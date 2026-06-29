World Cup 2026: Germany seek fresh momentum against Paraguay in round of 32 at Gillette Stadium

Germany meet Paraguay at Gillette Stadium on June 29, 2026 in a decisive World Cup round-of-32 clash between Nagelsmann's attack-minded side and Alfaro's compact defensive unit.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Allemagne VS Paraguay, le 29/06/2026 21:30, stade Boston Stadium
Illustration du match Allemagne VS Paraguay, le 29/06/2026 21:30, stade Boston Stadium
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SUMMARY

Germany face Paraguay on Monday, June 29, 2026 at 9:30 p.m. GMT+1 at Gillette Stadium in Foxborough in a decisive round-of-32 clash at the 2026 World Cup. This knockout match pits an ambitious Mannschaft against a Paraguay side relying on its defensive solidity to continue its American adventure.

Germany, coached by Julian Nagelsmann, finished top of Group E with ten goals scored in three matches, despite a 2-1 defeat to Ecuador on the final matchday. The German side therefore arrive with a clear attacking identity and strong momentum from the group stage.

Gustavo Alfaro’s Paraguay secured their place among the best third-placed teams with a mixed record — a 4-1 defeat to the United States, a 1-0 win over Turkey and a 0-0 draw against Australia. The Paraguayan national team are relying on a solid central defensive partnership and a compact midfield line in a 4-5-1 to contain Germany’s attacks and launch quick counterattacks.

This round-of-32 tie is an important turning point for both teams. Germany are looking to move beyond the failures of previous editions and make a deep run in the tournament again. Paraguay, absent from the finals since 2010, aim to make a splash in 2026 and reach the round of 16 without major pressure.

The match will be broadcast live on M6 and beIN Sports 1, giving these two nations a major showcase in front of what is expected to be a large crowd.

Focus on Germany

Julian Nagelsmann opts for a 4-2-3-1 formation. Manuel Neuer returns in goal, while the defense is built around Jonathan Tah and Antonio Rüdiger, alongside Joshua Kimmich and Nathaniel Brown, although the latter is uncertain because of an adductor injury. In midfield, Felix Nmecha and Aleksandar Pavlović anchor the engine room, while Kai Havertz, Florian Wirtz and Leroy Sané supply the attacking line behind striker Deniz Undav, who scored three goals during the group stage.

One notable absentee is Jamal Musiala, who will miss this match. Germany’s attack will therefore rely on the creativity of Havertz and Wirtz to unsettle the Paraguayan defense. The midfield’s flexibility is an asset to watch, with Kimmich capable of combining defensive solidity with attacking runs.

Focus on Paraguay

Under Gustavo Alfaro, Paraguay set up in a 4-5-1 system, strengthening the defense with Gustavo Gómez in the central pairing, supported by José Canale and Junior Alonso, the latter replacing Omar Alderete, who is ruled out through injury. Juan Cáceres completes the back line.

In midfield, the presence of Miguel Almirón, back from suspension, is crucial for ball control and attacking organization. Andrés Cubas and Matías Galarza provide solid defensive support, while Damián Bobadilla and Julio Enciso venture further forward to support lone striker Gabriel Ávalos.

Paraguay are counting on their tactical discipline and their ability to counter quickly against a Germany side that favors a possession-based game. Managing space and attacking efficiency will be essential if they hope to upset an experienced German team.

Germany
First half 2' Boston Stadium
Paraguay
29/06/2026 21:30 Round of 32
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World Cup 2026 schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group C
Brazil
Finished MetLife Stadium
Morocco
Group C
Haiti
Finished Gillette Stadium
Scotland
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
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21:09 Football : World Cup 2026: Germany’s 4-2-3-1 faces Paraguay’s 4-5-1 in Boston
21:02 Football : World Cup 2026: Germany seek fresh momentum against Paraguay in round of 32 at Gillette Stadium
21:09 World Cup 2026: Germany’s 4-2-3-1 faces Paraguay’s 4-5-1 in Boston