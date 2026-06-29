Jean Dujardin : revenus de Brice de Nice entre droits d’auteur, musique et produits dérivés

Jean Dujardin est au centre de l’actualité après avoir réagi publiquement au retour de la série Un gars, une fille sans y figurer. L’acteur a salué le choix de son remplaçant en déclarant : « Je lui souhaite le meilleur », tout en rappelant que d’autres personnages, en particulier Brice de Nice, ont profondément marqué sa carrière et son image publique.

Interrogé sur le reboot, Jean Dujardin a exprimé un message bienveillant envers le nouvel interprète du héros original. Si son alter ego Chouchou demeure un personnage emblématique de son parcours télévisuel, l’acteur souligne que le rôle de Brice a généré un succès durable et des retombées au-delà du seul cachet d’acteur.

Créé durant les années 1990 au sein de la troupe humoristique Nous Ç Nous, le personnage de Brice est né dans des sketchs télévisés. Brice est présenté comme un faux surfeur blond en tenue jaune, persuadé d’être une légende des vagues malgré l’absence quasi totale de surf à Nice. Son humour absurde, le geste dit de la « casse » et ses répliques ont rapidement séduit un public fidèle avant toute adaptation cinématographique.

Du sketch au phénomène culturel : exploitation et retombées

Adapté au cinéma en 2005 par le réalisateur James Huth, Brice de Nice a rencontré un succès public important malgré des critiques mitigées à sa sortie : le film a attiré près de 4,3 millions de spectateurs en salles, selon les chiffres rapportés. Le personnage a ensuite bénéficié d’une seconde apparition en 2016 dans Brice 3, film promu par la réplique devenue slogan : « Parce que le 2, je l’ai cassé ! »

Au-delà du box-office, Brice est décrit comme une création personnelle de Jean Dujardin, imaginée plusieurs années avant la transposition à l’écran. Cette paternité artistique a permis à l’acteur de percevoir des revenus liés à l’exploitation du personnage, notamment via les droits d’auteur et les diverses exploitations commerciales qui ont suivi.

Le succès a généré une offre de produits dérivés : tee-shirts jaunes, accessoires thématiques, planches de surf, DVD et rediffusions qui ont prolongé la visibilité de la marque Brice de Nice. À cela s’ajoute une exploitation musicale : pour accompagner le film, Jean Dujardin a enregistré Le Casse de Brice, adaptation de Give Me the Night de George Benson, qui est devenue disque d’or avec environ 250 000 exemplaires vendus et une montée jusqu’à la deuxième place des ventes en France.

Parallèlement à Brice, Jean Dujardin a consolidé sa notoriété avec le personnage d’OSS 117 et, plus tard, avec The Artist, qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur en 2012. Près de trente ans après sa création dans les sketchs, Brice reste associé à l’image publique de Jean Dujardin, avec sa chemise jaune, sa planche de surf et son optimisme affiché.