Michel Drucker annonce l’arrêt de son émission « Famille je vous aime » pour raisons budgétaires

Michel Drucker, figure emblématique de la télévision française, a annoncé lors de l’émission Culture Médias sur Europe 1, diffusée le vendredi 3 juillet, la possible fin de son programme Famille je vous aime sur France 3. Cette décision serait motivée par des contraintes budgétaires imposées à France Télévisions. En revanche, l’animateur a confirmé la reprise, dès la rentrée, de sa célèbre émission Vivement dimanche, qui entamera sa 25e saison avec une spéciale consacrée à Céline Dion.

L’annonce a été réalisée en compagnie de Thomas Isle, Olivier Minne, Norbert Tarayre et Agathe Lecaron, sur la terrasse de la radio Europe 1. Michel Drucker, âgé de 83 ans, poursuit ainsi sa carrière malgré les nombreuses années de diffusion et les restrictions financières touchant le secteur audiovisuel public. Depuis ses débuts à l’ORTF à la fin des années 1950, l’animateur a marqué plus de six décennies de télévision et radio, en animant plus de quatre-vingts émissions au total. Il est notamment connu pour avoir présenté des programmes culte tels que Champs-Élysées, Studio Gabriel et bien sûr Vivement dimanche.

Le programme Famille je vous aime, lancé en juin 2025, réunissait sur un plateau des artistes accompagnés de leurs proches. Le comédien Gad Elmaleh y avait parrainé ce rendez-vous familial. Néanmoins, en raison des restrictions budgétaires récemment annoncées au sein de France Télévisions, cette émission pourrait ne pas être renouvelée. Michel Drucker a précisé que les séquences initialement prévues dans Famille je vous aime seraient intégrées dans un nouveau format intitulé Vivement je vous aime, fusionnant ainsi l’esprit des deux programmes.

Réactions et débats sur la poursuite de la carrière de Michel Drucker

Quelques jours auparavant, le dimanche 28 juin, Michel Drucker avait présenté le dernier Vivement dimanche de la saison. Il en avait profité pour rassurer son public sur la poursuite de l’émission à la rentrée, lançant un message d’optimisme pour l’ensemble de ses téléspectateurs, notamment ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Toutefois, cette annonce n’a pas fait l’unanimité dans le paysage médiatique.

Alain Marschall, animateur et chroniqueur sur RMC, s’est montré particulièrement critique à l’égard de la longévité de Michel Drucker à l’antenne. Invité de l’émission Les Grandes Gueules, il a évoqué le vieillissement de certains animateurs à la télévision, soulignant qu’il préfèrerait lui-même quitter le milieu professionnel avant de montrer des signes de fatigues visibles à l’écran. Visant implicitement Michel Drucker, il a déclaré : « La télévision n’est pas faite pour te voir t’éteindre petit à petit comme une chandelle ». Cette prise de position met en lumière un débat récurrent sur la place accordée aux personnalités historiques au sein des médias face à la montée de la nouvelle génération.

Michel Drucker, malgré ces critiques, demeure une des figures les plus respectées et les plus anciennes du paysage audiovisuel français. Sa capacité à traverser plusieurs générations tout en conservant l’attention d’un large public demeure une spécificité rare dans l’univers télévisuel.