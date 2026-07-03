World Cup 2026: Egypt lead Australia at half-time (1-0)

Egypt lead Australia 1-0 at half-time in their World Cup 2026 round-of-16 match at Dallas Stadium after Emam Ashour’s 13th-minute goal.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
0 views
Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
Illustration du match Australie VS Égypte, le 03/07/2026 19:00, stade Dallas Stadium
2 min read
Google News Comment

SUMMARY

At half-time in this World Cup 2026 round-of-16 clash at Dallas Stadium, Egypt lead Australia 1-0 thanks to a goal from Emam Ashour in the 13th minute, set up by Karim Hafez. The score reflects a committed start to the match, with few clear-cut chances afterward.

This match features two teams who have not yet played any matches in the tournament. Egypt made the most of an early opportunity to take the lead, while Australia struggled to pose a threat over the first 45 minutes. Notably, the game remained clean, with no cards or major incidents to report.

The Pharaohs adopted a 4-4-2 system, with Mohamed Salah up front alongside Mostafa Ziko, while Emam Ashour and Karim Hafez proved decisive in creating the goal. Their possession was dominant, with 61% of the ball, reflected in 241 attempted passes and a high completion rate of 88%.

On the other side, Australia are playing in a 3-4-2-1 under Tony Popovic. Despite regular pressing and three corners won, the Australians managed only one shot on target in the first half. The defensive work of the back three, particularly Harry Souttar and Alessandro Circati, has been severely tested.

The 1-0 scoreline at the break forces Australia to alter their plan in the second half as they try to get back level against an organized and opportunistic Egyptian side.

Focus on Australia

Tony Popovic opted for a 3-4-2-1 tactical setup with Patrick Beach in goal. The back three consists of Alessandro Circati, Harry Souttar and Lucas Herrington. The midfield is reinforced by Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O’Neill and Aziz Behich, while the attack is led by Cristian Volpato, Connor Metcalfe and Nestory Irankunda. This organization is designed to maintain defensive solidity while providing support in attack, but the Australians are still looking for the fluidity needed to create opportunities.

Focus on Egypt

Egypt are deploying a classic 4-4-2 under the direction of Hossam Hassan. Mostafa Shobeir protects the goal. The defensive line is made up of Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia and Karim Hafez. The midfield is driven by Emam Ashour, Hamdy Fathy, Marwan Attia and Omar Marmoush. The attack features Mohamed Salah and Mostafa Ziko. This setup offers a balance between solidity and creativity that has already allowed Egypt to take the lead, particularly thanks to their technical quality and mobility in midfield.

Australia
Half-time Dallas Stadium
Egypt
03/07/2026 19:00 Round of 32
Fil du match
  1. 13'But - E. Ashour (passe K. Hafez)Égypte, 13e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Australia 1 / Egypt 1
  • Tirs : Australia 4 / Egypt 3
  • Possession : Australia 39% / Egypt 61%
  • Corners : Australia 3 / Egypt 0
  • Fautes : Australia 4 / Egypt 3
  • Passes : Australia 148 / Egypt 241
  • Precision des passes : Australia 80% / Egypt 88%
  • xG : Australia 0.26 / Egypt 0.41
Round of 32 schedule
View full schedule
Round of 32
South Africa
Finished Los Angeles Stadium
Canada
Round of 32
Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
Round of 32
Germany
Penalties finished Boston Stadium
Paraguay
Round of 32
Netherlands
Penalties finished Monterrey Stadium
Morocco
Round of 32
Ivory Coast
Finished Dallas Stadium
Norway
Round of 32
France
Finished New York New Jersey Stadium
Sweden
Round of 32
Mexico
Postponed Mexico City Stadium
Ecuador
Round of 32
England
Finished Atlanta Stadium
DR Congo
Round of 32
Belgium
After extra time Seattle Stadium
Senegal
Round of 32
United States
Finished San Francisco Bay Area Stadium
Bosnia and Herzegovina
Round of 32
Spain
Finished Los Angeles Stadium
Austria
Round of 32
Portugal
Finished Toronto Stadium
Croatia
Round of 32
Switzerland
Finished Vancouver Stadium
Algeria
Round of 32
Australia
Half-time Dallas Stadium
Egypt
Round of 32
Argentina
Upcoming Miami Stadium
Cape Verde
Round of 32
Colombia
Upcoming Kansas City Stadium
Ghana
DON'T MISS
FIL D'ACTU
19:55 Society : Benin: the 4th edition of “A Night to Forget” launched under the sign of innovation.
19:54 Football : World Cup 2026: Egypt lead Australia at half-time (1-0)
19:55 Benin: the 4th edition of “A Night to Forget” launched under the sign of innovation.