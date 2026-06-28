Au Bénin, l’affaire Dangnivo ressurgit au moment où le pays s’apprête à installer son Sénat

Seize ans après la disparition de Pierre Urbain Dangnivo, le dossier continue de hanter la vie publique béninoise. Né dans un climat de forte tension politique sous le régime de Boni Yayi, relancé à plusieurs reprises sans jamais connaître son épilogue, il revient une nouvelle fois devant la justice au moment où le Bénin entre dans une nouvelle séquence institutionnelle marquée par l’après-Talon, l’arrivée de Romuald Wadagni au pouvoir et bientot l’entrée en scène du Sénat.

Depuis la disparition de Pierre Urbain Dangnivo le 17 août 2010, son dossier judiciaire n’a jamais suivi la trajectoire linéaire d’une affaire criminelle ordinaire. Chacune de ses réactivations majeures – en 2010, 2015, 2025, et aujourd’hui en juin 2026 – coïncide avec une séquence politique ou institutionnelle sensible au Bénin. La corrélation, trop régulière pour être fortuite, invite à lire ce dossier comme un révélateur structurel des tensions entre justice, mémoire et pouvoir dans le pays. Alors que le Bénin s’apprête à installer son Sénat, institution nouvelle née de la révision constitutionnelle de novembre 2025, l’affaire Dangnivo revient une nouvelle fois à l’audience – et la question de son calendrier se pose avec une acuité particulière.

L’affaire Dangnivo n’est plus seulement un dossier criminel. Elle semble devenir, au fil des années, comme un miroir des crises politiques du pays. Chaque grande réapparition du dossier semble coïncider avec un moment sensible de la vie institutionnelle béninoise : la présidentielle de 2011, la fin du régime Yayi en 2015, la recomposition constitutionnelle de 2025, puis la transition Talon-Wadagni en 2026. Cette répétition ne suffit pas, à elle seule, à établir une instrumentalisation politique du dossier. Mais elle impose une lecture plus large, celle d’une affaire judiciaire qui, faute d’avoir été définitivement élucidée, continue de servir de révélateur des rapports complexes entre justice, pouvoir, mémoire et impunité.

Une disparition dans un climat politique explosif

Le 17 août 2010, Pierre Urbain Dangnivo, cadre du ministère de l’Économie et des Finances, disparaît après sa journée de travail. Sa disparition provoque rapidement une onde de choc. Dangnivo n’était pas un fonctionnaire ordinaire. Il était connu dans le milieu syndical, notamment au sein de la FESYNTRA-Finances, et appartenait aussi au Parti social-démocrate, formation alors située dans l’opposition au pouvoir de Boni Yayi.

Son profil rend immédiatement l’affaire sensible. À l’époque, le Bénin est secoué par le scandale ICC Services, vaste affaire de placements financiers frauduleux ayant ruiné de nombreux épargnants et mis le pouvoir sous pression. Dans le même temps, le pays se prépare à la présidentielle de 2011. Boni Yayi cherche alors à obtenir un second mandat, tandis qu’une partie importante de l’opposition se regroupe autour de l’Union fait la Nation pour tenter de lui barrer la route.

C’est dans ce climat que la disparition de Dangnivo prend une dimension politique. Pour ses proches, pour des syndicats et pour une partie de l’opinion, l’hypothèse d’un simple crime crapuleux ne suffit pas à expliquer les circonstances du dossier. Très tôt, les soupçons se tournent vers une possible affaire d’État, même si aucune décision judiciaire définitive n’a, à ce jour, établi une responsabilité politique au sommet.

Le 27 septembre 2010, les autorités exhument un corps dans la cour d’un charlatan nommé Codjo Cossi Alofa à Womey, commune d’Abomey-Calavi, et affirment qu’il s’agit de Dangnivo. Le frère de la victime, Grégoire Messan Dangnivo, qui assiste à l’exhumation, refuse catégoriquement de reconnaître le corps et dénonce publiquement un « montage de l’État ». Des anomalies morphologiques sont signalées, et des tests ADN commandés auprès de laboratoires internationaux, notamment en France, produisent des résultats contradictoires ou non conclusifs, alimentant durablement la thèse d’un corps de substitution.

Face à la pression populaire, Alofa et son présumé complice Donatien Amoussou sont arrêtés et écroués à la prison civile d’Akpro-Missérété. Le président Yayi déclare publiquement qu’il s’agit d’un « problème d’un Adja qui a tué un autre Adja », cherchant à dépolitiser l’affaire. Cette tentative de clôture rapide ne convainc ni les syndicats, ni l’opposition, ni la famille Dangnivo.

2015 : le procès s’ouvre et ravive les soupçons

Après plusieurs années d’attente, le procès s’ouvre 3 novembre 2015 à la cour d’assises de Cotonou, après deux ajournements successifs. Le moment n’est pas anodin. Le Bénin est alors à quelques mois de la présidentielle de 2016, qui doit marquer la fin des deux mandats de Boni Yayi. Le champ politique est en pleine recomposition. Patrice Talon, longtemps en conflit avec le pouvoir Yayi avant son retour d’exil, prépare son entrée dans la compétition présidentielle. Les alliances se construisent, les rivalités se durcissent, et le régime sortant tente d’organiser sa succession.

