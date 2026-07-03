World Cup 2026: Argentina and Cape Verde Starting Lineups

Argentina and Cape Verde have confirmed their starting lineups for their 2026 World Cup round-of-32 match at Hard Rock Stadium in Miami.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
22 views
Illustration du match Argentine VS Cap-Vert, le 03/07/2026 23:00, stade Miami Stadium
Illustration du match Argentine VS Cap-Vert, le 03/07/2026 23:00, stade Miami Stadium
3 min read
Google News Comment

SUMMARY

Argentina and Cape Verde meet at Hard Rock Stadium in Miami on July 4, 2026 at 23:00 GMT+1 in the round of 32 of the 2026 World Cup. This clash marks a crucial stage in the competition, with each team looking to secure qualification for the round of 16 in a demanding setting.

Argentina, led by Lionel Scaloni, have opted for a classic 4-4-2 formation featuring two renowned forwards, Lionel Messi and Lautaro Martínez. The coach is relying on a reinforced back line made up of four defenders and a four-man midfield with Alexis Mac Allister and Rodrigo De Paul, central figures in Argentina’s midfield.

Opposite them, the Cape Verde side coached by Pedro Leitao Brito are deploying a 4-1-4-1 tactical setup, favouring a solid middle block with Kevin Lenini as the holding midfielder. The attack rests on Nuno Da Costa as the lone striker, supported by a packed four-man midfield including Jovane Cabral and Laros Duarte.

Argentina line up with Emiliano Martínez in goal, while the defence includes Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez and Facundo Medina. The midfield brings together Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández and Thiago Almada. The attack is built around the Messi-Lautaro Martínez duo, confirmed on the team sheet.

Reading Argentina’s lineup

Argentina favour a 4-4-2 with a four-man defence led by Lisandro Martínez and Cristian Romero, supported on the flanks by Nahuel Molina and Facundo Medina. The four-man midfield consists of Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández and Thiago Almada, providing balance and creativity.

In attack, Lionel Messi resumes his playmaking role behind the attacking tandem, paired with Lautaro Martínez. This setup should allow Scaloni to make use of his midfielders’ ability to break lines and their technical quality, with defensive solidity drawn from the experienced back line. Among the substitutes are Julián Alvarez, Nicolás Tagliafico and Leandro Paredes, offering the coach varied options.

Reading Cape Verde’s lineup

Cape Verde deploy a 4-1-4-1 with Vozinha in goal and a defensive line made up of Steven Moreira, Pico, Diney Borges and Sidny Lopes Cabral. Kevin Lenini protects the defence from the defensive midfield position.

The midfield unit is built around Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte and Jovane Cabral, all tasked with supporting Nuno Da Costa up front. This tactical shape, adopted by coach Pedro Leitao Brito, is aimed at ensuring a compact organisation and exploiting space during attacking transitions.

Among the substitutes, the team have players such as Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues and CJ Dos Santos who can bring fresh energy during the match.

The starting lineups

Argentina
System4-4-2CoachLionel Scaloni
Starters11
  1. 23 Emiliano Martínez Goalkeeper
  2. 26 Nahuel Molina Defender
  3. 13 Cristian Romero Defender
  4. 6 Lisandro Martínez Defender
  5. 25 Facundo Medina Defender
  6. 7 Rodrigo De Paul Midfielder
  7. 20 Alexis Mac Allister Midfielder
  8. 24 Enzo Fernández Midfielder
  9. 16 Thiago Almada Midfielder
  10. 10 Lionel Messi Forward
  11. 22 Lautaro Martínez Forward
Substitutes15
  • 12 Gerónimo Rulli
  • 1 Juan Musso
  • 4 Gonzalo Montiel
  • 2 Marcos Senesi
  • 3 Nicolás Tagliafico
  • 19 Nicolás Otamendi
  • 14 Exequiel Palacios
  • 11 Giovani Lo Celso
  • 17 Giuliano Simeone
  • 5 Leandro Paredes
  • 18 Nico Paz
  • 15 Nicolás González
  • 8 Valentín Barco
  • 9 Julián Alvarez
  • 21 José Manuel López
Cape Verde
System4-1-4-1CoachPedro Leitao Brito
Starters11
  1. 1 Vozinha Goalkeeper
  2. 22 Steven Moreira Defender
  3. 4 Pico Defender
  4. 3 Diney Borges Defender
  5. 13 Sidny Lopes Cabral Defender
  6. 6 Kevin Lenini Midfielder
  7. 20 Ryan Mendes Midfielder
  8. 15 Laros Duarte Midfielder
  9. 14 Deroy Duarte Midfielder
  10. 7 Jovane Cabral Midfielder
  11. 21 Nuno Da Costa Forward
Substitutes15
  • 23 CJ Dos Santos
  • 12 Márcio Rosa
  • 5 Logan Costa
  • 25 Kelvin Pires
  • 2 Stopira
  • 24 Wagner Pina
  • 11 Garry Rodrigues
  • 26 Hélio Varela
  • 10 Jamiro Monteiro
  • 8 João Paulo
  • 17 Willy Semedo
  • 16 Yannick Semedo
  • 18 Telmo Arcanjo
  • 19 Dailon Rocha Livramento
  • 9 Gilson Tavares
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
03/07/2026 23:00 Round of 32
Fil du match

Aucun evenement important n est encore remonte par la source live pour ce match.

Round of 32 schedule
View full schedule
Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Penalties finished Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
DON'T MISS
FIL D'ACTU
22:34 Football : World Cup 2026: Argentina and Cape Verde Starting Lineups
22:15 Society : Nigeria: discovery of a fake permanent secretariat at the heart of the presidency
22:34 World Cup 2026: Argentina and Cape Verde Starting Lineups