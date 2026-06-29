Nathalie Baye : une place à Angoulême trois mois après son décès

Trois mois après le décès de Nathalie Baye, la ville d’Angoulême a décidé de rendre hommage à l’actrice en donnant son nom à une place. L’annonce, relayée par sa fille Laura Smet sur Instagram, fait suite à une délibération du conseil municipal qui a validé la demande présentée par le Festival du film francophone d’Angoulême.

La comédienne, décédée le 17 avril, reste ainsi associée de manière pérenne à la cité charentaise où elle entretenait, selon les élus, des liens privilégiés. L’initiative vise à reconnaître à la fois le parcours artistique de Nathalie Baye et son attachement à Angoulême au fil des années.

Conformément aux informations partagées par Laura Smet et reprises par le quotidien régional Charente Libre, la future place portera officiellement le nom de Nathalie Baye et s’insérera dans le périmètre animé par le festival, qui accueille chaque été des avant-premières et de nombreuses personnalités du cinéma.

Une place face au cinéma, inaugurée pendant le Festival du film francophone

Le choix de l’emplacement est précisément défini : la nouvelle dénomination concernera une place située rue Saint-Roch, juste devant le cinéma CGR. Ce site sert depuis plusieurs éditions de cadre aux projections et aux rencontres organisées à l’occasion du Festival du film francophone d’Angoulême.

Dans la story Instagram où elle a partagé l’article du Charente Libre, Laura Smet cite la phrase : « C’est acté. Angoulême aura sa place Nathalie-Baye. La demande faite par le Festival du film francophone a été acceptée par le conseil municipal. » Le texte repris par la comédienne précise que la décision du conseil vise à « saluer le parcours exceptionnel » de l’actrice et à reconnaître les « liens privilégiés qu’elle a entretenus avec la ville ».

L’inauguration de la place est programmée pour la 19ᵉ édition du Festival du film francophone d’Angoulême, qui se tiendra du 24 au 29 août. Laura Smet devrait être présente lors de cet hommage rendu à sa mère, selon les éléments communiqués par les organisateurs et relayés par la presse.

À l’origine de la proposition, le Festival du film francophone d’Angoulême a porté le dossier auprès des autorités municipales afin de renforcer l’identité cinématographique de la ville au-delà de sa renommée en bande dessinée. Dominique Besnehard, intervenant pour le festival, a dit être « heureux et touché » par l’issue de la délibération.

Dans ses commentaires rapportés par la presse, Dominique Besnehard a estimé que cet acte de reconnaissance fait entrer Angoulême « aussi » dans l’espace des villes du cinéma et non plus seulement dans celui de la BD, soulignant la portée culturelle de cette décision pour la cité charentaise.