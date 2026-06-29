World Cup 2026: Ancelotti’s Brazil face Moriyasu’s disciplined Japan in Houston round-of-32 clash

Brazil face Japan at Houston Stadium on June 29, 2026, in a FIFA World Cup round-of-32 clash between Carlo Ancelotti’s attacking side and Hajime Moriyasu’s disciplined team.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Japon, le 29/06/2026 18:00, stade Houston Stadium
Illustration du match Brésil VS Japon, le 29/06/2026 18:00, stade Houston Stadium
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SUMMARY

On June 29, 2026, Brazil and Japan meet at Houston Stadium in the round of 32 of the FIFA World Cup 2026. The match brings together two teams that qualified after solid performances in the group stage, with kick-off scheduled for 6:00 p.m. local time GMT+1. The stakes are clear for both nations: secure a place in the quarter-finals and continue the pursuit of a coveted world title.

Group winners Brazil arrive on the back of two convincing victories over Haiti (3-0) and Scotland (3-0), either side of a draw against Morocco. Under Carlo Ancelotti, renewed stability and a dynamic attack define their play. Japan, coached by Hajime Moriyasu, finished second in their group thanks to a clear win over Tunisia (4-0) and two draws against the Netherlands (2-2) and Sweden (1-1). Their tactical discipline and speed remain their main assets as they look to disrupt Brazil’s plans.

Brazil’s Italian coach is relying on an attacking 4-3-3, with Alisson in goal and a defence made up of Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães and Douglas Santos. The midfield trio brings together Bruno Guimarães, Casemiro and Lucas Paquetá, while the attack is built around Vinícius Júnior, Matheus Cunha and Rayan. The absence of the injured Raphinha is one of the few uncertainties. Neymar, recently recovered, will start on the bench.

Japan are adopting a 3-4-2-1 system, with Zion Suzuki in goal. Their defensive line features Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi and Hiroki Itō. The midfield includes Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada and Keito Nakamura. In attack, Junya Ito and Daizen Maeda support centre-forward Ayase Ueda. This setup is designed to provide defensive solidity while exploiting spaces on the wings.

Focus on Brazil

Brazil, champions on several occasions, go into this round-of-32 match with confidence strengthened by the experience of Carlo Ancelotti, who has led the national team since May 2025. His side combine technical control and tactical discipline, prioritising high possession and quick forward transitions. Vinícius Júnior, who scored four goals in the group stage, is the main attacking threat. Brazil’s defence is built around experienced players such as Marquinhos and Gabriel Magalhães, capable of neutralising opposing attacks while also starting moves from the back.

In midfield, Casemiro and Bruno Guimarães provide a balance between defensive cover and creativity. Lucas Paquetá completes this spine by adding imagination and vision. The presence of Rayan, Matheus Cunha and Vinícius Júnior out wide and through the middle gives Brazil significant attacking penetration. Neymar’s return on the bench offers Ancelotti an extra option if needed.

Focus on Japan

Japan remain a competitive side thanks to a well-drilled structure under Hajime Moriyasu, who has led the Samurai Blue since 2018. Their back three benefits from the versatility of Takehiro Tomiyasu, an international mainstay. In midfield, the pairing of Ritsu Doan and Daichi Kamada provides creativity and mobility, supported by Kaishu Sano and Keito Nakamura on the flanks, who add width and defensive support.

In attack, the pace and pressing of players such as Junya Ito and Daizen Maeda complement spearhead Ayase Ueda, who is capable of playing with his back to goal and linking up with his team-mates. This 3-4-2-1 formation encourages a compact block and strict tactical discipline, key characteristics in any attempt to counter Brazil’s attacking power. The experience of veterans such as Yūto Nagatomo on the bench also strengthens the depth of the Japanese squad.

Brazil
First half 2' Houston Stadium
Japan
29/06/2026 18:00 Round of 32
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World Cup 2026 schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group C
Brazil
Finished MetLife Stadium
Morocco
Group C
Haiti
Finished Gillette Stadium
Scotland
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
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