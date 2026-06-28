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Mondial 2026 : pari gratuit Afrique du Sud – Canada, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Afrique du Sud – Canada, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Afrique du Sud VS Canada, le 28/06/2026 20:00, stade Los Angeles Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 28/06/2026 20:00 au Los Angeles Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Afrique du Sud
A venir Los Angeles Stadium
Canada
28/06/2026 20:00 16es de finale

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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