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Mondial 2026 : les onze de départ des États-Unis et de la Bosnie-Herzégovine

Les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine se retrouvent au San Francisco Bay Area Stadium le 2 juillet 2026 à 1h00 GMT+1 pour un 16e de finale de Coupe du Monde déterminant. Les deux équipes dévoilent leurs compositions dans ce duel à élimination directe, avec des systèmes tactiques contrastés sous les ordres de Mauricio Pochettino côté américain et Sergej Barbarez côté bosnien.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match États-Unis VS Bosnie-Herzégovine, le 02/07/2026 01:00, stade San Francisco Bay Area Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

L’équipe américaine déploie un 4-2-3-1 hybride, emmenée par Christian Pulišić en soutien de l’avant-centre Folarin Balogun. En défense, Tim Ream et Chris Richards forment la charnière centrale, épaulés sur les côtés par Alexander Freeman et Antonee Robinson. Au milieu, Tyler Adams et Malik Tillman occupent le double pivot, offrant équilibre et relance dans l’entrejeu.

La Bosnie-Herzégovine adopte une formation en 3-4-1-2, combinant solidité défensive et présence offensive. Nikola Vasilj gardera les buts derrière un triptyque défensif composé de Nikola Katić, Stjepan Radeljić et Tarik Muharemović. Au milieu, Amar Dedić, Armin Gigović, Ivan Šunjić et Sead Kolašinac se chargeront de la connexion entre la défense et l’attaque. En pointe, Edin Džeko, figure emblématique, sera secondé par Ermedin Demirović, avec Kerim Alajbegović en soutien offensif.

Les stratégies des deux sélectionneurs soulignent leurs approches distinctes. Mauricio Pochettino mise sur la mobilité de son milieu offensif Weston McKennie et la créativité de Pulišić pour déséquilibrer la défense bosnienne, tandis que Sergej Barbarez compte sur la compatibilité des deux attaquants Džeko et Demirović, soutenus par un milieu dynamique en losange.

Lecture du onze de États-Unis

Dans ce 4-2-3-1 initié par Mauricio Pochettino, l’organisation américaine repose sur une défense à quatre solide, avec Matthew Freese dans les cages. Tim Ream et Chris Richards forment la charnière centrale, réputée pour son expérience et sa fiabilité. Les latéraux Alexander Freeman et Antonee Robinson apporteront leur dynamisme et leurs montées offensives. Le double pivot Tyler Adams et Malik Tillman assurera la récupération et la transition vers le secteur offensif. Sergiño Dest, Weston McKennie et Christian Pulišić composeront le trio offensif derrière l’attaquant Folarin Balogun, qui aura la responsabilité de conclure les actions. Sur le banc, des joueurs comme Matt Turner en gardien, Brenden Aaronson ou Giovanni Reyna offriront des options variées à Pochettino.

Lecture du onze de Bosnie-Herzégovine

Sergej Barbarez aligne son équipe en 3-4-1-2, une disposition tactique visant à renforcer le cœur du jeu et les ailes. Nikola Vasilj occupe la cage sous une défense à trois, composée de Nikola Katić, Stjepan Radeljić et Tarik Muharemović, chargés d’assurer la solidité défensive. Le milieu dense associera Amar Dedić, Armin Gigović, Ivan Šunjić et Sead Kolašinac, capables à la fois de contenir le pressing américain et d’animer les phases offensives. En attaque, Edin Džeko, pilier bosnien expérimenté, jouera aux côtés d’Ermedin Demirović, soutenus par le meneur Kerim Alajbegović. Les remplaçants tels que Martin Zlomislić ou Haris Tabaković permettront au sélectionneur d’ajuster son dispositif selon le déroulement du match.

Les onze de départ

États-Unis
Système4-2-3-1SélectionneurMauricio Pochettino
Titulaires11
  1. 24 Matthew Freese Gardien
  2. 16 Alexander Freeman Défenseur
  3. 3 Chris Richards Défenseur
  4. 13 Tim Ream Défenseur
  5. 5 Antonee Robinson Défenseur
  6. 17 Malik Tillman Milieu
  7. 4 Tyler Adams Milieu
  8. 2 Sergiño Dest Milieu
  9. 8 Weston McKennie Milieu
  10. 10 Christian Pulišić Milieu
  11. 20 Folarin Balogun Attaquant
Remplaçants13
  • 1 Matt Turner
  • 25 Chris Brady
  • 12 Miles Robinson
  • 6 Auston Trusty
  • 23 Joe Scally
  • 26 Alex Zendejas
  • 11 Brenden Aaronson
  • 7 Giovanni Reyna
  • 18 Maximilian Arfsten
  • 14 Sebastian Berhalter
  • 21 Tim Weah
  • 19 Haji Wright
  • 9 Ricardo Pepi
Bosnie-Herzégovine
Système3-4-1-2SélectionneurSergej Barbarez
Titulaires11
  1. 1 Nikola Vasilj Gardien
  2. 18 Nikola Katić Défenseur
  3. 21 Stjepan Radeljić Défenseur
  4. 4 Tarik Muharemović Défenseur
  5. 7 Amar Dedić Milieu
  6. 8 Armin Gigović Milieu
  7. 14 Ivan Šunjić Milieu
  8. 5 Sead Kolašinac Milieu
  9. 19 Kerim Alajbegović Attaquant
  10. 11 Edin Džeko Attaquant
  11. 10 Ermedin Demirović Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Martin Zlomislić
  • 12 Mladen Jurkas
  • 24 Arjan Malić
  • 2 Nihad Mujakić
  • 3 Dennis Hadžikadunić
  • 16 Amir Hadžiahmetović
  • 15 Amar Memić
  • 6 Benjamin Tahirović
  • 26 Ermin Mahmić
  • 17 Dženis Burnić
  • 13 Ivan Bašić
  • 20 Esmir Bajraktarević
  • 25 Jovo Lukić
  • 23 Haris Tabaković
  • 9 Samed Baždar
États-Unis
A venir San Francisco Bay Area Stadium
Bosnie-Herzégovine
02/07/2026 01:00 16es de finale
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