World Cup 2026: Australia in 3-4-2-1 against Egypt’s 4-2-3-1 as Salah starts

Australia face Egypt in the 2026 World Cup round of 16 at Dallas Stadium, with Tony Popovic's side in a 3-4-2-1 and Mohamed Salah starting for Hossam Hassan's 4-2-3-1 lineup.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
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SUMMARY

The 2026 World Cup round-of-16 match between Australia and Egypt will take place on July 3 at 7:00 p.m. local time GMT+1 at Dallas Stadium. This knockout clash brings the two national teams to a decisive stage of the tournament, where victory is essential to continue their World Cup campaign.

Both teams have revealed their official lineups for this fixture. Australia, led by Tony Popovic, have opted for a 3-4-2-1 system, while Hossam Hassan’s Egypt line up in a 4-2-3-1. The clash is expected to be tactical and technical, with the teams relying on several key players to prevail in a high-pressure setting.

For Australia, goalkeeper Patrick Beach will start between the posts. The three-man defence will feature Alessandro Circati, Harry Souttar and Lucas Herrington. The midfield is made up of Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine and Aziz Behich, tasked with both ball recovery and distribution. In attack, Cristian Volpato and Connor Metcalfe will operate in support of centre-forward Nestory Irankunda.

For Egypt, goalkeeper Mostafa Shobeir will start. The four-man defensive line will include Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim and Karim Hafez. The midfield double pivot will pair Marwan Attia and Mahmoud Saber, while the attacking trio of Emam Ashour, Mostafa Ziko and Mohamed Salah will support striker Omar Marmoush. Mohamed Salah, despite a recent strain, will indeed start the match and represents a major asset for Egypt.

How Australia’s XI shapes up

The 3-4-2-1 system devised by Tony Popovic is based on a powerful three-man central defence led by Harry Souttar, supported by Alessandro Circati and Lucas Herrington. These players are tasked with handling Egypt’s pressure while providing wide coverage. The midfield is very compact, with four players who will have to control the flanks and win the ball back. Among them, Jackson Irvine plays a key role in the team’s tactical balance.

In attack, Connor Metcalfe and Cristian Volpato will occupy the secondary attacking zones, bringing creativity and support to Nestory Irankunda, who leads the line alone. The absence of players such as Mathew Leckie and Jacob Italiano is felt, but Popovic is counting on a solid collective unit to counter a fast and technical Egyptian team.

How Egypt’s XI shapes up

Hossam Hassan fields a classic 4-2-3-1 formation with a defence organised around Rami Rabia and Yasser Ibrahim. The midfield pair of Marwan Attia and Mahmoud Saber combines defensive work with the construction of attacks. The attacking sector relies heavily on Mohamed Salah, the Pharaohs’ main threat, supported by Emam Ashour on the right and Mostafa Ziko on the left.

Omar Marmoush will play as the centre-forward. Egypt are banking on the speed of their attackers to unsettle the Australian centre-backs. Despite a few confirmed absences, notably Hamdy Fathy and Hossam Abdelmaguid, the Egyptian side present a competitive and experienced XI.

The starting XIs

Australia
System3-4-2-1Head coachTony Popovic
Starters11
  1. 18 Patrick Beach Goalkeeper
  2. 3 Alessandro Circati Defender
  3. 19 Harry Souttar Defender
  4. 25 Lucas Herrington Defender
  5. 5 Jordan Bos Midfielder
  6. 13 Aiden O'Neill Midfielder
  7. 22 Jackson Irvine Midfielder
  8. 16 Aziz Behich Midfielder
  9. 20 Cristian Volpato Forward
  10. 8 Connor Metcalfe Forward
  11. 17 Nestory Irankunda Forward
Substitutes13
  • 1 Mathew Ryan
  • 12 Paul Izzo
  • 2 Miloš Degenek
  • 6 Jason Geria
  • 21 Cameron Burgess
  • 15 Kai Trewin
  • 14 Cameron Devlin
  • 24 Paul Okon-Engstler
  • 10 Ajdin Hrustić
  • 11 Awer Mabil
  • 23 Nishan Velupillay
  • 9 Mohamed Touré
  • 26 Tete Yengi
Egypt
System4-2-3-1Head coachHossam Hassan
Starters11
  1. 23 Mostafa Shobeir Goalkeeper
  2. 3 Mohamed Hany Defender
  3. 5 Rami Rabia Defender
  4. 2 Yasser Ibrahim Defender
  5. 15 Karim Hafez Defender
  6. 14 Hamdy Fathy Midfielder
  7. 19 Marwan Attia Midfielder
  8. 8 Emam Ashour Midfielder
  9. 10 Mohamed Salah Midfielder
  10. 11 Mostafa Ziko Midfielder
  11. 22 Omar Marmoush Forward
Substitutes12
  • 1 Mohamed El-Shenawy
  • 26 Mohamed Alaa
  • 16 Mahdi Soliman
  • 4 Hossam Abdelmaguid
  • 24 Tarek Alaa
  • 18 Nabil Donga
  • 7 Mahmoud Trézéguet
  • 21 Mahmoud Saber
  • 12 Haissem Hassan
  • 20 Ibrahim Adel
  • 25 Zizo
  • 9 Hamza Abdelkarim
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
03/07/2026 19:00 Round of 32
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Round of 32 schedule
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Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Upcoming Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
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