Examens du Baccalauréat: la correction des copies démarre ce lundi

L’Office du Baccalauréat du Bénin a engagé une étape déterminante du processus d’évaluation du Baccalauréat, session unique de juin 2026.

Selon les programmations, les travaux de correction des copies démarrent officiellement ce lundi 29 juin sur l’ensemble du territoire national et se poursuivront jusqu’au samedi 4 juillet.

Une séquence clé qui conditionne la crédibilité des résultats et la confiance du public dans l’examen.

Cette phase intervient après l’achèvement méthodique de l’élaboration des corrigés-types, finalisée entre le vendredi 19 et le lundi 22 juin. Ces documents de référence, conçus et validés par des équipes pédagogiques spécialisées, constituent le socle commun d’évaluation. Ils visent à garantir l’harmonisation des critères de notation et l’équité dans l’appréciation des productions écrites des candidats.

Sur le plan opérationnel, le dispositif est désormais pleinement activé. Les convocations individuelles ont été mises à la disposition des enseignants mobilisés pour la correction et la supervision.

Correcteurs et encadreurs sont appelés à rejoindre leurs centres de délibération respectifs afin de respecter le chronogramme établi par les autorités académiques.

À travers cette organisation rigoureuse, l’Office du Baccalauréat réaffirme son engagement en faveur d’un traitement minutieux et impartial des copies. L’objectif affiché reste inchangé assurer une publication des résultats dans des délais maîtrisés, permettant aux nouveaux bacheliers d’anticiper sereinement leur orientation et leur inscription dans l’enseignement supérieur.