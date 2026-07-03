World Cup 2026: Egypt Knock Australia Out on Penalties After 1-1 Draw

Egypt beat Australia 4-2 on penalties after a 1-1 draw in Dallas to reach the World Cup quarter-finals for the first time.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
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SUMMARY

The 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Australia and Egypt ended in a 1-1 draw after extra time, with the Egyptian national team winning the penalty shootout 4-2 at the Dallas stadium on July 3, 2026.

This tight contest lived up to expectations, with a fast start marked by Egypt opening the scoring in the 13th minute through Emam Ashour, well set up by Karim Hafez. Australia responded through Mohamed Hany in the 55th minute, cancelling out their opponents’ advantage. No goals were scored in extra time, leading to a decisive penalty shootout.

The shootout became an Egyptian showcase under head coach Hossam Hassan, eliminating an Australia side led by Tony Popovic and allowing Egypt to reach the quarter-finals of a World Cup for the first time. The tension was palpable, with several tactical changes and key substitutions, including those involving Jackson Irvine and Karim Hafez, aimed at injecting fresh energy into the game.

Statistically, Egypt held the majority of possession (57%) and showed greater passing accuracy at 86%, while Australia were more proactive in shooting, registering 12 attempts compared with 11 for their opponents. Australian goalkeeper Patrick Beach made two important saves, while Mostafa Shobeir also stood firm for Egypt.

The match was marked by notable physical commitment, with a combined total of 19 fouls, but no cards were issued during normal time. The tactical decisions of both coaches, notably Australia’s 3-4-2-1 against Egypt’s 4-4-2, shaped a balanced and strategic contest.

Australia in a 3-4-2-1 with a reinforced defence

Under Tony Popovic, Australia took the field in a 3-4-2-1 formation designed to combine defensive solidity with attacking speed. Goalkeeper Patrick Beach was protected by a defensive line made up of Alessandro Circati, Harry Souttar and Lucas Herrington. In midfield, Jackson Irvine and Aiden O’Neill played pivotal roles, while in attack Cristian Volpato, Connor Metcalfe and Nestory Irankunda drove the front line. The coach’s choices were aimed at retaining possession while exploiting spaces on the counter-attack.

Egypt in a classic 4-4-2, with Salah as the spearhead

Egypt head coach Hossam Hassan opted for a classic 4-4-2 with Mostafa Shobeir in goal. The defence, led by Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia and Karim Hafez, who provided an assist, stood up to Australia’s attacks. The midfield featured Emam Ashour, scorer of the opening goal, Marwan Attia and Hamdy Fathy. In attack, Mohamed Salah was the main focal point, accompanied by Mostafa Ziko. Egypt’s strategy relied on controlled passing and rigorous tactical organisation to contain the Australians and find openings.

Australia
Penalties finished Dallas Stadium
Egypt
03/07/2026 19:00 Round of 32 90 min 1-1 Pens 2-4
Fil du match
  1. 13'But - E. Ashour (passe K. Hafez)Égypte, 13e
  2. 46'Remplacement - J. Bos (remplace K. Trewin)Australie, 46e
  3. 55'But - M. HanyAustralie, 55e
  4. 67'Remplacement - M. Ziko (remplace H. Hassan)Égypte, 67e
  5. 67'Remplacement - H. Fathy (remplace H. Abdelmaguid)Égypte, 67e
  6. 74'Remplacement - C. Volpato (remplace A. Hrustic)Australie, 74e
  7. 74'Remplacement - N. Irankunda (remplace M. Toure)Australie, 74e
  8. 80'Remplacement - K. Hafez (remplace Trezeguet)Égypte, 80e
  9. 91'Remplacement - A. O'Neill (remplace P. Okon-Engstler)Australie, 91e
  10. 91'Remplacement - C. Metcalfe (remplace A. Mabil)Australie, 91e
  11. 105'Carton jaune - H. HassanÉgypte, 105e
  12. 106'Remplacement - O. Marmoush (remplace H. Abdelkarim)Égypte, 106e
  13. 119'Remplacement - P. Beach (remplace M. Ryan)Australie, 119e
  14. 120'Carton jaune - Y. IbrahimÉgypte, 120e
  15. 120+1'Remplacement - M. Attia (remplace M. Saber)Égypte, 120+1e
  16. 120+1'But - M. SaberÉgypte, 120+1e
  17. 120+2'But - J. IrvineAustralie, 120+2e
  18. 120+2'But - R. RabiaÉgypte, 120+2e
  19. 120+3'But - A. MabilAustralie, 120+3e
  20. 120+3'But - M. SalahÉgypte, 120+3e
  21. 120+4'But - H. AbdelmaguidÉgypte, 120+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Australia 1 / Egypt 3
  • Tirs : Australia 12 / Egypt 11
  • Possession : Australia 43% / Egypt 57%
  • Corners : Australia 4 / Egypt 3
  • Fautes : Australia 9 / Egypt 10
  • Passes : Australia 459 / Egypt 622
  • Precision des passes : Australia 80% / Egypt 86%
  • xG : Australia 0.59 / Egypt 1.25
Joueurs clés
  • Emam Ashour (Egypt) : note 7.7, 1 but(s)
  • Karim Hafez (Egypt) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
  • Patrick Beach (Australia) : note 6.9, 2 arret(s)
  • Marwan Attia (Egypt) : note 7.7
  • Mostafa Shobeir (Egypt) : note 6.9, 1 arret(s)
Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Penalties finished Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
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