personnage culte de Tanguy, emblématique des adultes restant longtemps chez leurs parents. L’échange, diffusé le 2 juillet 2026, a rapidement fait le buzz, donnant à voir une facette plus intime et décontractée de l’acteur.

Gil Alma était connecté en duplex depuis son domicile afin de préparer une recette à base de cabillaud avec Cyril Lignac. Dès les premiers instants, le chef a lancé sur un ton taquin : « Gilles, tu fais la cuisine sans déconner ou pas du tout ? » L’acteur a alors défendu ses talents culinaires, expliquant notamment s’être attaché à la cuisson du poisson. C’est à ce moment-là que Cyril Lignac, observant l’arrière-plan de l’image, a remarqué la présence de la mère de Gil Alma, qui confirmait régulièrement cuisiner dans la maison.

Cette observation a conduit à une question plus personnelle du chef : « Dis-moi, tu vis chez ta mère ? » Gil Alma, avec autodérision, a répondu : « C’est elle qui vit chez moi. Tanguy, tu connais ? » Ignorant pas la référence au fameux personnage de cinéma, Cyril Lignac s’est plutôt amusé de la situation en affirmant : « C’est une révélation. Gilles Alma vit encore chez sa maman. Tu es un Tanguy. » La mère de Gil Alma a confirmé avec tendresse que son fils était effectivement parti tard de la maison familiale, tandis que l’acteur a expliqué utiliser ce confort pour faire des économies, déclarant : « 45 ans, ça va. Je fais des économies, je mets à gauche. »

Qui est Gil Alma, l’acteur devenu la coqueluche du petit écran ?

Né sous le nom de Gilles Bongibault le 20 septembre 1979 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, Gil Alma est issu d’un milieu modeste, sa famille étant à l’origine poissonniers. Il découvre le théâtre à 19 ans à Paris, période durant laquelle il cumule petits rôles, spectacles pour enfants et apparitions publicitaires. Il franchit une première étape significative dans sa carrière avec le film Vilaine en 2008, une comédie qui lui ouvre les portes du cinéma.

Rapidement, il enchaîne les projets notables, notamment un court-métrage réalisé par Léa Fazer qui lui vaut un Talent Cannes. Il incarne également des rôles dans des films de réalisateurs reconnus comme Costa-Gavras, notamment dans Eden à l’Ouest. Côté télévision, Gil Alma se fait connaître en participant aux séries Les Bleus sur M6 et Kaboul Kitchen sur Canal+. Son rôle d’Alain Stuck-Becker dans la série quotidienne à succès Nos chers voisins diffusée sur TF1 le propulse au rang de visage familier du public français pendant cinq saisons.

Par la suite, l’acteur reçoit un nouveau souffle avec le personnage principal de la série policière César Wagner à partir de 2020 sur France 2. Cette série rassemble plusieurs millions de téléspectateurs lors de chaque diffusion et contribue à affirmer sa popularité.

En parallèle de ses activités d’acteur, Gil Alma développe une carrière d’humoriste et de producteur. En 2015, il fonde sa société AGIL Productions, plateforme qui lui permet de produire ses spectacles solos, dont le spectacle 200 % Naturel connu pour sa sincérité et son ton personnel.

Malgré le succès et l’exposition médiatique, Gil Alma n’a visiblement pas rompu les liens avec la maison familiale, comme il l’a confié lors de son passage dans Tous en cuisine. Sa situation d’habitat, loin des clichés et sans complexe, est dévoilée avec humour dans cette séquence conviviale et spontanée diffusée le 2 juillet 2026.