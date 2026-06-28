Assemblée nationale : Rachidi Odjo prend la tête de la Cellule de communication

Rachidi Odjo est officiellement installé à la tête de la Cellule de communication de l’Assemblée nationale. Il succède à Vitali Boton, qui quitte ce poste après sept années passées à conduire la communication de l’institution parlementaire.

La passation de charges a eu lieu le vendredi 26 juin 2026, sous la présidence du Directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Abou Torou. Cette cérémonie marque l’entrée en fonction de Rachidi Odjo, nommé par le président de l’institution parlementaire, Joseph Djogbénou.

Cette nomination a été consacrée par la décision n°2026-058/AN/PT du 23 juin 2026. Elle s’inscrit dans la dynamique de continuité administrative au sein de l’Assemblée nationale. À cette occasion, le Secrétaire général administratif, Christel-Fourier Donkpegan, a rappelé que la permanence de l’administration repose d’abord sur les institutions et non sur les individus qui les incarnent momentanément.

Après sept années à la tête de la Cellule de communication, Vitali Boton a dressé le bilan de son passage. Il a notamment évoqué les progrès réalisés dans la modernisation des outils numériques de communication parlementaire. Sous sa conduite, l’institution s’est dotée de nouveaux canaux, dont Télévision Hémicycle et Radio Hémicycle, destinés à renforcer la visibilité des activités parlementaires.

Le responsable sortant a également mis en avant les efforts menés pour accroître le rayonnement du Parlement béninois, y compris sur le plan international. Il a par ailleurs rendu hommage à l’ancien président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, pour la confiance placée en lui durant son parcours à ce poste.

En prenant officiellement fonction, Rachidi Odjo a exprimé sa reconnaissance au président Joseph Djogbénou pour la confiance qui lui est accordée. Présenté comme un spécialiste de la communication politique et publique, il a réaffirmé sa volonté de servir l’institution avec professionnalisme, loyauté et dévouement.

Le nouveau chef de la Cellule de communication a aussi appelé les différents acteurs de la communication parlementaire à travailler en synergie. Pour lui, les défis restent importants, notamment en matière de proximité avec les citoyens, de visibilité des actions de l’Assemblée nationale et de valorisation du travail parlementaire.

En procédant à son installation, le Directeur de cabinet Abou Torou a insisté sur le caractère stratégique de la communication au sein d’une institution comme l’Assemblée nationale. Il a invité Rachidi Odjo à exercer ses nouvelles fonctions avec humilité, rigueur et sens du service public.