World Cup 2026: Brazil and Japan Starting Lineups

Brazil and Japan have confirmed their starting lineups for their 2026 World Cup Round of 32 match on June 29 at Houston Stadium.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Japon, le 29/06/2026 18:00, stade Houston Stadium
Illustration du match Brésil VS Japon, le 29/06/2026 18:00, stade Houston Stadium
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SUMMARY

The marquee Round of 32 clash at the 2026 World Cup will pit Brazil against Japan on June 29 at 18:00 GMT+1 at Houston Stadium. This tie comes in the knockout stage and promises to be tactically fascinating, with two teams clearly shaped by their coaches.

Carlo Ancelotti has opted for an ambitious 4-3-3, featuring an attacking line led by Vinícius Júnior, Matheus Cunha and Rayan, supported by a midfield trio of Casemiro, Bruno Guimarães and Lucas Paquetá. In defense, Marquinhos and Gabriel Magalhães, flanked by Danilo and Douglas Santos, form a solid block in front of goalkeeper Alisson.

Opposite them, Hajime Moriyasu favors a 3-4-2-1 system for Japan, looking to control midfield with Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ritsu Doan and Keito Nakamura. The attack is built around Ayase Ueda as the central striker, supported by wingers Junya Ito and Daizen Maeda. The back three is led by Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi and Hiroki Itō, with Zion Suzuki in goal.

The replacement options on both sides also provide interesting depth, notably for Brazil with Neymar, Ederson and Fabinho among the substitutes, while Japan have players such as Takefusa Kubo and Yuto Nagatomo in reserve.

Reading Brazil’s lineup

Brazil rely on a classic 4-3-3 structure, emblematic of their attacking and technical style of play. Goalkeeper Alisson protects the net, behind a back four made up of Danilo on the right, Marquinhos and Gabriel Magalhães in central defense, and Douglas Santos on the left. This experienced line must both contain Japan’s attacks and start play from the back.

In midfield, Casemiro plays an essential role as the defensive pivot, combined with Bruno Guimarães and Lucas Paquetá to create a balance between ball-winning and forward movement. This trio combines stability and creativity.

Up front, the attacking impact comes from Vinícius Júnior, Matheus Cunha and the breakthrough player Rayan. Vinícius and Cunha bring pace and direct running on the wings, while Rayan completes this dynamic attacking line. The presence of Neymar and Ederson among the substitutes gives Ancelotti options to adjust the game plan during the match.

Reading Japan’s lineup

Japan set up in a 3-4-2-1 system, particularly compact in midfield, with four midfielders covering the full width of the pitch. Daichi Kamada and Kaishu Sano play key roles in ball recovery and distribution, supported by Ritsu Doan and Keito Nakamura for creativity and attacking support.

The back three, led by Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi and Hiroki Itō, must provide disciplined coverage and allow the wide players to take part in the attacking game.

In attack, Ayase Ueda as the central striker offers a focal point, assisted by wingers Junya Ito and Daizen Maeda, who bring pace and penetration on the flanks. Goalkeeper Zion Suzuki completes this compact and mobile setup, designed to withstand Brazilian attacks while exploiting space in behind on the counter.

Substitutes such as Takefusa Kubo or Yuto Nagatomo provide technical and tactical options that could change the team’s shape depending on the needs of the match.

Starting lineups

Brazil
Formation4-3-3CoachCarlo Ancelotti
Starters11
  1. 1AlissonGoalkeeper
  2. 13DaniloDefender
  3. 4MarquinhosDefender
  4. 3Gabriel MagalhãesDefender
  5. 16Douglas SantosDefender
  6. 8Bruno GuimarãesMidfielder
  7. 5CasemiroMidfielder
  8. 20Lucas PaquetáMidfielder
  9. 26RayanForward
  10. 9Matheus CunhaForward
  11. 7Vinícius JúniorForward
Substitutes14
  • 23Ederson
  • 12Weverton
  • 6Alex Sandro
  • 14Bremer
  • 15Léo Pereira
  • 24Roger Ibañez
  • 2Éderson
  • 17Fabinho
  • 21Luiz Henrique
  • 18Danilo Santos
  • 19Endrick
  • 22Gabriel Martinelli
  • 25Igor Thiago
  • 10Neymar
Japan
Formation3-4-2-1CoachHajime Moriyasu
Starters11
  1. 1Zion SuzukiGoalkeeper
  2. 22Takehiro TomiyasuDefender
  3. 3Shogo TaniguchiDefender
  4. 21Hiroki ItōDefender
  5. 10Ritsu DoanMidfielder
  6. 24Kaishu SanoMidfielder
  7. 15Daichi KamadaMidfielder
  8. 13Keito NakamuraMidfielder
  9. 14Junya ItoForward
  10. 11Daizen MaedaForward
  11. 18Ayase UedaForward
Substitutes15
  • 12Keisuke Osako
  • 23Tomoki Hayakawa
  • 2Yukinari Sugawara
  • 4Ko Itakura
  • 5Yuto Nagatomo
  • 16Tsuyoshi Watanabe
  • 20Ayumu Seko
  • 25Junnosuke Suzuki
  • 7Ao Tanaka
  • 17Yuito Suzuki
  • 8Takefusa Kubo
  • 6Shuto Machino
  • 19Koki Ogawa
  • 26Kento Shiogai
  • 9Keisuke Goto
Brazil
Upcoming Houston Stadium
Japan
29/06/2026 18:00 Round of 32
Fil du match

Aucun evenement important n est encore remonte par la source live pour ce match.

World Cup 2026 schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group C
Brazil
Finished MetLife Stadium
Morocco
Group C
Haiti
Finished Gillette Stadium
Scotland
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
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