Dans ce contexte, le procès Dangnivo prend rapidement une tournure spectaculaire. À la barre, Codjo Cossi Alofa revient sur ses précédentes déclarations. Il déclara qu’il n’a jamais connu Dangnivo et qu’il a accepté d’endosser le rôle du tueur sous la contrainte, après s’être vu promettre 25 millions de FCFA et une détention de seulement quatre mois. Il qualifie l’affaire de « théâtre » et de « scénario de Yayi ». Son co-accusé Donatien Amoussou va plus loin : il nomme directement Boni Yayi comme commanditaire du « scénario » et évoque avoir reçu des missions sous les ordres du colonel Séverin Koumassegbô, alors chef de la sécurité présidentielle. Ces révélations créent une onde de choc nationale, d’autant qu’elles interviennent à quelques mois d’une élection présidentielle où Yayi est encore en exercice.

En février 2015, avant même l’ouverture des assises, Alofa s’évade de la prison civile d’Akpro-Missérété dans des circonstances jamais élucidées. Rattrapé au Togo quelques mois plus tard, il déclare avoir été déposé à la frontière avec 50 000 FCFA pour faciliter sa fuite. Cette évasion, interprétée par beaucoup comme la tentative de le faire taire avant le procès, nourrit les soupçons de complicités au plus haut niveau de l’appareil sécuritaire de l’époque.

Le procès de 2015 est finalement interrompu sans verdict. Le dossier est mis en suspens, laissant les accusés en détention préventive prolongée pendant des années.

Un long silence sous Talon

L’arrivée de Patrice Talon au pouvoir en 2016 aurait pu ouvrir une nouvelle phase. Le nouveau président avait lui-même été en conflit ouvert avec le régime précédent. Certains pouvaient donc s’attendre à ce que les dossiers sensibles de l’ère Yayi soient remis au premier plan. Pourtant, l’affaire Dangnivo ne connaît pas de véritable accélération décisive.

Ce silence prolongé est lui-même politiquement significatif. Relancer pleinement le dossier, c’était prendre le risque de remuer les zones les plus sensibles de l’appareil sécuritaire et judiciaire de l’époque Yayi. Mais l’enterrer définitivement aurait été difficile, tant l’affaire restait symbolique pour les syndicats, la famille Dangnivo et une partie de l’opinion.

Pendant ce temps, le paysage politique béninois se transforme profondément. Les années Talon sont marquées par une restructuration du système partisan, la création de la CRIET, des tensions avec plusieurs figures de l’opposition et une concentration accrue du jeu institutionnel. Dans ce nouveau contexte, l’affaire Dangnivo demeure en suspens : trop lourde pour disparaître, trop explosive pour être traitée comme un dossier ordinaire.

Un signal important intervient toutefois en novembre 2024 avec l’arrestation du général Louis Philippe Houndégnon, ancien Directeur général de la Police nationale sous Boni Yayi. Son interpellation concerne d’autres faits, mais son nom revient régulièrement dans les discussions autour du dossier Dangnivo. À partir de là, une jonction politique et judiciaire semble se dessiner entre plusieurs séquences de l’ère Yayi et les nouveaux rapports de force sous Talon.

2025 : une reprise au moment d’une réforme institutionnelle majeure

Le 11 mars 2025, le procès reprend officiellement devant le tribunal de Cotonou. Quinze ans après la disparition de Dangnivo, les audiences remettent au premier plan les contradictions, les témoignages et les accusations accumulées depuis 2010.

Là encore, le calendrier interpelle. L’année 2025 est celle d’une réforme constitutionnelle majeure au Bénin. En novembre, l’Assemblée nationale adopte une révision qui crée le Sénat, allonge les mandats électifs et modifie l’architecture institutionnelle du pays. Le mandat présidentiel, celui des députés et celui des élus communaux passent de cinq à sept ans. Dans le même temps, la succession de Patrice Talon se prépare autour de Romuald Wadagni, alors ministre de l’Économie et des Finances et dauphin désigné de la majorité.

Les audiences de 2025 relancent les interrogations. Les deux accusés maintiennent qu’ils ne sont pas les auteurs du crime. Des témoins sont appelés. Des personnalités de l’appareil sécuritaire passé sont citées ou attendues. Le colonel Séverin Koumassegbô, ancien responsable de la sécurité présidentielle de Boni Yayi, ainsi qu’Enock Laourou, ancien patron des services de renseignement, font partie des noms évoqués dans les débats.

Au fil des audiences, le dossier prend une dimension qui dépasse la seule question de l’identité de l’auteur matériel du crime. Il s’agit désormais de savoir si l’enquête initiale a été orientée, si des aveux ont été obtenus sous pression, si les deux accusés ont servi de boucs émissaires, et si des acteurs plus puissants ont été protégés.

