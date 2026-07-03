Julien Canaby : deux titres retirés de Spotify

Quatre ans après sa participation à la renaissance de la Star Academy, Julien Canaby, l’un des candidats favoris du public, voit ses deux titres publiés sur les plateformes de streaming supprimés : introuvables sur Spotify et Deezer, ces retraitsexacerbent une trajectoire artistique déjà marquée par des choix hors des circuits traditionnels de la musique.

Révélé au grand public lors du retour de la télé‑crochet sur TF1 en 2022, Julien Canaby s’était rapidement imposé parmi les treize académiciens, bénéficiant d’un fort soutien des téléspectateurs qui l’ont régulièrement sauvé lors des nominations. Sa popularité pendant l’émission laissait entrevoir une carrière prometteuse une fois les caméras éteintes.

Pourtant, sa sortie du château de Dammarie‑les‑Lys n’a pas été synonyme d’intégration immédiate dans l’industrie musicale. Contrairement à plusieurs de ses camarades, Julien Canaby n’a pas signé avec une maison de disques. Dans les colonnes de Var‑Matin, il expliquait ne pas « entrer dans la case qu’il fallait » et ne pas se sentir prêt à une exposition accrue à la télévision et sur les réseaux sociaux, raisons qu’il invoquait pour expliquer sa trajectoire différente.

Retrait des titres et pistes possibles

Après plusieurs années de présence sporadique en ligne et d’autoproduction, le chanteur a mis en place, avec le soutien de sa famille, la Canaby Family, un format de concerts diffusés en direct sur Instagram destinés à financer ses projets musicaux. Malgré cette initiative, les deux chansons qu’il avait publiées sur les plateformes de streaming ne figurent plus dans les catalogues de Spotify et de Deezer.

Le retrait des morceaux peut résulter de plusieurs causes techniques ou contractuelles : choix de l’artiste de retirer sa musique, décisions liées aux accords de distribution ou difficultés liées aux droits d’exploitation. Le retrait simultané sur plusieurs plateformes pointe davantage vers un problème de distribution ou un retrait volontaire de la part du détenteur des droits, mais aucun élément officiel n’a été communiqué pour confirmer l’une ou l’autre hypothèse.

Les modalités exactes de la disparition des titres — date précise du retrait, interlocuteurs impliqués dans la distribution, ou demandes formelles de retrait — n’ont pas été divulguées publiquement. Sur les réseaux et parmi les fans, cette disparition suscite des interrogations et des réactions, certains espoirs s’exprimant quant à une réapparition dans le cadre de futurs projets indépendants ou d’une redistribution des droits.

Aucune explication officielle n’a, pour l’heure, été fournie concernant le retrait des deux chansons des plateformes de streaming.