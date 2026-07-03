Jimmy Mohamed nie avoir exercé des violences envers la mère de ses enfants

Jimmy Mohamed, médecin généraliste devenu une figure majeure du paysage audiovisuel français, a récemment répondu publiquement aux accusations portées contre lui par son ex-femme Souailla Mohamed. Ce différend qui éclate au grand jour sur les réseaux sociaux fait suite à des allégations graves, mêlant violences physiques et psychologiques, relayées par Souailla à la fin juin 2026. Dans un contexte où Jimmy Mohamed est fortement exposé médiatiquement, notamment pour son rôle d’animateur et de vulgarisateur en santé, cette prise de parole intervient après plusieurs mois de silence et soulève beaucoup d’interrogations quant à son avenir dans les médias.

Âgé de 38 ans, Jimmy Mohamed s’est rapidement imposé comme une référence incontournable en matière de santé à la télévision et à la radio. Originaire de Courbevoie, il débute sa carrière médiatique en 2015 sur RMC dans l’émission « Les Grandes Gueules » avant de rejoindre l’équipe de « Touche Pas à Mon Poste » sur C8, puis « La Quotidienne » sur France 5. Il anime aujourd’hui « Le Magazine de la Santé » sur la même chaîne, un programme qu’il présente en binôme avec Flavie Flament à partir de la rentrée, ainsi que « Ça va beaucoup mieux » sur RTL, diffusé du lundi au samedi.

En parallèle de ses activités audiovisuelles, le docteur Jimmy Mohamed est également très actif sur les réseaux sociaux, où il vulgarise le domaine médical et combat les fausses informations avec pédagogie, cumulant une large audience sur TikTok et Instagram. Il a également publié plusieurs ouvrages grand public, notamment centrés sur le rééquilibrage alimentaire comme « Zéro contrainte pour maigrir », qui rencontrent un certain succès.

Jimmy Mohamed répond aux accusations de violences de son ex-femme

Les tensions éclatent publiquement en décembre 2025 lorsque Souailla Mohamed dénonce déjà sur les réseaux sociaux un décalage entre l’image professionnelle et publique de son mari et son comportement personnel. À ce moment-là, elle évoque notamment des violences psychologiques. Quelques mois plus tard, le 28 juin 2026, Souailla publie de nouvelles accusations plus sévères accompagnées de photos montrant des hématomes sur ses bras, attribués à des violences physiques. Elle pointe également du doigt des actes d’infidélité de Jimmy Mohamed, ainsi que des actes de harcèlement et d’intimidation perpétrés à son encontre depuis sa demande de divorce, mentionnant insultes, menaces et sollicitations hostiles, y compris envers son cercle d’amis.

Face à ces graves allégations, le docteur Jimmy Mohamed choisit de briser le silence cinq jours plus tard, le vendredi 3 juillet, à travers un message publié sur son compte Instagram. Dans ce post sobre sur fond noir, il exprime d’abord son souhait de préserver son intimité ainsi que celle de ses trois enfants, insistant sur le fait qu’il avait jusque-là préféré ne pas exposer sa vie privée. Il affirme ensuite de manière ferme et claire ne jamais avoir exercé de violences, quelle que soit leur nature, contre l’ex-compagne de ses enfants.

« Aujourd’hui, il est temps pour moi de prendre la parole. Jusqu’à présent, j’avais fait le choix de ne pas exposer ma vie privée, car j’ai toujours considéré que je suis ici pour partager des conseils de santé et que ma vie personnelle devait rester privée », écrit-il. Il ajoute : « Je le dis de manière très ferme : je n’ai jamais exercé de violences, quelles qu’elles soient, envers la mère de mes enfants. Je ne souhaite pas faire de cette situation personnelle un débat public. Il était simplement important pour moi de dire très clairement où je me situe. »

Ce message de Jimmy Mohamed a été accompagné d’un remerciement à ceux qui le soutiennent dans cette épreuve. Le différend expose ainsi la personnalité médiatique à des tensions très médiatisées, au moment même où sa notoriété dans le domaine de la santé ne cesse de croître. Le déroulement des événements à venir reste à suivre de près.