World Cup 2026: Defending champions Argentina face Cape Verde in the round of 16

Defending champions Argentina face World Cup debutants Cape Verde at Miami Stadium on July 3, 2026, in the round of 16.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Argentine VS Cap-Vert, le 03/07/2026 23:00, stade Miami Stadium
Illustration du match Argentine VS Cap-Vert, le 03/07/2026 23:00, stade Miami Stadium
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SUMMARY

Argentina, the reigning world champions, take on Cape Verde at Miami Stadium on July 3, 2026 at 11:00 p.m. GMT+1 in the round of 16 of the 2026 World Cup. This clash pits an experienced Argentina side, driven by the quest to retain its trophy, against a Cape Verde team making its first appearance in the competition and aiming to continue its exceptional run.

For Argentina, led by Lionel Scaloni, this match is a major test in the defense of the title won in 2022. Cape Verde, coached by Pedro Leitão Brito, known as Bubista, has sprung a surprise by qualifying for the first time and is showing the ambition to reach the quarter-finals, which would be a remarkable achievement for the island nation.

The sporting context is marked by contrasting profiles. Argentina relies on star Lionel Messi and a dynamic attacking force. The team favors an attack-minded style of play and high pressing. Cape Verde is banking on disciplined defensive organization and quick transitions to exploit counter-attacking opportunities.

The match takes place in a Miami stadium known for its atmosphere and climatic conditions that favor physically prepared teams. The entry of both teams into the knockout stage underlines the crucial importance of this meeting, which will decide qualification for the next round of the tournament.

Focus on Argentina

Argentina, under the tactical direction of Lionel Scaloni, traditionally fields an attacking formation capable of adapting during a match. Lionel Messi remains the team’s undisputed orchestrator, supported by several key players from European leagues. The Argentine squad has been changed by the absence of Leonardo Balerdi, ruled out through injury and replaced by Marcos Senesi in defense.

The setup prioritizes a balance between possession and intensity, with a solid defense while allowing quick forward breaks. Collective cohesion and the experience gained during the previous World Cup are major assets in a match where the pressure is high.

Focus on Cape Verde

Cape Verde, led by head coach Bubista, adopts a tactical system based on defensive discipline and counter-attacking efficiency. Among the key players, defender Roberto Lopes and midfielder Yannick Semedo embody the team’s experience and solidity on the pitch.

Taking part in its first World Cup, Cape Verde displays an organization that prioritizes resilience. The team is built on a well-coordinated defense, aiming to contain opposing attacks while exploiting the spaces left by a more enterprising Argentina side.

Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
03/07/2026 23:00 Round of 32
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Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Penalties finished Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
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