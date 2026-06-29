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Mondial 2026 : pari gratuit Allemagne – Paraguay, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Allemagne – Paraguay, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Allemagne VS Paraguay, le 29/06/2026 21:30, stade Boston Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Le match est programme le 29/06/2026 21:30 au Boston Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Allemagne
A venir Boston Stadium
Paraguay
29/06/2026 21:30 16es de finale

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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