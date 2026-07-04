World Cup 2026: Colombia in 4-3-3 with James Rodríguez against Carlos Queiroz’s Ghana in 4-1-4-1

Colombia face Ghana in the 2026 World Cup round of 32 on July 4, 2026 at Kansas City Stadium, with Nestor Lorenzo choosing a 4-3-3 and Carlos Queiroz setting up in a 4-1-4-1.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
11 views
Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
Illustration du match Colombie VS Ghana, le 04/07/2026 02:30, stade Kansas City Stadium
4 min read
Google News Comment

SUMMARY

The 2026 World Cup round-of-32 match pits Colombia against Ghana on July 4, 2026 at Kansas City Stadium at 2:30 GMT+1. This meeting between an African nation and a South American nation will be played on the basis of confirmed lineups, revealing the strong tactical choices of coaches Nestor Lorenzo and Carlos Queiroz.

Colombia line up in a 4-3-3 built around James Rodríguez, who features in the attacking trio alongside Luis Díaz and Jhon Córdoba. Coach Nestor Lorenzo opts for a classic four-man defence with Camilo Vargas in goal. The setup offers a balance between defensive solidity and the ability to build play through a three-man midfield made up of Jhon Arias, Jefferson Lerma and Gustavo Puerta.

Ghana, for their part, set up in a 4-1-4-1 under Carlos Queiroz, with Thomas Partey deployed as a defensive midfielder in front of the back line. The attack is led by Jordan Ayew, supported by an attacking midfield quartet comprising Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi and Kwasi Sibo. Ghana’s defensive unit features Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku and Gideon Mensah, with Lawrence Ati Zigi in goal.

This clash, played in the round of 32, promises a tactical duel between Colombian attacking creativity and Ghanaian solidity, strengthened by a cautious midfield organisation. The result will open the way to the quarter-finals, with intensity expected between two ambitious teams.

Reading Colombia’s XI

Nestor Lorenzo sets out a classic 4-3-3 formation. In goal, Camilo Vargas, number 12, is chosen to guard the net. The defensive line brings together Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí and Johan Mojica, a capable and experienced quartet. In midfield, Jhon Arias, Jefferson Lerma and Gustavo Puerta make up the trio, providing both defensive work and attacking transition. The attack is built around key player James Rodríguez, supported by Luis Díaz and Jhon Córdoba. This attacking setup emphasises mobility and the ability to create chances down the flanks and through the centre.

The bench offers strong alternatives including David Ospina, the former first-choice goalkeeper, Yerry Mina and Kevin Castaño, confirming an interesting depth of squad for the Colombian coach.

Reading Ghana’s XI

Carlos Queiroz lines up in a 4-1-4-1, with Thomas Partey playing a pivotal holding role in front of the defence. Lawrence Ati Zigi is the starting goalkeeper. The defence relies on Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku and Gideon Mensah, a line focused on stability and the ability to play out cleanly. The four-man attacking midfield includes Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi and Kwasi Sibo, tasked with supplying lone striker Jordan Ayew, the main attacking reference for the Ghanaian side. This system favours a compact block and an organisation designed to contain opposing attacks while exploiting space on the counter-attack.

Ghana’s bench includes Benjamin Asare in goal, as well as players such as Rahman Baba and Kamaldeen Sulemana, highlighting the varied tactical options available to Queiroz.

The starting XIs

Colombia
Formation4-3-3CoachNestor Lorenzo
Starters11
  1. 12 Camilo Vargas Goalkeeper
  2. 2 Daniel Muñoz Defender
  3. 23 Davinson Sánchez Defender
  4. 3 Jhon Lucumí Defender
  5. 17 Johan Mojica Defender
  6. 11 Jhon Arias Midfielder
  7. 16 Jefferson Lerma Midfielder
  8. 14 Gustavo Puerta Midfielder
  9. 10 James Rodríguez Forward
  10. 9 Jhon Córdoba Forward
  11. 7 Luis Díaz Forward
Substitutes15
  • 1 David Ospina
  • 24 Álvaro Montero
  • 4 Santiago Arias
  • 13 Yerry Mina
  • 18 Willer Ditta
  • 22 Deiver Machado
  • 5 Kevin Castaño
  • 6 Richard Ríos
  • 8 Jorge Carrascal
  • 15 Juan Portilla
  • 20 Juan Fernando Quintero
  • 21 Jaminton Campaz
  • 26 Andrés Gómez
  • 19 Cucho Hernández
  • 25 Luis Javier Suárez
Ghana
Formation4-1-4-1CoachCarlos Queiroz
Starters11
  1. 1 Lawrence Ati Zigi Goalkeeper
  2. 26 Marvin Senaya Defender
  3. 23 Derrick Luckassen Defender
  4. 18 Jerome Opoku Defender
  5. 14 Gideon Mensah Defender
  6. 5 Thomas Partey Midfielder
  7. 19 Iñaki Williams Midfielder
  8. 3 Caleb Yirenkyi Midfielder
  9. 8 Kwasi Sibo Midfielder
  10. 11 Antoine Semenyo Midfielder
  11. 9 Jordan Ayew Forward
Substitutes15
  • 12 Joseph Anang
  • 16 Benjamin Asare
  • 2 Alidu Seidu
  • 4 Jonas Adjei Adjetey
  • 6 Abdul Mumin
  • 17 Rahman Baba
  • 21 Kojo Peprah Oppong
  • 15 Elisha Owusu
  • 7 Abdul Fatawu Issahaku
  • 13 Christopher Baah
  • 20 Augustine Boakye
  • 10 Brandon Thomas-Asante
  • 22 Kamaldeen Sulemana
  • 24 Ernest Nuamah
  • 25 Prince Kwabena Adu
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
04/07/2026 02:30 Round of 32
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Round of 32 schedule
View full schedule
Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Penalties finished Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
After extra time Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
DON'T MISS
FIL D'ACTU
02:02 Football : World Cup 2026: Colombia in 4-3-3 with James Rodríguez against Carlos Queiroz’s Ghana in 4-1-4-1
01:46 Football : World Cup 2026: Argentina eliminate Cape Verde 3-2 after extra time in round of 32
02:02 World Cup 2026: Colombia in 4-3-3 with James Rodríguez against Carlos Queiroz’s Ghana in 4-1-4-1