Booba annule au dernier moment sa présence aux Ardentes 2026 en Belgique

Booba a annoncé, à la dernière minute, l’annulation de sa prestation prévue le samedi 4 juillet aux Ardentes 2026 à Rocourt, près de Liège, dénonçant publiquement le choix des organisateurs d’avoir recours à un streamer pour animer les lives. L’information, publiée sur le compte Instagram de l’artiste, intervient à moins de 24 heures de son arrivée en Belgique ; le festival, qui fête ses 20 ans du 2 au 5 juillet, affiche un plateau de 185 artistes et attend plus de 250 000 festivaliers.

Inscrit au programme aux côtés d’artistes tels que Black Eyed Peas, Damso, Niska, Aya Nakamura, Kaaris ou Theodora, Booba figurait parmi les têtes d’affiche. Le rappeur de 49 ans, de son vrai nom Élie Yaffa, avait récemment dévoilé son douzième album, Blanco Nemesis, quelques jours avant l’événement.

L’annonce de son absence a été relayée par plusieurs captures publiées sur Instagram et montre la ferme opposition de l’artiste à la place donnée aux streamers dans la programmation et l’animation du festival.

Booba absent des Ardentes : la faute à Anyme ?

Booba avait déjà critiqué les organisateurs l’an dernier quand il avait appris que le streamer Anyme serait présent pour animer des lives aux Ardentes. Sur Instagram, il écrivait alors : « Des streamers qui prennent la place des artistes aux festivals, c’est vraiment la honte. Chacun sa place. Continuez à sucer tout ce qui bouge, bientôt vous n’aurez plus de boulot. Moi j’ai fini le jeu. Je dis ça pour vous ». Ces propos ont été remis en avant par l’artiste cette année.

Les organisateurs ont à nouveau fait appel à Anyme pour s’occuper des lives lors de l’édition 2026. Dans une publication datée du 3 juillet, Booba a commenté la présence du streamer en légende d’une photo d’Anyme : « Se mélanger à ça serait un sacrilège ». Il a ajouté : « Mettez-le sur scène à ma place et amusez-vous bien », signifiant par là son refus de partager l’affiche avec ce type d’animation.

Parallèlement à ces publications, le rappeur a partagé sur son compte un extrait d’un live de Jeremstar aux Ardentes en compagnie de Zoé, ancienne candidate de « Secret Story », accompagné du commentaire : « Le game est tombé tellement bas ». Les captures et textes diffusés sur Instagram ont servi à illustrer son mécontentement et à motiver son retrait.

Le festival Les Ardentes maintient, sur son site, la présentation de ses artistes et la programmation de l’édition anniversaire. Aucune autre précision officielle sur d’éventuelles modifications de la programmation liées à cette annulation n’a été publiée dans les éléments fournis.