“Togbè Yéton vs Meko Prod : à qui appartient vraiment le masque ?”

Consommée à la fin du mois de juin 2026, la rupture entre Togbè Yéton et Meko Prod a rapidement dépassé le cadre strictement professionnel. Sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, l’affaire a suscité une forte mobilisation du public, majoritairement sensible au sort de l’artiste qui incarnait, ces dernières années, le célèbre personnage masqué. Au cœur du différend se trouve une question aussi sensible que complexe : à qui appartient réellement Togbè Yéton ? Au label qui affirme avoir conçu, structuré et protégé le concept depuis son origine, ou à l’artiste qui, par sa voix, son énergie et sa présence, a donné corps à ce personnage devenu populaire auprès du public béninois ?

Le showbiz béninois est secoué fin juin 2026 par l’éclatement au grand jour d’une crise couvant depuis plusieurs mois entre MEKO PROD, l’un des labels musicaux les plus influents du Bénin, et son artiste-phare, le rappeur masqué TOGBE YETON. À travers une série de vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, l’artiste a pris la parole pour dénoncer de graves manquements de son producteur dont le non-versement des revenus de streaming, le signalement et suppression de ses clips sur les plateformes numériques, et la suppression présumée de sa page officielle. Des accusations qui ont immédiatement enflammé la toile béninoise et propulsé l’affaire au rang de sujet national.

Le vendredi 27 juin 2026, MEKO PROD, fondé par Koffi Vivien Medenou, est sorti de son silence par un communiqué officiel pour rappeler que le concept du « masque » et l’identité artistique « TOGBE YETON » sont la propriété exclusive du label, « conformément aux dispositions clairement stipulées dans le contrat signé par l’artiste concerné ». Le label a annoncé l’avènement d’un « Togbè 2.0 » , un nouveau porteur du masque, tout en renvoyant tout éventuel litige devant les juridictions compétentes, se disant même prêt à couvrir 50% des frais de procédure de la partie adverse.

De son côté, l’artiste qui a longtemps incarné Togbè Yéton a livré une tout autre version. L’artiste, désormais rebaptisé DESPELADO, a créé une nouvelle page sur les réseaux sociaux, emportant avec lui la fidélité d’une base de fans qui refuse d’être transférée comme un actif contractuel. Dans plusieurs prises de parole largement relayées en ligne, il a exprimé son amertume et dénoncé une situation qu’il juge défavorable. Il affirme notamment n’avoir pas perçu de revenus issus du streaming de ses chansons. Il accuse également son ancien label d’avoir signalé certains de ses contenus sur les plateformes numériques, dont un clip qu’il dit avoir préfinancé. Ces accusations, à ce stade, relèvent de ses déclarations et n’ont pas encore été tranchées par une décision de justice.

Une identité artistique au cœur du différend

L’affaire est d’autant plus sensible que Togbè Yéton n’est pas seulement un nom de scène. Le personnage s’est construit autour d’un masque, d’un anonymat, d’un univers visuel et d’un style reconnaissable. Ces éléments ont contribué à sa notoriété et à l’attachement du public. Selon Meko Prod, le concept Togbè Yéton serait né en 2017 dans l’univers Meko Family. Le premier porteur du masque aurait été Dean Weezi, avant que le personnage ne soit confié à un autre interprète, devenu plus populaire auprès du public jusqu’à la rupture de 2026. Cette version permet au label de soutenir que Togbè Yéton est une identité artistique indépendante de la personne qui l’incarne. Dans cette logique, le masque, le nom et l’univers du personnage relèveraient de la propriété de Meko Prod et pourraient être transmis à un nouvel artiste.

Cette position est contestée par une partie du public. Pour de nombreux fans, Togbè Yéton ne se limite pas au masque ni au nom. Le succès du personnage tient aussi à la voix, aux textes, à la personnalité et au lien créé par l’artiste qui l’a porté ces dernières années.

Après sa séparation avec Meko Prod, l’ancien interprète de Togbè Yéton a choisi de poursuivre sa carrière sous le nom de Dexpelado, parfois orthographié Despelado. Il a ouvert de nouvelles pages sur les réseaux sociaux et appelé ses fans à le suivre. Ce changement de nom marque une rupture avec l’identité revendiquée par Meko Prod. Il traduit aussi la volonté de l’artiste de continuer sa carrière en dehors du personnage dont la propriété est aujourd’hui disputée.

De son côté, Meko Prod affirme vouloir poursuivre le concept Togbè Yéton avec un nouveau porteur du masque. Le label entend ainsi défendre la continuité d’un projet qu’il présente comme sa création. Reste à savoir si le public acceptera cette nouvelle incarnation.