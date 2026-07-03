BEPC 2026 au Bénin : les épreuves sportives prévues les 6 et 7 juillet

Après la proclamation des résultats d’admissibilité du BEPC 2026, les candidats concernés sont attendus pour les épreuves d’Éducation physique et sportive (EPS). Celles-ci se dérouleront les lundi 6 et mardi 7 juillet 2026, à partir de 7 heures, dans les différents centres retenus.

Le processus d’évaluation du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, se poursuit. Après la publication des résultats d’admissibilité, place désormais aux épreuves d’Éducation physique et sportive (EPS).

Selon le calendrier établi, les épreuves sportives auront lieu les lundi 6 et mardi 7 juillet 2026, à partir de 7 heures, dans les centres d’examen désignés.

Les candidats concernés sont invités à se présenter à l’heure avec leur convocation et une pièce d’identité valide, tout en portant une tenue adaptée à la pratique sportive.

Cette étape est déterminante dans le processus d’obtention du BEPC. Les performances réalisées lors des épreuves d’EPS sont prises en compte dans le calcul des résultats définitifs de l’examen.

Pour rappel, les résultats de l’admissibilité du BEPC 2026 ont été proclamés ce vendredi 3 juillet. Le taux d’admissibilité au plan national s’établit à 64,14 %, contre 77,25 % lors de la session 2025, soit une baisse de 13,11 points.