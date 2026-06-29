Cotonou: huit personnes interpellées lors d’une opération policière dans le 7e arrondissement

Dans le cadre de sa lutte continue contre l’insécurité urbaine, la Police républicaine a mené une offensive d’envergure ce lundi 29 juin 2026 aux abords de la berge lagunaire, située à l’est du marché Mahulé dans le 7e arrondissement de Cotonou.

Cette opération coup de poing, orchestrée par les éléments du commissariat d’arrondissement, s’est soldée par le démantèlement d’un réseau de trafics illicites, l’interpellation de huit suspects et la saisie d’une quantité importante de produits psychotropes et de boissons frelatées.

​La descente inopinée des forces de sécurité sur ce point névralgique de la capitale économique a permis de mettre la main sur des substances hautement prohibées. Le bilan de la perquisition fait état de la saisie de 314 boulettes de chanvre indien, 82 comprimés de tramadol, ainsi que 109 sachets de boissons frelatées de diverses marques.

Ces produits alimentaient un commerce souterrain au détriment de la santé publique et de la tranquillité des riverains. ​Parallèlement aux saisies matérielles, les forces de l’ordre ont procédé à la destruction systématique des abris de fortune qui servaient de ghettos sur le site, une mesure radicale visant à empêcher définitivement toute réoccupation par les réseaux criminels.

Les huit personnes interpellées durant l’opération ont été immédiatement conduites dans les locaux de la police avant d’être mises à la disposition des autorités judiciaires compétentes, qui décideront des suites de la procédure pénale.