Mais une fois encore, la dynamique judiciaire s’interrompt. Après plusieurs journées d’audience, le procès est renvoyé. Le dossier retombe dans le silence jusqu’à sa reprise de juin 2026.

Juin 2026 : le dossier revient dans le Bénin de l’après-Talon

La reprise du procès, le 26 juin 2026, intervient dans une séquence politique tout aussi sensible. Romuald Wadagni a été élu président de la République en avril 2026 et a succédé à Patrice Talon en mai. Le Bénin entre dans un nouveau cycle institutionnel. Mais cette alternance se fait dans la continuité politique de l’ancien régime, puisque Wadagni fut l’un des piliers économiques du pouvoir Talon pendant dix ans.

Dans le même temps, le Sénat, créé par la révision constitutionnelle de 2025, devient l’une des grandes nouveautés du paysage institutionnel béninois. Cette chambre est appelée à accueillir notamment les anciens présidents de la République comme membres de droit. Patrice Talon, désormais ancien chef de l’État, y trouve ainsi une place institutionnelle nouvelle. Pour les défenseurs de la réforme, le Sénat doit jouer un rôle de sagesse, de régulation et de stabilité. Pour ses critiques, il pourrait aussi devenir un mécanisme de prolongement de l’influence des anciens détenteurs du pouvoir.

C’est dans ce contexte que l’audience du 26 juin 2026 prend une portée particulière. À la barre, Grégoire Dangnivo, frère de la victime, décharge les deux principaux accusés, Codjo Cossi Alofa et Donatien Amoussou, de toute responsabilité directe dans l’assassinat. Sa position ne ferme pas le dossier ; elle le déplace. Pour lui, l’enjeu n’est plus seulement de juger les deux hommes présents dans le box, mais de comprendre les coulisses de l’enquête initiale et d’identifier ceux qui auraient pu organiser ou couvrir un montage.

La défense réclame alors la comparution du général Louis Philippe Houndégnon. Cette demande donne à l’audience une dimension potentiellement décisive. Si l’ancien patron de la police nationale était entendu dans ce dossier, le procès pourrait entrer dans une nouvelle phase, avec le risque de faire remonter des responsabilités ou des informations jusque-là restées dans l’ombre.

Le tribunal renvoie finalement l’affaire au 3 juillet 2026. Une semaine de plus dans un dossier qui en compte déjà seize années. Mais ce renvoi n’a rien d’anodin : il intervient au moment où la question centrale devient de moins en moins celle des seuls accusés officiellement poursuivis, et de plus en plus celle de la chaîne de décisions qui a construit la version initiale du dossier.

Un dossier judiciaire devenu baromètre politique

L’affaire Dangnivo semble donc devenir un baromètre de l’État de droit au Bénin et pose plusieurs questions fondamentales. Un syndicaliste et militant politique peut-il disparaître sans que toutes les responsabilités soient établies ? Des aveux rétractés peuvent-ils continuer de structurer un procès pendant seize ans ? Des figures de l’appareil sécuritaire peuvent-elles être entendues sans que la procédure soit freinée par des considérations politiques ? L’alternance au sommet de l’État suffit-elle à garantir la manifestation de la vérité ?

La difficulté du dossier tient précisément à cette superposition des enjeux. Sur le plan judiciaire, il s’agit d’un procès criminel avec deux accusés, une victime, une famille et une procédure. Sur le plan politique, il s’agit d’un dossier né sous Yayi, resté en suspens sous Talon et repris sous Wadagni. Sur le plan institutionnel, il ressurgit au moment où le pays reconfigure son architecture avec le Sénat et un mandat présidentiel désormais porté à sept ans.

La régularité avec laquelle l’affaire revient aux moments sensibles de la vie nationale ne prouve pas une manipulation. Mais elle montre que le dossier Dangnivo est devenu un point de tension permanent. Il revient lorsque le pouvoir se recompose, lorsque les anciens équilibres se déplacent, lorsque les institutions changent de forme ou lorsque certains acteurs de l’ancien appareil d’État redeviennent politiquement exposés.

Le 3 juillet, une audience attendue au tournant

La prochaine audience, prévue le 3 juillet 2026, pourrait donc être déterminante. La justice devra dire si elle accepte d’aller plus loin dans l’audition de personnalités réclamées par la défense et par la partie civile. Elle devra aussi trancher une question devenue incontournable : que reste-t-il de l’accusation initiale si la famille de la victime elle-même considère que les deux principaux accusés ne sont pas les véritables auteurs du crime ?

Pour le nouveau pouvoir, le dossier est un héritage lourd. Romuald Wadagni hérite à la fois des réformes institutionnelles de Patrice Talon, de l’installation du Sénat et d’une affaire Dangnivo qui n’a jamais cessé d’interroger la capacité de l’État béninois à regarder ses zones d’ombre. La manière dont ce procès évoluera dira beaucoup de la distance réelle que le nouveau régime entend prendre avec les dossiers sensibles du passé.